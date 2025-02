Bản tin 8H: Bộ Quốc phòng điều động, bổ nhiệm cán bộ

TPO - Trung tá Nguyễn Văn Dệ - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện An Minh, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang.

Chiều 21/2, Đại tá Nguyễn Văn Ngành - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang, dự Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện An Minh. Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Trung tá Nguyễn Văn Dệ - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện An Minh, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang. Theo quyết định Tư lệnh Quân khu 9, Thượng tá Lê Văn Hòa - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện U Minh Thượng, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện An Minh.

Ngày 21/2, thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu cho biết, tính đến ngày 20/2, toàn tỉnh có 352 cán bộ, công chức, viên chức đăng ký nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó có 287 cán bộ đăng ký nghỉ hưu trước tuổi và 65 công chức, viên chức, người lao động đăng ký nghỉ thôi việc trong năm 2025. Được biết, trong đợt sắp xếp, tinh gọn bộ máy này, tỉnh Lai Châu có một số Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý cũng tự nguyện viết đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác sắp xếp tổ chức mới và các cán bộ trẻ có cơ hội phát triển.

Khoảng 23h30 ngày 21/2, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên tuyến QL6 thuộc thôn Hòa Hiệp, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Theo thông tin ban đầu, xe khách giường nằm chạy hướng Sơn La - Hà Nội va chạm xe đầu kéo. Kính bên thành trái xe giường nằm vỡ toác, khoảng 5-6 hành khách văng xuống đường. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong và nhiều người bị thương. Lái và phụ xe đầu kéo mắc kẹt trong cabin vỡ nát. Tại hiện trường, xe khách và xe đầu kéo biến dạng, chắn hết cả hai chiều QL6.

Chiều 21/2, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh người đàn ông điều khiển xe máy, thực hiện động tác thả 2 tay, nằm ngả người trên yên xe. Theo clip, khi lưu thông trên tuyến đường Lê Lợi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, người đàn ông điều khiển xe máy BKS 37N6 - 2704 bật xi nhan để chuyển làn vào phía trong, rồi bỗng nhiên ngả người ra phía sau, đồng thời giơ cả hai tay và hai chân lên trời để mặc xe máy di chuyển tự do. Công an TP. Vinh đang tiến hành xác minh, xử lý hành vi vi phạm theo quy định.

Khoảng 16h ngày 21/2, tại km195+620 quốc lộ 2, thuộc xã Yên Phú, huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang), xảy ra vụ tai nạn hy hữu khiến một người đàn ông tử vong. Theo đó, ô tô đầu kéo BKS 19F-004.xx kéo theo rơ moóc BKS 19-002.xx, do anh T.X.K. (SN 1979, quê Phú Thọ) điều khiển, bất ngờ gãy trục xe sau bên trái khiến lốp xe văng trúng anh T.V.M. (SN 1970, ở huyện Hàm Yên), đang cắt cỏ ven đường làm nạn nhân tử vong. Lực lượng chức năng cho biết anh M. là nhân viên thuộc Ban Quản lý bảo trì đường bộ (Sở GTVT Tuyên Quang), đang làm nhiệm vụ cắt cỏ bên lề đường.

Ngày 21/2, tổ tuần tra kiểm soát Trạm cảnh sát đường thủy Máy Chỉ thuộc Phòng CSGT (Công an Hải Phòng) phát hiện một người nhảy xuống sông Cấm. Nạn nhân được xác định là chị T.L.D. (22 tuổi, trú tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng). Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ. Theo công an, lực lượng chức năng đưa nạn nhân lên bờ an toàn và chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng để cấp cứu. Thông tin từ bệnh viện cho biết sức khỏe của chị T.L.D. đã ổn định.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, gần sáng 23/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Từ đêm 23/2, khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; khu vực Bắc Trung Bộ trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 13-17 độ C; khu vực Trung Trung Bộ phổ biến 17-20 độ C. Khu vực Hà Nội từ đêm 23/2 trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-14 độ C. Từ ngày 23/2, nồm ẩm ở miền Bắc chấm dứt.