Bản tin 8H: Bộ Giao thông Vận tải bổ nhiệm loạt lãnh đạo

TPO - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa bổ nhiệm các lãnh đạo của Ban Quản lý dự án 6, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Ngày 11/5, ông Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Bộ GTVT trao quyết định bổ nhiệm nhiều nhân sự quan trọng tại các đơn vị trực thuộc Bộ này. Cụ thể, ông Trần Hữu Hải (SN 1968) - Quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án (PMU) 6 được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc PMU6. Ông Nguyễn Đình Việt (SN 1968) - Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam giữ chức Quyền Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam. Được biết, Từ tháng 4/2015 đến nay, ông Nguyễn Đình Việt là Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam kiêm Giám đốc Cảng vụ Hàng hải TP.HCM. Cùng ngày, ông Phạm Minh Thành (SN 1983) - Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Uỷ ban Kiểm tra Công an Trung ương vừa có văn bản thông báo cho biết, Bộ trưởng Công an đã quyết định thi hành kỷ luật hành chính Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa bằng hình thức cảnh cáo. Theo đó, sau khi nhận hình thức kỷ luật, ông Đặng Hoàng Đa từ phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được chuyển sang giữ cương vị phó cục trưởng Cục Hậu cần, Bộ Công an. Hồi tháng 5/2021, ông Đa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật cảnh cáo vì nhận thấy, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, ông Đa đã vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước và ngành Công an trong quản lý, sử dụng tài chính và công tác cán bộ của đơn vị.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 12-15/5, miền Bắc đón đợt mưa dông mới, lượng mưa được dự báo khoảng 150-300mm/đợt, một số nơi mưa trên 400mm. Thời tiết khu vực duy trì trạng thái nhiều mây, âm u với nền nhiệt phổ biến 25-32 độ C. Thủ đô Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ có mưa chủ yếu về chiều tối và đêm, cục bộ mưa to. Đêm 14/5, đợt không khí lạnh tràn xuống có thể khiến thời tiết diễn biến xấu hơn khi mưa đi kèm gió mạnh, nền nhiệt giảm. Đồng bằng ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 21-23 độ C, trong khi vùng núi chuyển lạnh với nhiệt độ 16-18 độ C. Từ ngày 15-16/5, mưa dông có khả năng dịch chuyển xuống khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Chiều 11/5, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (TCĐB), Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an và các đơn vị liên quan rà soát lại phương án tổ chức giao thông, hệ thống biển báo trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để phục vụ công tác thí điểm 100% thu phí không dừng các phương tiện di chuyển trên tuyến từ ngày 1/6. Ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng Cục trưởng TCĐB Việt Nam cho biết, các phương tiện chưa đủ điều kiện khi di chuyển vào tuyến có thể dán thẻ ngay tại trạm hoặc nếu không muốn tham gia tuyến cao tốc bằng hình thức thu phí tự động không dừng, có thể quay lại lưu thông trên các tuyến đường quốc lộ 5 cũ và quốc lộ 38. Các xe không đủ điều kiện cố tình đi vào trạm sẽ xử phạt theo quy định.

Ngày 11/5, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.758 ca nhiễm mới (giảm 96 ca so với ngày trước đó) tại 53 tỉnh, thành phố. Trong số các bệnh nhân COVID-19 mới, có 1.921 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.683.972 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 2.589 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.327.523 ca. Từ 17h30 ngày 10/5 đến 17h30 ngày 11/5 ghi nhận 2 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.060 ca. (XEM CHI TIẾT)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ kỷ luật Phó Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Văn Tâm, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 - 2021 do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày 19/1/2022. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 11/5, ông Mai Ngọc Long - Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã chỉ đạo Trường tiểu học Diễn Yên 1 tạm đình chỉ đứng lớp 15 ngày đối với nữ giáo viên đánh học sinh bầm tím vai, lưng. Theo ông Long, qua xác minh, ngày 10/5, em Nguyễn Thị Thu Ph. (học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Diễn Yên 1) không làm bài tập nên bị cô Trần Thị Hà M. dùng thước đánh. Tối cùng ngày, cô M. cùng lãnh đạo nhà trường cũng đã đến nhà thăm hỏi và xin lỗi học sinh, phụ huynh. (XEM CHI TIẾT)