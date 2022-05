Bản tin 8H: Đà Nẵng đấu giá 39 ô tô công dôi dư, giá khởi điểm gần 6 tỷ đồng

TPO - Sở Tài chính TP Đà Nẵng vừa có thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá 39 xe ô tô phục vụ công tác chung, dôi dư thu hồi theo quyết định của UBND TP Đà Nẵng về việc thu hồi tài sản công.

Tối 10/5, một lãnh đạo UBND xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, cho biết chính quyền địa phương và các đoàn thể đang tập trung để lo hậu sự cho vợ chồng anh V.Đ.T. (33 tuổi, ngụ thôn 7, xã Ia Jlơi). Trước đó, vào sáng cùng ngày, anh T. đưa thi thể vợ là chị C.T.K. (29 tuổi) từ TP HCM về xã Ia Jlơi để lo mai táng. Đến khoảng 13h cùng ngày, sau khi khâm liệm xong cho vợ, anh T. đã bỏ ra sau khu rẫy, cách nhà khoảng 200 m rồi treo cổ tự tử. Khi người thân phát hiện, anh T. đã tử vong. Được biết, gia đình anh T. thuộc diện hộ nghèo. Vợ chồng anh T. cùng mất, để lại 2 con nhỏ (10 và 7 tuổi). Chị K. tử vong sau khi mổ thai lưu được vài ngày.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (11/5), Bắc Bộ tiếp tục mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa khoảng 30-60mm, có nơi trên 80mm. Từ đêm 11/5 đến khoảng ngày 15/5, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm. Khu vực Hà Nội từ 11/5 đến 15/5 mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to, mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm. Từ khoảng ngày 15-16/5, mưa dông có thể dịch chuyển xuống khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Tối 10/5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Nguyễn Thị Biên (SN 1962; trú thôn La Tháp, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, tại thôn La Tháp, bà Lê Thị Định (SN 1962; trú thôn La Tháp) với bà Nguyễn Thị Biên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát nhau. Trong lúc giằng co qua lại, bà Biên bị thương tích được đưa vào Trạm Y tế xã Duy Châu cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Sở Tài chính TP Đà Nẵng vừa có thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá 39 xe ô tô phục vụ công tác chung, dôi dư thu hồi theo quyết định của UBND TP Đà Nẵng về việc thu hồi tài sản công. Giá khởi điểm của 39 ô tô này là 5.773.000.000 đồng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng. Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá là 580 triệu đồng. Thời gian bán hồ sơ đấu giá từ ngày 6/5 đến hết 16h30 ngày 20/5. Buổi đấu giá dự kiến diễn ra trực tiếp vào chiều 23/5. Khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển, di dời tài sản ra khỏi nơi để tài sản, chi phí sang tên chuyển quyền sở hữu và các chi phí khác liên quan.

Chiều 10/5, ông Nguyễn Công Thành - Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã đến nhà riêng và trao tận tay Giấy khen của UBND thành phố đến ông Lê Thanh Ngọc (trú phường 6, TP Tuy Hòa). Trước đó, vào các ngày 5/5 và 9/5, ông Ngọc đã cứu sống 2 người nhảy cầu Hùng Vương xuống sông Đà Rằng (TP Tuy Hòa). Được biết, ông Ngọc không có nghề nghiệp ổn định, chỉ khi có người thuê mới chạy thuyền máy đưa thợ sửa tàu, đưa thuyền viên ra tàu đi biển. Hơn một năm trước, vợ ông mắc bạo bệnh qua đời. Hiện ông một mình nuôi con trai vừa vào đại học và con gái đang học lớp 10.

Ngày 10/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.855 ca nhiễm mới với 1 ca nhập cảnh (tăng 679 ca so với ngày trước đó) tại 52 tỉnh, thành phố, có 2.467 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.681.214 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 2.769 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.324.934 ca. Từ 17h30 ngày 09/5 đến 17h30 ngày 10/5 ghi nhận 1 ca tử vong tại Trà Vinh. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.058 ca. (XEM CHI TIẾT)