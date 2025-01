Vụ tai nạn 6 người tử vong tại Nghệ An: Xe tải vừa được mua lại hơn 10 ngày trước

TPO - Chiếc xe tải gây ra vụ tai nạn vừa được tài xế Vũ Văn H. mua lại hơn 10 ngày trước. Trong quá trình lái xe đi mua lá dong về bán tết, chiếc xe bất ngờ lao vào quán tạp hóa bên đường ở xã Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) khiến 6 người tử vong.

Ngày 14/1, ông Xồng Bá Lầu - Chủ tịch UBND xã Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn xe tải đâm vào tiệm tạp hóa khiến 6 người tử vong trên địa bàn xã. Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan công an đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Chiếc xe tải gây ra vụ tai nạn cũng đã được kéo ra khỏi hiện trường. Thời điểm đưa ra khỏi đống đổ nát, chiếc xe tải vẫn đang cài số 0 (số mo). Phần đầu xe đâm vào tường nhà dẫn đến bị hư hỏng nặng, kính lái vỡ. Thùng xe tải cũng bị biến dạng.

Chủ tịch xã Nậm Càn cho biết thêm, chiếc xe tải này vừa được tài xế mua lại hơn 10 ngày trước. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tài xế dừng xe trên đỉnh dốc cao để hỏi người dân hai bên đường mua lá dong. Tuy nhiên, chỉ trong phút chốc, chiếc xe bất ngờ lao nhanh xuống, đâm thẳng vào quán tạp hóa bên đường ở cuối dốc. "Qua nắm bắt lại thì tài xế đang cài số 0. Khi có xe khách đi qua, tài xế nhích sang để tránh rồi không hiểu sao xe trôi đi luôn và đâm vào tiệm tạp hóa ở khúc cua cuối con dốc", Chủ tịch xã Nậm Càn nói và cho biết, con dốc cao và dài chừng 400m. Sau vụ tai nạn, tài xế ô tô chỉ bị xây xước ở mặt.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn, anh Và Bá Do (chủ cửa hàng tạp hóa) nhớ lại, ngày 12/1, mẹ của anh là bà Lê Thị Khiêm (SN 1965) cùng người chị dâu và 3 đứa cháu nhỏ đến nhà anh chơi. Vợ chồng anh Do vào phía trong nhà lấy kẹo ra cho các cháu thì tai họa ập đến. Nghe tiếng động lớn phía trước, anh Do hốt hoảng chạy ra thì đã thấy tất cả đã nằm dưới đống đổ nát. Trong số đó có con nhỏ của anh.

Phát hiện vụ tai nạn, hàng xóm cũng chạy đến cùng anh Do dỡ tường, gạch cứu mọi người nhưng không được. 5 trong số 6 người gặp nạn đã tử vong tại chỗ. Bà Khiêm bị thương được mọi người bế ra rồi đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân cũng đã tử vong không lâu sau đó.

Ông Lầu Bá Xềnh - Bí thư Đảng ủy xã Nậm Càn cho biết, sau vụ tai nạn, chính quyền địa phương đã xuống thăm hỏi, động viên các gia đình có người gặp nạn. Trong ngày 14/1, chính quyền địa phương sẽ phối hợp các gia đình để lo thủ tục mai táng cho các nạn nhân.

Trước đó vào khoảng 17h ngày 12/1, tại Km 21+800 trên tỉnh lộ 543D, đoạn qua bản Thăm Hín (xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Thời điểm này, xe tải mang BKS: 37C-537.03 do tài xế Vũ Văn H. (SN 1982, trú xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An) điều khiển đi thu mua lá dong hướng từ xã Na Ngoi về xã Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn). Khi đến bản Thăm Hín (xã Nậm Càn), chiếc xe tải đi xuống dốc và bị mất lái đâm vào cửa hàng tạp hóa bên đường.

Thời điểm này, bên trong quán tạp hóa đang có 6 người là họ hàng với nhau gồm: bà Lê Thị Khiêm (SN 1965); Và Y Mài (SN 2014); Và Thiêm Phúc (SN 2018); Và Xuân Đính (SN 2016); Vừ Y Dở (SN 2005); Và Y Du (SN 2023).

Sau vụ tai nạn, Ban An toàn Giao thông tỉnh Nghệ An đã đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng. Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 2 triệu đồng. UBND huyện Kỳ Sơn cũng hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 15 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ.