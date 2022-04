Bản tin 8H: Toàn bộ lãnh đạo xã bỏ nhiệm sở đi du lịch trong ngày làm việc

TPO - Từ sáng 29/4, gần như tất cả cán bộ, từ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Bình ở Thanh Hóa đã bỏ nhiệm sở đi du lịch Phú Quốc.

Theo phản ánh, ngày 29/4, nhiều người dân đến công sở xã Xuân Bình (huyện Như Xuân, Thanh Hóa) để xin dấu xác nhận các loại giấy tờ nhưng không có lãnh đạo nào làm việc. Ghi nhận vào 14h chiều cùng ngày cho thấy, tất cả các phòng làm việc của lãnh đạo xã Xuân Bình đều khóa cửa, chỉ có 2 cán bộ đang có mặt tại phòng chính sách xã hội và phòng một cửa. Sau đó, ông Nguyễn Văn Dương, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Bình, xác nhận qua điện thoại rằng, ông và nhiều cán bộ xã đang đi du lịch ở Phú Quốc, bao gồm cả Chủ tịch UBND xã Trịnh Xuân Sơn và Phó Bí thư Đảng ủy xã Hà Văn Chức. Đoàn xuất phát từ sáng sớm ngày 29/4.

Ngày 29/4, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư khen Thiếu tá Hoàng Hữu Bình, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Hải Dương về hành động dũng cảm cứu sống 2 cháu bé đuối nước. Trong thư nêu rõ, khoảng 17h30 ngày 24/4, nghe thấy tiếng kêu cứu khi qua khu dân cư Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân, TP Hải Dương, Thiếu tá Bình đã lao xuống hố nước sâu cứu hai cháu bé đuối nước khu vực đang thi công hệ thống thoát nước. Sau đó, Thiếu tá Bình sơ cứu, giúp 2 cháu bé tỉnh lại và đưa các cháu đến bệnh viện cấp cứu. Trước đó, ngày 28/4, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức biểu dương gương người tốt việc tốt, trong đó có Thiếu tá Bình.

Tối 29/4, tại tỉnh Cà Mau, Ủy ban nhân dân huyện U Minh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, Vườn Quốc gia U Minh hạ khai mạc sự kiện “Hương rừng U Minh” năm 2022 với chủ đề “Hành trình đến du lịch xanh”. Tại đây, tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) chính thức xác lập 2 kỷ lục “Tổ ong lớn nhất Việt Nam” và “Lẩu mắm lớn nhất Việt Nam”. Theo đó, tổ ong nặng 43kg, dài 2,2m, rộng 1m, dự kiến thu hoạch khoảng 15 lít mật. Nồi lẩu có đường kính 125cm, cao 40cm, chiều cao toàn bếp là 75cm; chứa 50 lít nước lẩu được nấu từ 10kg mắm cá đồng và nước của hơn 200 trái dừa tươi; kết hợp nhiều loại thủy hải sản và hơn 30 loại rau ăn kèm.

Ngày 29/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 6.068 ca nhiễm mới (giảm 1.048 ca so với ngày trước đó) tại 59 tỉnh, thành phố, có 4.592 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.644.700 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 3.225 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.245.528 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 1 ca tử vong tại Bắc Kạn. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.038 ca. (XEM CHI TIẾT)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối nay (30/4) đến ngày 1/5 ở Bắc Bộ và từ gần sáng ngày 1/5 đến ngày 2/5 ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai (1/5), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18-21 độ C, vùng núi Bắc Bộ chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-18 độ C. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 29/4, thừa ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Nguyễn Văn Dương (học sinh lớp 8, Trường THCS Minh Lạc, Cẩm Xuyên) vì có hành động dũng cảm cứu người đuối nước. Trước đó, vào chiều tối 23/4, em Dương đã cứu sống hai em Võ Thanh Anh và Lê Thanh Dũng (cùng SN 2010, đều trú tại thôn 9, xã Cẩm Minh) bị đuối nước ở kênh N1 - hệ thống thủy lợi Sông Rác (thuộc địa phận thôn 5, xã Cẩm Minh). (XEM CHI TIẾT)

Chiều 29/4, Cục Truyền thông CAND đã trang trọng tổ chức Lễ Công bố Quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND đã trao các quyết định bổ nhiệm Thượng tá Trần Duy Hiển (SN 1972, quê tỉnh Phú Thọ), Trưởng ban Điện tử Báo CAND; Trung tá Phan Đăng Trường (SN 1977, quê quán Hà Tĩnh), Trưởng ban Thời sự - Chính trị Báo CAND; Thượng tá Trần Hồng Thanh (SN 1971, quê Hà Nội), Trưởng ban Ban chuyên đề Truyền hình CAND giữ chức vụ Phó tổng biên tập Báo CAND. (XEM CHI TIẾT)