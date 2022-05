Bản tin 8H: Nữ giáo viên để lại tin nhắn từ biệt rồi mất tích trên sông cùng hai con

TPO - Cơ quan chức năng Hải Dương đang khẩn trương tìm kiếm nữ giáo viên mầm non đưa 2 con ra bờ sông rồi mất tích.

Tối 8/5, cơ quan chức năng vẫn tìm kiếm chị V.T.H.T. (31 tuổi, giáo viên một trường mầm non, trú xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) mất tích cùng hai con nhỏ (hơn 2 tuổi và 9 tháng). Ông Nguyễn Tiến Chức, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Văn, cho biết, sáng cùng ngày, chị T. nói với mẹ chồng đưa hai con gái nhỏ đi chơi. Đến khoảng 10h cùng ngày, một số người quen nhận được tin nhắn của chị T. có nội dung từ biệt nên báo với chồng nữ giáo viên. Trong quá trình tìm kiếm, người thân phát hiện điện thoại, xe đẩy em bé cùng dép của mẹ con chị T. trên bờ ven sông Thái Bình.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay (9/5), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 30 - 60 mm/24h, có nơi trên 80 mm/24h. Mưa dông tập trung vào chiều và đêm, khả năng kéo dài đến 11/5 ở Bắc Bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau đó, không khí lạnh sẽ tràn xuống Bắc Bộ vào ngày 13-15/5, có thể gây ra gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 tại vịnh Bắc Bộ.

Ngày 8/5, UBND TP Hải Phòng tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng công nhận 12 hiện vật của địa phương này là bảo vật quốc gia. 12 hiện vật của Hải Phòng được công nhận là bảo vật quốc gia gồm: Long đao có niên đại thế kỷ XVII-XVIII, trưng bày tại khu tưởng niệm Vương triều Mạc (xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy); tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung và phù điêu Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn có niên đại thế kỷ XVI, trưng bày tại chùa Trà Phương (xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy). 9 bảo vật còn lại là sưu tập gốm men trắng An Biên có niên đại thế kỷ XI – XII.

Tối 8/5 trên đại lộ Thăng Long hướng Nam Từ Liêm - Hòa Lạc (Hà Nội), xe máy do một phụ nữ trên 20 tuổi lái ngược chiều trên khu vực đường cao tốc va chạm ô tô bán tải ở Km 11+300. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy xe máy bị biến dạng, nằm ở làn ngoài cùng của đường cao tốc. Nạn nhân văng ra xa cách xe máy chừng 10 m. Danh tính người phụ nữ gặp nạn đang được cảnh sát làm rõ. Được biết, làn đường xe máy di chuyển có tốc độ tối đa cho ôtô là 100 km/h.

Sáng 8/5, tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn (An Giang), Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thiền phái Trúc Lâm Yên tử tổ chức lễ khánh thành Thiền viện Trúc Lâm An Giang. Thiền viện Trúc Lâm An Giang được xây dựng tại ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn (nơi trước đây là Khu Du lịch lòng hồ số 2), tỉnh An Giang, trên diện tích toàn khu vực gần 15 ha, bao gồm nhiều hạng mục quan trọng, phù hợp với đặc thù của Thiền phái Trúc Lâm và mang sắc thái đậm nét phong cách của Phật giáo Việt Nam. Công trình được khởi công vào tháng 11/2017.

Sở Y tế Hà Nội thông báo từ 18h ngày 7/5 đến 18h ngày 8/5, thành phố ghi nhận 617 ca mắc COVID-19. Bệnh nhân mắc mới tại 175 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 1.592.222 ca. Tổng số người tử vong do COVID-19 từ 27/4/2021 đến nay là 1.336 người. Hiện Hà Nội có 237 người điều trị tại bệnh viện, số còn lại hơn 95.000 ca theo dõi tại nhà. Tính từ chiều 16/4 cho đến hết ngày 7/5, Hà Nội có hơn 151.000 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1. Hà Nội đã triển khai tiêm đủ 2 mũi cho hơn 99% trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi.

Ngày 8/5, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.269 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 2.268 ca ghi nhận trong nước (giảm 1.077 ca so với ngày trước đó) tại 51 tỉnh, thành phố. Trong số các bệnh nhân COVID-19 mới được ghi nhận, có 1.529 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.676.184 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 2.066 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.320.591 ca. Trong 24 giờ ghi nhận 1 ca tử vong tại Tây Ninh. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.056 ca. (XEM CHI TIẾT)