Bản tin 8H: Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam bị bắt

Tối 20/1, Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh bắt tạm giam ông Đỗ Xuân Lập, Giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam. Ông Lập là một trong những doanh nhân, chủ doanh nghiệp có tiếng trong nước tham gia đánh bạc tại Câu lạc bộ Diamond (khách sạn Ramana), đường Lê Văn Sỹ, quận 3, TPHCM. Theo điều tra ban đầu, ông Lập cùng một số người bạn bị bắt khi Công an TPHCM đột kích sòng bạc trá hình ở khách sạn Ramana. Ông Lập và một số chủ doanh nghiệp, đại gia khác bị công an khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội đánh bạc. Trước đó, đầu tháng 1/2025, Công an TPHCM cho biết đã bắt Phạm Trịnh Phong (SN 1976, chủ đầu tư Câu lạc bộ Diamond), Phạm Thị Thanh Hằng (SN 1980, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH khách sạn Ngôi Sao Việt) cùng 10 người khác để điều tra hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Chiều 20/1, ông Trà Thanh Danh, Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi, xác nhận trên địa bàn xã Tịnh Khê xảy ra vụ nổ pháo tự chế làm 1 học sinh tử vong.Theo đó, khoảng 14h45 cùng ngày, nổ pháo xảy ra tại nhà ông Đỗ Văn Đ. (xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi). Sau đó, người dân địa phương phát hiện em Đỗ Minh A. (17 tuổi) bị thương, lập tức đưa đến cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi nhận định sự cố xảy ra trong quá trình nạn nhân tự chế pháo tại nhà.

Từ ngày 22/1 đến 12/2, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị tạm dừng thi công đào đường, hè trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và nhà thầu thi công công trình tăng cường giám sát, rà soát hiện trường, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục đang thi công, hoàn trả, thu dọn mặt bằng để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trước ngày 22/1. Bên cạnh đó tạm dừng việc thi công đào đường, hè đường trên địa bàn thành phố từ ngày 22/1 đến hết ngày 12/2, ngoại trừ một số công trình xử lý sự cố đột xuất, công trình trọng điểm được Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp phép.

Ngày 20/1, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Dương, ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với ông Đ.V.H. (SN 1985, ngụ thành phố Thuận An). Theo công an, ngày 16/1, ông H. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng bài viết gây hiểu sai về Nghị định 168/2024/NĐ-CP trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Ngoài ra, ông H. chia sẻ lại clip từ một tài khoản Facebook có nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc, công kích việc áp dụng Nghị định 168. Ông H. khai đăng các bài viết và chia sẻ clip trên với mục đích "cho vui".

Khoảng 17h ngày 19/1, ông N. (ở ấp Tây Hòa, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy) cùng con trai 3 tuổi sang nhà hàng xóm uống nước trà. Sau một lúc, ông N. không tìm thấy con mình đâu, nghi bé bị rơi xuống dòng nước của con rạch Hai Tân. Người dân cùng gia đình tìm kiếm dưới dòng nước nhưng không phát hiện nạn nhân. Đến tối 20/1, tung tích của bé trai chưa được xác định. Công tác tìm kiếm vẫn tiếp tục.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía bắc đêm và sáng trời rét. Các khu vực khác đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Trạng thái thời tiết nêu trên tại Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc còn duy trì đến ngày 25/1. Đêm 25 và ngày 26/1, thời tiết Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ giảm.

Ngày 20/1, Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết vừa ban hành kết luận về một số nội dung tiếp tục triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh này. Trước đó, ngày 26/12/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành kết luận về việc triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh. Theo kết luận này, tổng số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh hiện là 14, bao gồm cả Sở Ngoại vụ. Tuy nhiên, theo công văn mới đây của Bộ Nội vụ về dự thảo Nghị định của Chính phủ, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được quy định không vượt quá 13. Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình thống nhất kết thúc hoạt động Sở Ngoại vụ.