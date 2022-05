Bản tin 8H: Xác minh vụ cán bộ phường đến nhà dân bắt người, tát phụ nữ

TPO - Cơ quan chức năng đang xác minh vụ nhóm người được cho là cán bộ và công an phường tại TP Cao Bằng đến nhà dân bắt người, đánh phụ nữ.

Tối 2/5, lãnh đạo Công an TP Cao Bằng (Cao Bằng) cho biết, đơn vị đang xác minh vụ việc người đàn ông hành hung phụ nữ ở tiệm cắt tóc. Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh nhóm người được cho là cán bộ và công an phường tại TP Cao Bằng đến nhà dân bắt người ở tiệm cắt tóc ở phường Đề Thám, TP Cao Bằng, vào tối muộn ngày 28/4. Cụ thể, người mặc quần áo giống công an lôi kéo nam thanh niên trẻ lên xe ô tô nhưng bị những người có mặt ngăn cản. Sau đó, người đàn ông áo trắng tát thẳng mặt cô gái, đẩy mạnh khiến cô gái này suýt ngã. Người này còn vào tận trong nhà tiếp tục tát mạnh cô gái. Khi công an phường có mặt, những người này mới chịu rời đi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (3/5), ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ 30/4-1/5, nhiệt độ miền Bắc chạm ngưỡng 30 độ C, ngày nắng, mưa chỉ còn rải rác vài nơi. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông lúc chiều tối và tối, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Mới đây, VKSND tỉnh Nghệ An đã tổ chức công bố quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao điều động, bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND huyện Hưng Nguyên. Theo đó, Kiểm sát viên trung cấp Đinh Công Thành, Phó Viện trưởng VKSND thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, được bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng VKSND huyện Hưng Nguyên thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/5/2022.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 1/5 đến 18h ngày 2/5, thành phố ghi nhận 762 ca mắc COVID-19. Bệnh nhân mắc mới tại 194 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện của Hà Nội ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (93); Hoàng Mai (71); Đông Anh (63); Gia Lâm (57); Long Biên (55)... Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.588.997 ca. Tổng số người tử vong do COVID-19 từ 27/4/2021 đến nay là 1.336 người.

Ngày 2/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.123 ca nhiễm mới, với 1 ca nhập cảnh và 3.122 ca ghi nhận trong nước (giảm 595 ca so với ngày trước đó) tại 53 tỉnh, thành phố, có 2.615 ca cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.656.649 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 1.090 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.265.456 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 2 ca tử vong tại Đồng Nai và Hà Nam. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.044 ca. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 2/5, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), trong ngày thứ 3 nghỉ lễ cả nước xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 15 người và bị thương 18 người. Như vậy, trong 3 ngày nghỉ lễ cả nước xảy ra 80 vụ tai nạn giao thông, làm chết và bị thương 91 người. Cũng trong cùng ngày, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý gần 4,6 nghìn trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hơn 4 tỷ đồng. Tước GPLX, bằng, chứng chỉ chuyên môn 617 trường hợp, tạm giữ 77 ôtô, hơn 1,5 nghìn xe máy và 13 phương tiện khác. (XEM CHI TIẾT)

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Bộ GD&ĐT lần đầu tiên triển khai thực hiện đăng ký dự thi (ĐKDT) trực tuyến. Theo đó, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 thực hiện ĐKDT trực tuyến chính thức từ ngày 4/5/2022 đến 17h ngày 13/5/2022 trên Hệ thống Quản lý thi tại địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn. Thí sinh tự do thực hiện ĐKDT trực tiếp tại Đơn vị ĐKDT do Sở GD&ĐT quy định. Trước đó hệ thống cho phép thí sinh đăng ký thử. Kết quả chạy thử nghiệm đến 17 giờ ngày 1/5/2022 cho thấy, với tổng số 310.103 thí sinh thử ĐKDT, hệ thống hoạt động bình thường và ổn định. (XEM CHI TIẾT)