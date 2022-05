Bản tin 8H: Chủ tịch TP. Hội An phản hồi về bức ảnh Giáng My ngồi trên nóc nhà cổ

TPO - Theo Chủ tịch UBND TP. Hội An, hình ảnh Hoa hậu Đền Hùng Giáng My ngồi trên nóc nhà phố cổ tương đối phản cảm và không phù hợp với việc trùng tu, tôn tạo và nâng cao giá trị của đô thị cổ.

Liên quan đến cảnh Hoa hậu Đền Hùng Giáng My ngồi trên mái ngói một ngôi nhà ở phố cổ Hội An (Quảng Nam) gây tranh cãi, chiều 14/5, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP. Hội An cho biết, dù thuộc show diễn quảng bá hình ảnh cho TP. Hội An, hình ảnh trên tương đối phản cảm và không phù hợp với việc trùng tu, tôn tạo và nâng cao giá trị của đô thị cổ. Ông Sơn nhấn mạnh, chính quyền thành phố đã liên hệ với đạo diễn chương trình và đã có chấn chỉnh. Theo vị lãnh đạo, hiện chương trình đã cắt hình ảnh này ra khỏi các clip, các hình ảnh quảng bá cho TP Hội An. Về phía Giáng My, ông Sơn cho hay Hoa hậu Đền Hùng chỉ làm theo kịch bản, không nghĩ ngồi trên mái ngói nhà cổ là phản cảm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/5, không khí lạnh gây mưa to và dông ở hầu khắp các khu vực vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Vùng núi có nơi chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-22 độ C, vùng núi có nơi từ 17-19 độ C. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá là cấp 1. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-22 độ C.

Khoảng 8h10 ngày 14/5, nhân viên y tế của BVĐK tỉnh Ninh Bình bất ngờ phát hiện một bệnh nhân rơi từ tầng 4, khu nhà Hệ ngoại của bệnh viện. Dù được cấp cứu nhanh chóng, nạn nhân không qua khỏi. Nạn nhân được xác định là N.T.T. (SN 1979, phạm nhân đang thụ án tại trại giam Ninh Khánh - thuộc Bộ Công an, đóng tại tỉnh Ninh Bình). Trước đó, ngày 22/4, phạm nhân T. bị ốm và được đưa đến BVĐK tỉnh Ninh Bình nhập viện điều trị tại Khoa ngoại tổng hợp. Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân sự việc.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Nhà Bè và quận 7 của Tổ Đại biểu Quốc hội Đơn vị 9 vào sáng 14/5, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Hoài Nam cho biết, TP.HCM dự kiến triển khai kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 mũi 4 từ tuần sau, bắt đầu với nhóm đối tượng ưu tiên - khoảng hơn 1,8 triệu người. Ngoài người trên 50 tuổi, nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên bị suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, hoặc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm COVID-19 như cán bộ y tế, tuyến đầu chống dịch, công nhân, người làm việc tại khu công nghiệp... cũng được tiêm mũi 4 trong đợt này. Loại vắc xin sử dụng ở mũi 4 là vắc xin Pfizer hoặc Moderna; vắc xin AstraZeneca; vắc xin cùng loại với mũi 3 (mũi nhắc lần 1).

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, mưa lũ, sét và sạt lở đất xảy ra từ ngày 9-13/5 tại các tỉnh Cao Bằng, Yên Bái, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Bắc Kạn, Điện Biên, Bắc Giang, Thái Nguyên, Thái Bình, Hưng Yên đã làm 9 người tử vong. Mưa lũ còn làm 4 nhà bị đổ sập; 96 nhà bị hư hỏng, thiệt hại; 5.658,95ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập; 14.584 con gia súc, gia cầm bị chết và gần 48ha thủy sản bị thiệt hại. Ngoài ra, mưa lũ làm 2 đập tạm bị trôi; 8 đập, hồ chứa nước bị ảnh hưởng, 5 trạm bơm bị ngập, 1.200m kênh mương bị sạt lở, bồi lấp, 8 cầu bê tông dân sinh bị trôi, 60 cột điện gãy, đổ; gây sạt lở một số tuyến đường giao thông với khối lượng 140.983m3 đất đá; 1 ngầm tạm bị hư hỏng; 2 cầu bị sập mố.

Ngày 14/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.895 ca nhiễm mới tại 46 tỉnh, thành phố (có 1.585 ca trong cộng đồng). Hà Nội có nhiều ca mắc COVID-19 mới trong ngày nhất, với 489 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.695.036 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 5.563 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.349.592 ca. Từ 17h30 ngày 13/5 đến 17h30 ngày 14/5 ghi nhận 2 ca tử vong tại: Bạc Liêu (1), Khánh Hoà (1). Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.065 ca. (XEM CHI TIẾT)