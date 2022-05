Bản tin 8H: Bổ nhiệm nhân sự Bộ Xây dựng

TPO - Đồng chí Hà Huy Hà vừa nhận quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Ngày 4/5, Bộ Xây dựng đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Hà Huy Hà giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Chiều 4/5, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn đã chủ trì hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó, quyết định của Ban TVTU về việc điều động ông Viên Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Điều động ông Lê Kim Bằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 5/5/2022. Sáng cùng ngày, ông Tăng Quốc Lập, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, được điều động đến công tác tại UBND TP Long Khánh; chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Long Khánh và giới thiệu bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Long Khánh nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (5/5), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh. Trung Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Nam Tây Nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Chiều 4/5, ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết, chính quyền địa phương đang hỗ trợ việc mai táng cho gia đình 2 nạn nhân bị tử vong do sập tường trong quá trình dỡ nhà để sửa chữa. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 4/5, trong khi cùng 3 người khác đang giúp người thân (tại phường Hòa Hiệp Bắc) dỡ nhà để xây dựng lại, ông Nguyễn Tạo (SN 1964) và con trai là Nguyễn Minh Tiến (SN 1987, cùng trú phường Hòa Hiệp Trung) bị tường đổ đè trúng người. Ông Tạo và con trai bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngày 4/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.088 ca nhiễm mới (tăng 379 ca so với ngày trước đó) tại 48 tỉnh, thành phố, có 2.105 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.662.446 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 42.055 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.309.336 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 3 ca tử vong tại: An Giang (1), Bến Tre (1), Bình Dương (1). Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.047 ca. (XEM CHI TIẾT)

Cục Hàng không cho hay, dịp nghỉ lễ vừa qua (tính từ ngày 30/4 – 3/5), khách đi đường hàng không đạt hơn 1,1 triệu lượt, nhưng vẫn giảm hơn 3% so với cùng dịp lễ này năm trước. Theo số liệu của Cục Hàng không, trong 3 sân bay lớn nhất nước, sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) tiếp tục dẫn đầu về số lượt khách dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, với hơn 375.000 lượt (tăng 3% so với cùng kỳ năm trước). Tiếp đến là sân bay Nội Bài (Hà Nội) với 240.000 lượt khách (giảm 4% so với cùng kỳ); sân bay Đà Nẵng đạt gần 95.000 lượt khách (giảm 8%). (XEM CHI TIẾT)

Mới đây, Bộ Y tế đã góp ý phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 an toàn trong mùa COVID-19. Trong đó, nếu thí sinh là ca bệnh xác định (F0) đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế trong thời gian diễn ra kỳ thi, không thể tham gia dự thi, sẽ được đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT. Trường hợp thí sinh có nguyện vọng dự thi tốt nghiệp THPT sẽ được tổ chức thi vào đợt thi khác. Nếu thí sinh là F0 đang được theo dõi, cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú trong thời gian diễn ra kỳ thi sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp THPT. Trường hợp thí sinh có nguyện vọng dự thi, phải có đơn xin dự thi của thí sinh và ký xác nhận đồng ý của phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ. (XEM CHI TIẾT)