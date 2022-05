Bản tin 8H: Ô tô 7 chỗ lộn nhào nhiều vòng trên quốc lộ 1A

TPO - Ô tô 7 chỗ bất ngờ lao vào dải phân cách, lộn nhào nhiều vòng rồi lật ngang giữa quốc lộ 1A ở Bạc Liêu. Rất may không có thương tích nghiêm trọng.

Khoảng 14h ngày 7/5, ô tô 7 chỗ biển TPHCM đang chạy trên quốc lộ 1A hướng Bạc Liêu – Sóc Trăng bất ngờ lao vào dải phân cách, lộn nhào nhiều vòng rồi lật ngang giữa đường khi đến thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu). Rất may, tài xế bị thương nhẹ. Sáu người trên xe (4 trẻ em) đều an toàn. Trước khi lao vào dải phân cách, ôtô ủi bay cọc biển báo đường hai chiều được gắn trên dải phân cách. Biển báo bị hất văng trúng một người đàn ông đi xe máy chiều ngược lại, nhưng không gây thương tích. Sau đó, Công an huyện Vĩnh Lợi huy động lực lượng xử lý, đưa xe tai nạn khỏi hiện trường, giải toả ùn tắc giao thông. Nguyên nhân ban đầu do tài xế lạc tay lái.

Theo Trung tâm Dự Báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 8/5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa khoảng 20-50 mm/24 giờ, có nơi trên 70 mm/24 giờ (mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn. Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào và dông vài nơi.

Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương (Bộ Y tế) vừa có quyết định phân bổ hơn 2,3 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 Moderna cho trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố để tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi. Đây là đợt phân bổ vắc xin phòng COVID-19 thứ 144 kể từ tháng 3/2021. Đợt phân bổ này có 2.304.000 liều vắc xin phòng COVID-19 Moderna (tính theo liều 0,25ml) cho 56 trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố để tiêm cho trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi. Đây là vắc xin do Chính phủ Úc viện trợ. Vắc xin Moderna được phân bổ trong đợt này có hạn sử dụng trên giấy chứng nhận xuất xưởng vắc xin, sinh phẩm là 17/7/2022.

Bộ GTVT vừa trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức đầu tư đối tác công tư (PPP). Dự án có điểm đầu giao với quốc lộ 1, trùng với điểm cuối đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, điểm cuối kết nối với dự án đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, đi qua các huyện Thống Nhất, Định Quán, Xuân Lộc và Tân Phú thuộc tỉnh Đồng Nai. Bộ GTVT kiến nghị phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m, vận tốc thiết kế 100km/h, tổng mức đầu tư 8.365 tỷ đồng. Dự kiến dự án khởi công năm 2023, hoàn thành năm 2025.

Ngày 7/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.345 ca nhiễm mới (giảm 474 ca so với ngày trước đó) tại 55 tỉnh, thành phố, có 2.263 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.673.915 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 2.288 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.318.525 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.055 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 7/5, Công an quận 7 (TPHCM) cho biết, xác chết bốc mùi hôi thối bên trong thùng carton mà người dân tìm thấy ở một tòa nhà là xác động vật. Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, ông T.Q.D. (45 tuổi, bảo vệ một tòa nhà trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7) ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ một thùng carton đặt trước tòa nhà. Khi mở thùng, ông D. phát hiện một xác chết đang phân hủy nặng, còn có một bộ đồ trẻ sơ sinh, khăn choàng trẻ em. Cũng theo ông D., thùng carton được gửi đến tòa nhà từ cuối tháng 10/2021, được dán băng keo cẩn thận nên không ai mở ra. (XEM CHI TIẾT)