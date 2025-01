Bản tin 8H: Tiến sĩ Lê Quang Thọ được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ bổ nhiệm Tiến sĩ Lê Quang Thọ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ.

Chiều 23/1, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế tỉnh. Theo đó, Quyết định số 136 ngày 20/1/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ bổ nhiệm Tiến sĩ Lê Quang Thọ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ kể từ ngày 20/1/2025. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm. Tại Hội nghị, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng TS. Lê Quang Thọ.

Ngày 23/1, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin, các bác sỹ tại bệnh viện đã tiếp nhận ca ngộ độc mật cá trắm, là bé trai 6 tuổi ở Sơn La.Gia đình bệnh nhi cho biết 2 tuần gần đây trẻ bị viêm phổi điều trị tại bệnh viện huyện. Sau khi nghe lời mách rằng uống mật cá trắm có thể chữa bệnh và tăng cường sức khỏe, gia đình cho cháu bé uống. Vài phút ngay sau khi uống, trẻ có biểu hiện tím tái, suy hô hấp, tim chậm. Trẻ được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng hết sức nguy kịch, ngừng thở, ngừng tim. Mặc dù đã được cấp cứu có tim trở lại, nhưng do tình trạng bệnh nhi quá nặng nên đã không qua khỏi.

Tối 23/1, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết đã tìm thấy 1 thi thể trong vụ chìm tàu câu mực tại huyện Tuy Phong. Trước đó, khoảng 10h ngày 21/1, tàu cá BTh 81650 TS, công suất 45CV, hành nghề câu mực, gồm 5 lao động, do ông Nguyễn Văn Dương (SN 1990, ngụ huyện Tuy Phong) làm chủ kiêm thuyền trưởng, bị sóng đánh chìm tại khu vực biển cách Đông Nam mũi La Gàn khoảng 25 hải lý. Đến 12h ngày 22/1, gia đình nhận được thông tin tìm thấy thuyền viên Lê Văn Hải (SN 1989, khu phố 10, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong), sức khỏe ổn định. 10h ngày 23/1, tàu cá do ông Lê Văn Ngọc (ngụ phường Mũi Né, TP Phan Thiết) làm thuyền trưởng vớt được thi thể anh Nguyễn Văn Cường (SN 1991, ngụ thị trấn Liên Hương). Hiện còn 3 người mất tích.

Công an TPHCM vừa đưa ra khuyến cáo về tình trạng lừa đảo trên không gian mạng bằng chiêu đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.Theo đó, trên mạng xã hội Facebook, Zalo xuất hiện nhiều tài khoản, hội nhóm có hình ảnh hoạt động của cán bộ, lãnh đạo, biểu tượng quốc huy, logo cơ quan, tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc. Các tài khoản này quảng bá hoạt động đưa người lao động, học sinh, sinh viên... sang học tập, làm việc tại nước ngoài. Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi có nhu cầu đi lao động, học tập tại nước ngoài cần liên hệ trực tiếp với các trung tâm, cơ quan được cấp phép; trực tiếp nộp tiền sau khi ký hợp đồng; yêu cầu cung cấp hóa đơn với đầy đủ thông tin theo quy định. Nếu không thể nộp tiền trực tiếp tại doanh nghiệp, khi chuyển tiền qua tài khoản, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 25 và sáng 26/1, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ chiều và đêm 26/1 trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối; ở Trung Trung Bộ từ đêm 26/1, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 9-12 độ C, vùng núi Bắc Bộ 6-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; ở khu vực từ Quảng Bình đến Huế phổ biến 14-17 độ C; ở khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi phổ biến 16-19 độ C.

Chiều 23/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định: ông Bùi Văn Nghiêm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Vĩnh Long, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã trao quyết định và chúc mừng ông Bùi Văn Nghiêm nhận trọng trách mới.