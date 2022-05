Bản tin 8H: Bổ nhiệm hai Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an

TPO - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và Trưởng Phòng Cảnh sát ma tuý Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Ngày 9/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Văn phòng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã trao Quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn đại tá Nguyễn Minh Tuấn (SN 1977) - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và đại tá Trương Thọ Toàn (SN 1967) - Chánh Văn phòng Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 10-12/5 mưa dông ở Bắc Bộ được thu hẹp và tập trung ở vùng núi trong khoảng thời gian từ chiều tối đến đêm. Khu vực trung du và đồng bằng có mưa cục bộ, ngày nắng ráo với nền nhiệt có xu hướng tăng dần lên ngưỡng 32-33 độ C. Tại Trung Bộ, thời tiết ổn định với tiết trời chủ đạo là ít mưa, trời nắng ráo. Từ ngày 11-13/5, một số nơi ở Trung Bộ khả năng xảy ra nắng nóng nhưng không quá gay gắt, nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng 35-36 độ C. Từ khoảng chiều tối và đêm 13/5, mưa dông có thể xảy ra trên diện rộng từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế. Tây Nguyên và Nam Bộ nắng ráo vào ban ngày, mưa dông xuất hiện về chiều tối.

TP.HCM quyết định dừng thuê hệ thống máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh). Bốn năm trước, hợp đồng dịch vụ chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh được Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM ký kết với Công ty Quang Trung, thời gian thuê là 7 năm (2017-2023). Tuy nhiên, đường Nguyễn Hữu Cảnh sau khi được nâng cấp đã hết ngập, việc duy trì máy bơm này khiến thành phố lãng phí 14 tỷ đồng mỗi năm. UBND TP.HCM giao Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM đàm phán với Công ty CP Tập đoàn công nghiệp Quang Trung về việc kết thúc trước thời hạn.

Tối 9/5, trên quốc lộ 5, đoạn qua phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, khi đang di chuyển theo hướng Hà Nội - Hải Phòng, xe container do tài xế Đinh Văn Hùng (39 tuổi, trú huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) điều khiển va chạm với một xe máy đi cùng chiều. Xe máy do chị B.T.K.O. (28 tuổi, trú xã Quang Thành, huyện Kinh Môn, Hải Dương) cầm lái, chở theo con gái 3 tuổi. Vụ tai nạn giao thông khiến hai mẹ con chị O. tử vong tại chỗ. Tài xế Hùng ngay sau đó đến Công an TP Hải Dương trình báo sự việc.

Ngày 9/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.175 ca nhiễm mới tại 48 tỉnh, thành phố, có 1.767 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.678.359 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 1.574 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.322.165 ca. Từ 17h30 ngày 08/5 đến 17h30 ngày 09/5 ghi nhận 1 ca tử vong tại Bắc Ninh. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.057 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 9/5/2022 về việc thi hành kỷ luật đối với ông Võ Thành Thống, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ. Theo đó, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Võ Thành Thống do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày 19/1/2022. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 9/5, người thân cùng chính quyền xã Đồng Hóa (Tuyên Hóa – Quảng Bình) đã phát đi thông báo tìm anh Trần Văn Minh (SN 1983) ở thôn Thuận Hoan, xã Đồng Hóa (Tuyên Hóa) do mất liên lạc đã hơn 1 ngày qua. Anh Trần Văn Minh (là quân nhân chuyên nghiệp mang quân hàm thượng úy) hiện đang công tác tại Ban Tham mưu, BCH Quân sự huyện Tuyên Hóa. Được biết, anh Trần Văn Minh rời khỏi nhà khoảng 5h ngày 8/5, mặc áo lót, quần đùi, đi giày thể thao, không mang theo điện thoại và giấy tờ tùy thân. Từ đó đến nay, gia đình và đơn vị vẫn chưa liên lạc được. (XEM CHI TIẾT)