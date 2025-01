Bản tin 8H: Trao Quyết định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ

TPO - Đại tá Đinh Văn Hưng - nguyên Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa.

Chiều 22/1, tại TP. Đà Nẵng, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức công bố, trao Quyết định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ.Quân khu 5 có một đồng chí nghỉ hưu và chuyển sang ngạch sĩ quan dự bị theo quy định; bổ nhiệm có thời hạn đối với một số cán bộ giữ chức vụ chỉ huy trưởng, chính ủy, phó chính ủy; bổ nhiệm kiêm chức phó chỉ huy trưởng kiêm tham mưu trưởng; phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, phó sư đoàn trưởng kiêm tham mưu trưởng sư đoàn. Trong đó, Đại tá Đinh Văn Hưng - nguyên Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa. Đại tá Võ Văn Viên - nguyên Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa.

Chiều 22/1, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Viện trưởng VKSND tối cao, trao quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao, về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Hồng - Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế và chức vụ (Phòng 3, VKSND tỉnh Quảng Nam) giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam. Quyết định có hiệu lực 5 năm, kể từ ngày 1/2/2025.

Ngày 22/1, theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Tĩnh, danh sách xin nghỉ hưu trước tuổi được gửi về Sở Nội vụ tỉnh để tổng hợp và xem xét. Trong số 91 người đăng ký, 18 người còn dưới 2 năm công tác, 20 người có từ 2-5 năm, 53 người có từ hơn 5-10 năm công tác và 5 người nghỉ theo chính sách thôi việc. Ông Nguyễn Trí Hà - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh, cũng nằm trong danh sách này (còn 2,5 năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu). Lãnh đạo sở cho biết hầu hết cán bộ đều tự nguyện xin nghỉ để tạo thuận lợi cho việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và mở cơ hội cho thế hệ trẻ cống hiến. Tuy nhiên, việc nghỉ hưu trước tuổi cần tuân thủ đúng quy định về đối tượng và điều kiện.

Tối 22/1, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết cơ sở vừa tiếp nhận điều trị 5 người bị bỏng do điện giật đến từ phường Phú Bài (thị xã Hương Thuỷ), gồm: P.T.T. (sinh năm 1976), Đ.M. (sinh năm 1972), T.T.S. (sinh năm 1953), L.V.S. (sinh năm 1952) và H.T.M. (sinh năm 1975). Cả 5 bệnh nhân có mức độ bỏng từ 2-25%, trong đó nặng nhất là chị P.T.T. bị bỏng toàn bộ vùng lưng, hai đùi và mông. Những người này được chuyển tuyến từ Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy. Nguyên nhân gây bỏng là do một số người dân ở phường Phú Bài dựng cây nêu đón Tết. Cây tre quá cao đụng vào dây điện, khiến những người đứng cạnh đó bị điện giật.

Ngày 22/1, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.Đ. (47 tuổi, trú tại huyện Đắk Song) vì hành vi đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội. Số tiền phạt là 5 triệu đồng. Trước đó, ông Đ. sử dụng tài khoản TikTok cá nhân để nhiều lần đăng tải thông tin kêu gọi người dân phản đối Nghị định 168. Ông bịa đặt nhiều thông tin về Nghị định này. Khi bị mời lên trụ sở công an, ông Đ. viết bản tường trình và thừa nhận lỗi lầm phát tán thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và tạo hoang mang trong dư luận.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 23/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Trung Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Các khu vực khác đêm không mưa, ngày nắng. Dự báo đêm 25/1, ngày 26/1 Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ đêm 26/1 (tức đêm 27 tháng Chạp), khu vực này khả năng xảy ra rét đậm, rét hại sau khi đón đợt không khí lạnh mạnh, đề phòng băng giá và sương muối.

Ngày 21/1, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) trao giải Jackpot 1 ở loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1139 cho anh T.C (sinh sống và kinh doanh tự do tại TP HCM), chủ thuê bao nhà mạng Vinaphone, với giá trị giải thưởng hơn 48,5 tỷ đồng. Anh T.C. là người đầu tiên trúng giải thưởng độc đắc Jackpot 1 của Vietlott trong năm 2025. Anh T.C. cho biết mua vé số Vietlott tại điểm bán hàng, cả qua kênh điện thoại. Mỗi lần anh chỉ chơi khoảng vài tấm vé và thường mua các sản phẩm xổ số Mega 6/45, Power 6/55 hoặc Bingo18.