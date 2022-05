Bản tin 8H: Bổ nhiệm tân Cục trưởng Cục An ninh điều tra

TPO - Đại tá Hoàng Văn Hà, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục An ninh điều tra.

Chiều 6/5, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục An ninh điều tra. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Hoàng Văn Hà, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (ANĐT) giữ chức Cục trưởng Cục ANĐT. Đại tá Hoàng Văn Hà, 46 tuổi, quê quán thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Ông đã có 6 năm là lãnh đạo Phòng; 5 năm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục ANĐT, Phó Thủ trưởng Cơ quan ANĐT, được thăng cấp bậc hàm Đại tá tháng 8/2020.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 7-8/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa khoảng 20-50mm/24 giờ có nơi trên 80mm/24 giờ; mưa tập trung vào chiều và đêm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ ngày 7-8/5, Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông, tập trung vào chiều và đêm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió nhẹ.

Chiều 6/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Ban Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội, Tổ chức Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam và Đại sứ quán Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao Huân chương Quang Hoa của Chính phủ Hàn Quốc tặng ông Trần Văn Túy, nguyên Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan cho biết, ông Túy là người đã dồn rất nhiều tâm huyết và nỗ lực vào việc tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Ngày 6/5, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã công bố các Nghị quyết vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua và đã được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký chứng thực ban hành. Đó là Nghị quyết số 19/2022/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và Nghị quyết số 515/NQ-UBTVQH15 về việc bổ nhiệm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm Trợ lý Chủ tịch Quốc hội.

Ngày 6/5, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, thông tin, Công an TP Thuận An đã ra quyết định xử lý hành chính đối với Đại úy Trần Xuân Phương, Phó Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) và những người liên quan trong vụ xô xát vì mâu thuẫn chỗ đậu xe. Theo Đại tá Trần Văn Chính, sau khi xảy ra vụ việc, ngày 13/4, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với Đại úy Trần Xuân Phương để làm rõ các vấn đề liên quan. Trước đó, ngày 11/4, ông Phương và một số người khác đã hành hung chị N.T.A.H. (SN 1989) sau khi bị phản ánh đỗ xe chắn lối trong hẻm ở đường An Thạnh 14 (phường An Thạnh, TP Thuận An).

Khoảng 17h15 ngày 6/5, tài xế Nguyễn Quốc Triệu (34 tuổi, quê Tiền Giang) lái xe đầu kéo container trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng Đồng Nai về TP.HCM. Khi đến địa phận phường Long Phước (TP Thủ Đức), phần cabin xe đầu kéo bốc khói. Tài xế vừa cho phương tiện vào làn dừng khẩn cấp và thoát ra ngoài thì lửa bùng lên cháy ngùn ngụt. Một số người khác lưu thông qua khu vực dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Sau đó, Cảnh sát PCCC đến hiện trường chữa cháy nhưng xe đầu kéo đã bị thiêu rụi. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến giao thông trên cao tốc qua khu vực ùn tắc hơn 5 km.

Ngày 6/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.819 ca nhiễm mới (giảm 486 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố, có 2.706 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.670.570 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 1.817 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.316.237 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 6 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.055 ca. (XEM CHI TIẾT)