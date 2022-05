Bản tin 8H: Trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới của Ban Tổ chức Trung ương

TPO - Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp vụ.

Chiều 13/5, tại Hà Nội, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III qua hình thức thi tuyển. Tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, chuyên viên chính Vụ Địa phương II giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II; đồng chí Đỗ Chí Tuệ, chuyên viên cao cấp Vụ Địa phương III giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III.

Một lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lãnh đạo huyện này vừa có quyết định cho thôi việc đối với ông Hoàng Anh Dũng (SN 1979), kế toán UBND xã Hướng Linh. Nguyên nhân do ông Dũng tự ý nghỉ việc, không có sự đồng ý của lãnh đạo cấp trên. Theo đó, tháng 4/2022, tin ông Dũng trúng tuyển công chức của ngành Quản lý thị trường khiến nhiều người bất ngờ. Việc ông Dũng dự thi ở một đơn vị khác chưa được lãnh đạo địa phương đồng ý. Theo lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Hướng Hóa, việc ông Hoàng Anh Dũng là công chức cấp xã, hưởng lương của địa phương nhưng tự ý dự tuyển công chức ngành Quản lý thị trường là vi phạm luật.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm nay (14/5) đến hết ngày 15/5, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ chiều 15/5 đến ngày 16/5, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 15/5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, vùng núi có nơi chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-22 độ, vùng núi có nơi từ 17-19 độ.

Ngày 13/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.227 ca nhiễm mới với 1 ca nhập cảnh và 2.226 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.723 ca so với ngày trước đó) tại 53 tỉnh, thành phố, có 1.517 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.693.141 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.065 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.344.029 ca. Trong 24 giờ qua không ghi nhận ca tử vong nào do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.063 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 13/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 2835, thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Hà Nội là cấp tỉnh, thành phố đầu tiên cụ thể hóa chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư tại Hội nghị lần thứ năm về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh. Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gồm 15 thành viên. Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố làm Trưởng ban Chỉ đạo; Ban Nội chính Thành uỷ là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. (XEM CHI TIẾT)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Công điện số 416/CĐ-TTg ngày 13/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Theo đó, để bảo đảm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy các hoạt động phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam từ 00 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2022. (XEM CHI TIẾT)

17h ngày 13/5, Hệ thống Quản lý thi của Bộ GD&ĐT khóa chức năng "Đăng ký dự thi" sau 10 ngày mở. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, có hơn 942.200 học sinh lớp 12 đăng ký trực tuyến qua hệ thống này và gần 58.800 thí sinh tự do đăng ký trực tiếp theo quy định. Trong đó, hơn 859.500 em sẽ dùng kết quả để vừa xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển đại học (chiếm 85,87%). Số thí sinh chỉ thi để xét tốt nghiệp THPT là gần 103.400 (chiếm 10,33%). Số chỉ xét tuyển đại học và xét vào các trường cao đẳng sư phạm là hơn 33.100 (chiếm 3,81%). (XEM CHI TIẾT)