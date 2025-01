Bản tin 8H: Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang đối với ông Lâm Minh Thành, đồng thời phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đối với ông Mai Văn Huỳnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.Tại Nghị quyết số 1347/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Mai Văn Huỳnh kể từ ngày 26/12/2024 để nghỉ hưu. Tại Nghị quyết số 1348/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy kể từ ngày 26/12/2024.

Ngày 21/1, Công an TP HCM tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an hợp nhất Phòng Cảnh sát bảo vệ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) thành Phòng CSCĐ;quyết định của Giám đốc Công an TPHCM triển khai tổ chức bộ máy của Phòng CSCĐ và các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Nguyễn Thành Nguyên, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ, được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng CSCĐ.

Bộ Tài chính vừa có văn bản số 768/BTC-ĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước (NSNN) 12 tháng, ước 13 tháng kế hoạch năm 2024. Theo đó, lũy kế giải ngân từ đầu năm đến ngày 31/12/2024 là 548.569,3 tỷ đồng, đạt 72,9% kế hoạch, đạt 80,32% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ước giải ngân từ đầu năm đến ngày 31/01/2025 là 635.579,9 tỷ đồng, đạt 84,47% kế hoạch, đạt 93,06% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2023 đạt 82,47% kế hoạch và đạt 93,12% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Bộ Tài chính cho biết ước giải ngân 13 tháng vốn ngân sách Trung ương đạt tỷ lệ cao hơn cùng kỳ năm 2023, tuy nhiên vốn ngân sách địa phương giải ngân còn thấp.

Ngày 21/1, đại diện Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết sau gần 3 tuần thực hiện Nghị định 168/2024/NĐ-CP, lực lượng CSGT phát hiện, xử lý 230.672 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ. So với thời gian trước liền kề, xử phạt giảm 18.122 trường hợp (-7,3%). Số vi phạm giảm rõ rệt, đặc biệt là nhóm các vi phạm dễ dẫn tới tai nạn giao thông như: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông giảm 7,3%, vi phạm tốc độ giảm 28%, vi phạm nồng độ cồn giảm 13,5%, vi phạm tải trọng, cơi nới thành thùng xe giảm 34,5%. Tại nạn giao thông trên đường bộ giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương).

Ngày 21/1, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Giao thông vận tải TPHCM) có văn bản gửi Cảng vụ Hàng không miền Nam và một số đơn vị liên quan về phương án trung chuyển hành khách từ khu vực sân bay Tân Sơn Nhất vào dịp cao điểm Tết Ất Tỵ. Theo đó, Trung tâm này đề xuất bố trí 2 xe buýt loại 30 chỗ, đậu tại khu vực bãi đệm trước ga quốc tế đến. Khi ở nhà ga quốc tế hay quốc nội có khách đến đông mà không có taxi kịp thời phục vụ, lực lượng chức năng điều xe buýt đến để giải tỏa. Lộ trình xe buýt đi từ ga Quốc tế - ga Quốc nội - bãi đậu xe trên đường Hồng Hà - ga Quốc tế. Xe buýt hoạt động theo loại hình xe trung chuyển, miễn phí cho hành khách sử dụng. Thời gian thực hiện từ ngày 23/1 đến hết ngày 27/1 và từ 1/2 đến hết ngày 5/2.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22-23/1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Phía bắc đêm và sáng trời rét. Các khu vực khác ngày nắng, đêm không mưa. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ.