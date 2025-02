Bản tin 8H: Công bố quyết định thành lập và hợp nhất các Đảng bộ, cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh

TPO - Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng bộ UBND tỉnh; hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Ngày 3/2, bà Bùi Thúy Phượng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh, công bố các quyết định của Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng bộ UBND tỉnh trực thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, hoạt động từ ngày 3/2. Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh. Ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Ninh. Cũng tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Ông Nguyễn Hồng Dương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Ngày 3/2, trên QL5 đoạn qua địa bàn xã Đình Dù, huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên) xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa ô tô đầu kéo và xe máy khiến 2 nữ sinh thương vong. Khoảng 12h15 cùng ngày, xe đầu kéo BKS 15C-126.xx kéo theo rơ-mooc BKS 15R-111xx do anh Nguyễn Đình H (SN 1983, trú xã Liên Khê, TP. Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) điều khiển lưu thông trên QL5 hướng Hải Phòng - Hà Nội. Khi phương tiện đi đến Km15+302, ô tô đầu kéo rẽ phải thì va chạm với xe máy BKS 17A-620.xx do chị Lại Thị Thanh H (SN 2004, quê Thái Bình) điều khiển, phía sau chở chị Đoàn Thị D (SN 2005, cùng quê) đi cùng chiều. Cú va chạm khiến xe máy đổ ra đường, chị H. bị cuốn vào gầm ô tô đầu kéo tử vong tại chỗ. Được biết, 2 nữ sinh đang trên đường từ Thái Bình về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi Bắc Bộ 8-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; ở khu vực từ Quảng Bình đến Huế phổ biến 15-18 độ C. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa và dông. Vùng núi cao có khả năng xảy ra rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết trận động đất xảy ra lúc 19 giờ 52 phút 41 giây tối 3/2, tại khu vực huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Động đất có độ lớn 2.6, xảy ra ở độ sâu khoảng 8km, rất ít khả năng gây ra thiệt hại và rất khó cảm nhận rung chấn trên bề mặt. Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Cũng sáng cùng ngày, lúc 02 giờ 09 phút 05 giây, một trận động đất khác xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, cũng ở độ sâu khoảng 8km, với độ lớn 3.1, có thể gây rung chấn trên bề mặt khu vực gần tâm chấn trận động đất. (XEM CHI TIẾT)

Tối 3/2, lãnh đạo UBND xã Nam Anh, huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, lực lượng chức năng cùng người thân đang nỗ lực tìm kiếm nam thanh niên mất tích khi đi chùa Đại Tuệ. Nam thanh niên mất tích tên Đào Văn Huy (trú xã Xuân Hồng, huyện Nam Đàn) bị mất liên lạc từ ngày 2/2 ở khu vực chùa Đại Tuệ. Khi lên chùa, anh Huy đi xe máy hiệu Exciter, mặc áo giữ nhiệt màu trắng, quần đen. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện chiếc xe máy của anh Huy ở bãi để xe của chùa nhưng không thấy người. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 3/2, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân. Theo đó, thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Văn Đồng - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân được bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân; Đại tá Vũ Đình Hiển - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân nhận quyết định giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân. (XEM CHI TIẾT)