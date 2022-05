Bản tin 8H: Bác tin ca sĩ Nga bị bắt ở Đà Lạt vì phản đối cuộc chiến tại Ukraine

TPO - Nhiều trang mạng xã hội đăng tin Công an thành phố Đà Lạt bắt ca sỹ đường phố người Nga do ông này phản đối chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, tuy nhiên đây là thông tin sai sự thật.

Ngày 3/5, Công an TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, thông tin ca sĩ người Nga bị bắt tại Đà Lạt vì phản đối cuộc chiến tại Ukraine là sai sự thật. Trước đó, từ ngày 1/5, mạng xã hội rộ thông tin Công an TP Đà Lạt bắt ca sĩ đường phố người Nga tại Quảng trường Lâm Viên do ông này căng biểu ngữ phản đối Nga xâm chiếm Ukraine. Tuy nhiên, Công an TP Đà Lạt giải thích, có mời anh Propisnov Alexander (SN 1981, quốc tịch Nga) lên làm việc vì thị thực và hộ chiếu của người này đã hết hạn nhưng vẫn tới lưu trú tại các cơ sở trên địa bàn. Sau đó, ông Alexander đã nhận thức được hành vi sai phạm và xuống TP Hồ Chí Minh để hoàn tất các thủ tục gia hạn hộ chiếu, thị thực.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng đẹp, mưa chỉ rải rác vài nơi, nhiệt độ tăng nhẹ 1-2 độ C. Từ hôm nay đến ngày 5/5, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi Tây Nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Tin từ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất – TP.HCM, thời tiết tại khu vực sân bay tương đối xấu, mưa giông lớn khiến 7 chuyến bay đến Tân Sơn Nhất vào chiều tối 3/5 đã phải chuyển hướng hạ cánh tại sân bay khác. Theo đó, Chuyến bay BL6518 từ Phú Quốc đã phải quay đầu; chuyến bay VJ307 từ Huế về phải hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ; hai chuyến bay VJ159, VJ161 từ Nội Bài tới Tân Sơn Nhất phải chuyển hướng đến sân bay Cam Ranh; chuyến bay VJ385 từ Quy Nhơn phải hạ cánh sân bay Buôn Ma Thuột; chuyến bay VN7143 từ Đà Nẵng và chuyến bay VN261 từ Hà Nội cũng phải chuyển hướng đến sân bay Buôn Ma Thuột. Khoảng 19h40 tối cùng ngày, các chuyến bay đã cất - hạ cánh bình thường trở lại.

Theo báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử (EBI) 2021 của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (Vecom) điểm trung bình Chỉ số TMĐT 2021 của các địa phương là 8,5 điểm. Các địa phương thuộc khu vực phía Bắc và Tây Nam Bộ có mức độ phát triển TMĐT thấp nhất khi đứng ở cuối bảng xếp hạng. 10 tỉnh, thành có Chỉ số TMĐT thấp nhất cả nước (chỉ số thấp dần): Cà Mau, Đắk Nông, Hoà Bình, Vĩnh Long, Kon Tum, Hậu Giang, Trà Vinh, Lạng Sơn, Tuyên Quang và Bắc Kạn.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 2/5 đến 18h ngày 3/5, thành phố ghi nhận 711 ca mắc COVID-19. Bệnh nhân mắc mới tại 188 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện của Hà Nội ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (69); Hoàng Mai (68); Đông Anh (56); Nam Từ Liêm (50); Long Biên (50)... Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.588.913 ca. Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, Hà Nội ghi nhận tổng cộng hơn 3.100 ca COVID-19. Thành phố chỉ còn 101.550 ca đang điều trị, theo dõi tổng số người tử vong do COVID-19 từ 27/4/2021 đến nay là 1.336 người.

Ngày 3/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.709 ca nhiễm mới (giảm 413 ca so với ngày trước đó) tại 53 tỉnh, thành phố, có 1.653 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.659.358 ca nhiễm. Số bệnh nhân khỏi bệnh được công bố khỏi bệnh trong ngày: 1.825 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.267.281 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.044 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 3/5, thông tin từ Cục CSGT, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước xảy ra 104 vụ tai nạn giao thông, làm chết 55 người và bị thương 84 người. So với cùng kỳ năm 2021, giảm 7 vụ, giảm 3 người chết, nhưng tăng 20 người bị thương. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện và xử lý hơn 24 nghìn trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 26,3 tỷ đồng, tạm giữ 407 ô tô, hơn 6,2 nghìn xe máy, tước hơn 2,6 nghìn giấy phép lái xe… (XEM CHI TIẾT)