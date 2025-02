Bản tin 8H: Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị thêm nhiệm vụ mới

TPO - Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, giữ chức Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 20/2, Tỉnh uỷ Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ. Hội nghị công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị về thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 19 người, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 7 người. Trong đó, ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, giữ chức Bí thư Đảng uỷ; ông Phan Văn Phụng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Quyết định thành lập Đảng bộ UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 21 người, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 7 người. Ông Hà Sỹ Đồng, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, giữ chức Quyền Bí thư Đảng ủy; ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

Chiều 20/2, công an TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông nhảy lầu tử vong tại bệnh viện Bà Rịa.Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, anh N.V.H. (34 tuổi, ngụ huyện Châu Đức) đến bệnh viện Bà Rịa để khám. Chiều cùng ngày, anh H. quay trở lại bệnh viện. Khi đến khu vực cầu thang B9, tầng 13, anh H. để một số giấy tờ vật dụng lại rồi nhảy xuống, tử vong ngay sau đó. Trong số vật dụng để lại có hộ chiếu mang tên N.V.H.

Chiều 20/2, HĐND TP Hải Phòng đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đóng góp kinh phí từ nguồn ngân sách Thành phố thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua địa bàn thành phố). Cụ thể, Hải Phòng sẽ đóng góp 10.960 tỷ đồng cho dự án đường sắt này. Trong đó, có khoảng 5.860 tỷ đồng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng đoạn tuyến qua địa bàn thành phố, bao gồm tuyến chính và các tuyến nhánh (nhánh Nam Đình Vũ - Đình Vũ; nhánh Nam Hải Phòng - Nam Đồ Sơn) và 5.100 tỷ đồng thực hiện đầu tư xây dựng tuyến nhánh đường sắt từ ga Nam Hải Phòng đi ga Nam Đồ Sơn, chiều dài khoảng 12 km và ga Nam Đồ Sơn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/2, thời tiết miền Bắc bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 14-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17-25 độ C. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Miền Trung nhiều mây, có mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21-31 độ C. Phía Bắc trời rét. Nam Bộ, trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Ngày 20/2, Công an TP Hà Nội cho biết thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới, đơn vị sẽ kết thúc hoạt động với 30 Công an cấp huyện. Đến nay, 59 cán bộ giữ các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy các cấp của Công an TP Hà Nội tự nguyện xin nghỉ hưu trước thời hạn. Trong số này có 15 trưởng phòng và tương đương, trưởng công an cấp huyện; 19 phó trưởng phòng và tương đương, phó trưởng công an cấp huyện; 17 đội trưởng và tương đương, trưởng công an cấp xã; 8 phó đội trưởng, phó trưởng công an cấp xã. Ngoài ra, 10 trưởng phòng, trưởng công an cấp huyện tự nguyện xin giữ chức vụ thấp hơn. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 20/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với Huỳnh Kiều Linh (SN 2004, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) vì đăng tải thông tin sai sự thật. Trước đó, ngày 17/2, Huỳnh Kiều Linh lên Facebook kể chuyện bị đối tượng lạ mặt chuốc thuốc mê sau khi xin đi nhờ xe máy tại đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà (Đà Nẵng) vào tối 16/2. Tuy nhiên, qua điều tra, cơ quan công an xác định câu chuyện bị "đánh thuốc mê” như Huỳnh Kiều Linh đăng tải là hoàn toàn sai sự thật. (XEM CHI TIẾT)