Tai nạn ở nhà máy xi măng ngày cuối năm: 3 công nhân tử vong

TPO - Trong lúc 6 công nhân vào vệ sinh silo xi măng ở nhà máy thì bất ngờ xảy ra sự cố xi măng sập từ trên cao xuống vùi lấp làm 3 công nhân tử vong.

Tối 24/1, lãnh đạo UBND huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan chức năng đã xác định có 3 công nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty CP xi măng Sông Lam 2 (xã Hội Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) vào chiều cùng ngày.

Theo đó, khoảng 15h chiều 24/1, một nhóm 6 công nhân vào tiến hành dọn vệ sinh Silo đựng xi măng cuối năm. Trong lúc anh Nguyễn H.Ng., anh Trần V.H. và anh Thái B.M. (cùng trú tại tỉnh Nghệ An) đang dọn dẹp thì lượng lớn xi măng trong Silo bị sập xuống vùi lấp cả 3 người.

Phát hiện sự việc, những người xung quanh lập tức tìm cách cứu 3 công nhân ra ngoài. Tuy nhiên do lượng xi măng lớn vùi lấp nên cả 3 đã tử vong.

Nhận được tin báo, lãnh đạo huyện Anh Sơn, xã Hội Sơn, Công an huyện Anh Sơn, Công an tỉnh Nghệ An đã lập tức có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến 20h tối cùng ngày, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục làm việc tại hiện trường vụ tai nạn.