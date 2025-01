Nhiều công nhân gặp nạn khi vào lò nhà máy xi măng dọn vệ sinh cuối năm

TPO - Trong quá trình nhóm công nhân vào trong lò của nhà máy xi măng để dọn vệ sinh cuối năm thì bất ngờ xảy ra sự cố sập lò. Vụ việc đã khiến nhóm công nhân gặp nạn và đã có người tử vong.

Tối 24/1, lãnh đạo huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, tại nhà máy của Công ty Cổ phần xi măng Sông Lam 2 (đóng trên địa bàn xóm 6, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn) vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến nhiều công nhân gặp nạn.

Thông tin ban đầu cho biết, chiều cùng ngày, nhà máy xi măng tiến hành tổng dọn vệ sinh cuối năm. Một nhóm công nhân đã vào trong lò của nhà máy xi măng để dọn vệ sinh thì bất ngờ xảy ra sự cố.

Vụ việc đã khiến nhiều công nhân gặp nạn. “Hiện nhà máy chưa báo cáo rõ có bao nhiêu người gặp nạn nhưng đã có người tử vong. Cơ quan công an đang bảo vệ hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc”, vị lãnh đạo UBND huyện Anh Sơn nói.

Nhận được thông tin vụ tai nạn, Công an huyện Anh Sơn, Công an tỉnh Nghệ An cùng chính quyền địa phương đã lập tức có mặt tại hiện trường để cứu những người gặp nạn đồng thời khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.