Bản tin 8H: Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bổ nhiệm nhân sự

TPO - Ông Nguyễn Văn Quang, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam, vừa được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Ngày 12/5, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, công bố quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quang, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam, đến nhận công tác và giữ chức vụ Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, kể từ ngày 15/5/2022. Ông Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1967, quê tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật và trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm nay (13/5), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Từ ngày mai (14/5) đến khoảng 15/5, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ngày 16/5, mưa giảm. Thời tiết các tỉnh miền Bắc chuyển lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp phổ biến 21-23 độ C, cao nhất 27-28 độ C. Riêng vùng núi trở rét khi nhiệt độ ban đêm xuống ngưỡng thấp nhất 16-18 độ C. Trạng thái này kéo dài đến ngày 18/5.

Bộ Tài chính cho biết, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết Quý I/2022 đang âm 169,920 tỷ đồng. Cụ thể, quý I năm 2022, từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/3, tổng số trích Quỹ bình ổn giá là 601,780 tỷ đồng, tổng số sử dụng Quỹ bình ổn giá là 1.671,421 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá dương trong Quý I năm 2022 là 1,637 tỷ đồng; lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá âm trong Quý I năm 2022 là 499 triệu đồng. Trước đó, số dư Quỹ bình ổn giá tại thời điểm 31/12 là 898,582 tỷ đồng.

Sáng 12/5, trên Tỉnh lộ 721, đoạn qua thị trấn Đạ Tẻh (Lâm Đồng), xe ô tô 4 chỗ biển Lâm Đồng va chạm với xe máy và xe đạp điện do học sinh lớp 10 điều khiển, lưu thông phía trước. Vụ tai nạn khiến nữ sinh ngã ra đường. Tài xế ô tô không kịp xử lý để xe cán qua người học sinh này, dẫn đến nạn nhân tử vong. Theo thông tin ban đầu, tài xế ô tô là bà Ngô Nguyên Thương (40 tuổi). Vào thời điểm xảy ra tai nạn, bà Thương đang vừa lái xe vừa livestream khoảng 10 phút.

Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi & thú y - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình cho biết, chiều ngày 12/5, sét đã đánh trúng một trang trại nuôi lợn thịt của gia đình ông Hoàng Văn Nhã, trú xã Tây Đô, huyện Hưng Hà. Diện tích chuồng nuôi lợn của ông Nhã rộng khoảng 600m2. Sét đánh làm toàn bộ phần mái bị cháy và sập. Cả 229 con lợn trong chuồng bị sét đánh chết. Ngoài ra, hàng loạt vật dụng, đồ đạc trong trang trại cũng bị hư hỏng nghiêm trọng. Tổng thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Cùng ngày, ba thợ sơn bị sét đánh chết trên đường tỉnh ĐT.456 thuộc địa bàn xã Thụy Thanh giáp ranh với xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy.

Ngày 12/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.949 ca nhiễm mới (tăng 1.191 ca so với ngày trước đó) tại 55 tỉnh, thành phố, có 3.294 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.690.471 ca nhiễm. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 7.441 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 9.334.964 ca. Từ 17h30 ngày 11/5 đến 17h30 ngày 12/5 ghi nhận 3 ca tử vong tại Đắk Lắk. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.063 ca. (XEM CHI TIẾT)