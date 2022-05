Bản tin 8H: Thông xe một tuần, cầu Thủ Thiêm 2 bị cạy mất 44 nắp chắn rác

TPO - Sau 1 tuần thông xe, cầu thủ thiêm 2 bị cạy mất 44 nắp lưới chắn rác, mỗi cái có giá thành 1,2 triệu đồng.

Thông xe được một tuần, cầu Thủ Thiêm 2 đã bị kẻ trộm cạy mất 44 nắp lưới chắn rác. Đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (thuộc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM) cho biết, số nắp bị trộm này nằm trong 108 nắp lưới chắn rác phía quận 1 đi qua TP Thủ Đức. Riêng đêm 4/5, công trình mất 29 nắp. Hiện, Sở GTVT TP.HCM đã đề nghị công an khu vực hỗ trợ xác minh và lên các phương án khắc phục. Đại diện Công ty Thiên An (nhà thầu phụ trách thi công kết cấu cầu chính) xác nhận tình trạng trên xảy ra 2 ngày 4-5/5. Theo nhà thầu này, các nắp chắn rác được làm bằng gang, đường kính 20 cm, mỗi nắp chắn rác có giá thành 1,2 triệu đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (6/5), Bắc Bộ mưa rào và dông nhiều nơi, nhiệt độ duy trì ở mức cao nhất 27-31 độ C, buổi tối thời tiết mát mẻ. Từ ngày 7-9/5, mưa dông rải rác mở rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ. Ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào vài nơi (riêng chiều tối 7/5, Bắc Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông). Miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục những ngày mưa rào và dông rải rác, đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Ngoài ra, các thành phố đều có chỉ số UV cực đại tiềm năng nguy cơ gây hại cao và rất cao.

Ngày 5/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh này đã trao Huân chương chiến công hạng Ba tới thân nhân gia đình Trung tá Vi Văn Luân. Trước đó, vào tối 6/2/2021, Thiếu tá Vi Văn Luân cùng tổ công tác của Công an huyện Mường Lát đã tuần tra, mật phục, kiểm tra, bắt giữ nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy. Phát hiện lực lượng công an, nhóm tội phạm đã dùng súng kíp, súng tự chế chống trả quyết liệt khiến Thiếu tá Vi Văn Luân bị thương nặng và hi sinh sau đó.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 17h21 ngày 5/5, sau hai ngày mở cổng hệ thống quản lý thi tại địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn, đã có 355.369 thí sinh đăng ký dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022; trong đó có gần 46.600 thí sinh tự do. Số thí sinh đăng ký bài thi Khoa học Xã hội là 176.346 em, gấp trên 1,8 lần số thí sinh đăng ký bài thi Khoa học Tự nhiên (97.003 em). Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian đăng ký dự thi của thí sinh sẽ kéo dài đến 17h ngày 13/5. Kỳ thi dự kiến sẽ diễn ra vào các ngày 7 và 8/7.

Ngày 5/5, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.305 ca nhiễm mới (tăng 1.217 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố. Trong số bệnh nhân được ghi nhận trong ngày, có 3.616 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.666.751 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 5.084 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.314.420 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 2 ca tử vong tại Hà Nam và Bạc Liêu. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.049 ca. (XEM CHI TIẾT)

Tối 5/5, nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã ký quyết định cho ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐTB&XH TPHCM được nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1/5/2022. Trước đó, các cơ quan chức năng Trung ương và TPHCM đã nhận được nhiều đơn thư tố cáo ông Lê Minh Tấn về nhiều nội dung, trong đó đáng chú ý là việc ông Tấn chỉ đạo cấp dưới dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền đóng góp ủng hộ khắc phục hậu quả dịch COVID-19 tại Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá và Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc. Ông Tấn đã nhận trách nhiệm và nộp lại số tiền đã nhận. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ công bố và trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm ông Phạm Thái Hà - Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm Trợ lý Chủ tịch Quốc hội. Tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đã công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ nhiệm ông Phạm Thái Hà (thời hạn bổ nhiệm là 5 năm). (XEM CHI TIẾT)