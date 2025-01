Bản tin 8H: Hai anh em ruột tử vong trên đường về quê ăn Tết

TPO - Anh trai chở em gái trên đường về quê ăn Tết, không may xảy ra tai nạn liên hoàn khiến cả hai tử vong tại chỗ.

Phòng CSGT tỉnh Long An đang phối hợp Công an huyện Bến Lức điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm hai người tử vong trên địa bàn xã Thạnh Lợi. Theo đó, khoảng 9h ngày 25/1, người đàn ông tên P.P.Đ (60 tuổi, quê Đồng Tháp) chạy xe máy BKS 67H1.384.xx chở bà P.T.Kh (55 tuổi, em ruột ông Đ.) lưu thông trên tuyến quốc lộ N2 theo hướng huyện Đức Hòa về miền Tây. Khi đến đoạn km 33+600m, ấp 4, xã Thạnh Lợi, xe máy này xảy ra va chạm với xe máy khác, lưu thông cùng chiều. Xe máy do ông Đ. điều khiển ngã sang phần đường bên trái, cùng lúc ô tô tải BKS 68H.009.xx chạy theo hướng ngược lại tông trúng, kéo lê xe máy một đoạn. Vụ tai nạn liên hoàn khiến ông Đ. và bà Kh. tử vong tại chỗ. Phương tiện xe máy chưa rõ BKS và người cầm lái rời khỏi hiện trường sau vụ việc. Được biết, hai nạn nhân đang trên đường về An Giang đón Tết.

Ngày 25/1, thông tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nghệ An cho biết Công ty TNHH Châu Tiến (đóng tại Khu công nghiệp Nam Cấm, Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An) đã tiến hành chi trả bồi thường cho 21 lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng. 21 người này nằm trong danh sách 22 trường hợp phát hiện mắc bệnh bụi phổi khi vẫn đang làm việc tại công ty. Riêng 1 trường hợp không đi giám định y khoa bệnh nghề nghiệp nên không được bồi thường. Ngoài ra, chiều 24/1, Công ty TNHH Châu Tiến hỗ trợ, thanh toán chi phí y tế khác và điều trị bệnh nghề nghiệp cho 28 trường hợp khác với tổng số tiền 365 triệu đồng. Trước đó, cuối tháng 3/2024, công ty chi trả bồi thường cho 5 thân nhân, gia đình người lao động tử vong với tổng số tiền hơn 561 triệu đồng.

Ngày 25/1, UBND xã Đông, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai cho biết đang tìm kiếm hai cháu nhỏ bị mất tích. Trước đó, ngày 23/1, hai chị em ruột là Đinh Thị Lợi (sinh năm 2013) và Đinh Văn Lộc (sinh năm 2017, trú tại làng Đak Giang 2, xã Đông) cùng bố là anh Đinh Bân lên rẫy. Sau bữa trưa, 2 chị em đi chơi quanh khu vực rẫy. Đến tối, anh Bân ở lại rẫy, nghĩ rằng các con về nhà nên không tìm kiếm. Trong khi đó, người mẹ ở nhà cũng nghĩ các con ngủ lại rẫy với bố. Tối 24/1, về nhà không thấy 2 con, anh Bân mới đi tìm và trình báo cơ quan chức năng. Ông Nguyễn Đăng Chung - Chủ tịch UBND xã Đông, cho biết chỉ đạo lực lượng công an xã, dân quân và hơn 60 người dân trong làng hỗ trợ gia đình tìm kiếm 2 cháu.

Ngày 25/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong ngày đầu nghỉ Tết Ất Tỵ 2025, cả nước xử lý 8.870 trường hợp vi phạm an toàn trật tự giao thông, tạm giữ 40 xe ô tô, 2.415 xe mô tô, 81 phương tiện khác. Đồng thời đã tước 649 giấy phép lái xe các loại, trừ điểm giấy phép lái xe 874 trường hợp. Trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 1.909 trường hợp, vi phạm về tốc độ 2.222 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 40 trường hợp, quá khổ giới hạn 6 trường hợp, chở quá số người quy định 94 trường hợp, vi phạm ma túy 20 trường hợp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 26/1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao khả năng có băng giá, sương muối. Còn khu vực Trung Trung Bộ từ đêm 26/1 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 9-12 độ C, vùng núi Bắc Bộ 6-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến TP Huế phổ biến 14-17 độ C; khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi phổ biến 16-19 độ C. Tại Hà Nội, từ ngày 26/1 có mưa nhỏ, trời rét đậm; nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Thủ đô phổ biến 9-12 độ C.

Chiều 25/1 tại Hà Nội, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an và cơ quan tổ chức cán bộ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Đại tá Hoàng Tâm Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Lê Văn Đàm, Trưởng phòng phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (kể từ ngày 24/1/2025). Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Viện đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Văn Đàm. (XEM CHI TIẾT)