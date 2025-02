Bản tin 8H: Chỉ định Bí thư Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao

TPO - Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao (TANDTC) vừa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Đảng bộ TANDTC.Tại Hội nghị, Phó Chánh án Thường trực TANDTC Nguyễn Trí Tuệ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương thành lập Đảng bộ TANDTC. Ban Chấp hành Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy TANDTC nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy TANDTC nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chánh án TANDTC, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Đồng chí Lương Văn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TANDTC, Chánh Văn phòng TANDTC được chỉ định giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy.

Công an tỉnh Hưng Yên đã tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên trao quyết định về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí trước hạn tuổi cho 4 người gồm: Đại tá Nguyễn Quang Trung, Chánh Thanh tra Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Học, Trưởng phòng Kỹ thuật Hình sự; Đại tá Nguyễn Văn Đường, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động; Thượng tá Đỗ Văn Tiến, Giám thị Trại tạm giam. Trong số những người nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí trước hạn tuổi nêu trên, Đại tá Nguyễn Văn Học còn thời gian công tác nhiều nhất với 3 năm 5 tháng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã công bố các quyết định điều động cán bộ chủ chốt. Theo đó, ông A Vô Tô Phương, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đông Giang được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo kể từ ngày 20/2. Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Nam được thành lập mới trên cơ sở kiện toàn lại chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về công tác tôn giáo từ Sở Nội vụ, nhiệm vụ giảm nghèo từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam điều động ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, đến nhận công tác tại UBND tỉnh kể từ ngày 20/2, giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Ngày 17/2, ông Châu Việt Tha, Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, cho biết tính đến thời điểm này, sở nhận được đơn xin nghỉ việc của 269 trường hợp. Trong số 269 cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc, khối sở là 115 người, gồm: 12 giám đốc, phó giám đốc sở và tương đương; 59 lãnh đạo cấp phòng… Các đơn vị quận, huyện có tổng số 34 người; đơn vị sự nghiệp thuộc sở có 65 người; đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố có 9 người, đơn vị sự nghiệp thuộc cấp huyện có 44 người xin nghỉ việc…

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 18/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét. Khoảng đêm 18-19/2, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh tăng cường với cường độ yếu, gây mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác ở nhiều nơi. Từ đêm 18/2, nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Còn khu vực Trung Trung Bộ từ ngày 19/2 có mưa, mưa rào rải rác. Đợt nồm ẩm đang diễn ra ở Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc có thể kéo dài hết tuần này. Khoảng ngày 22-23/2, miền Bắc tiếp tục đón một đợt không khí lạnh tăng cường.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã trình bày tờ trình của Chính phủ về phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ giai đoạn 2024-2026 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC). Cụ thể, Chính phủ đề xuất nâng vốn điều lệ cho VEC hơn 38 nghìn tỷ đồng. Trong đó có khoảng 1.500 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển tại doanh nghiệp được ghi trong dự án đầu tư hình thành tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh. Khoảng 36 nghìn tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước đã giải ngân đầu tư 5 dự án đường bộ cao tốc do VEC làm chủ đầu tư. (XEM CHI TIẾT)