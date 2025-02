Bản tin 8H: Ông Phùng Khánh Tài giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Phú Thọ

TPO - Theo quyết định về công tác cán bộ, ông Phùng Khánh Tài - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Chiều 19/2, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo các quyết định được công bố, ông Phùng Khánh Tài - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh. Bà Nguyễn Thị Tố Uyên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phù Ninh, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh (chuyên trách). Ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh (chuyên trách) gồm bà Đỗ Thị Ngọc Ánh - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và ông Nguyễn Thủy Trọng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Ngoài ra, Tỉnh ủy Phú Thọ công bố quyết định hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Vi Mạnh Hùng (Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) làm trưởng ban.

Chiều 19/2, tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết, Quyết định thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và công tác cán bộ. Theo đó, thành lập Sở Tài chính trên cơ sở hợp nhất Sở Tài Chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư; phân công, bổ nhiệm ông Phạm Hồng Tùng giữ chức Giám đốc Sở. Thành lập Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở hợp nhất Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Thông tin và Truyền thông; phân công, bổ nhiệm bà Thái Thị Thu Hường giữ chức Giám đốc Sở. Thành lập Sở Xây dựng (hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải); phân công, bổ nhiệm ông Trần Quang Triển giữ chức Giám đốc Sở. Thành lập Sở Nông nghiệp và Môi trường (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất với Sở Tài nguyên và Môi trường); phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chiến giữ chức Giám đốc Sở. Thành lập Sở Nội vụ (hợp nhất Sở Nội vụ và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội); phân công, bổ nhiệm ông Hà Tiến Thăng giữ chức Giám đốc Sở.

Chiều 19/2, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ công bố quyết định nghỉ hưu trước tuổi phục vụ đối với 13 cán bộ là lãnh đạo cấp trưởng, phó trưởng phòng thuộc công an tỉnh. Đây là những cán bộ tự nguyện nghỉ hưu để tạo điều kiện cho công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, tinh gọn tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới. Tại lễ công bố, Đại tá Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, đã trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 13 lãnh đạo cấp phòng gồm 6 cán bộ là trưởng phòng, 7 người là phó trưởng phòng.

Sở Ngoại vụ TP Huế đã nhận được đơn cầu cứu của ông Võ Văn P. (trú tại xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, TP Huế), nhờ hỗ trợ tìm kiếm con trai ông là anh Võ Văn C. (34 tuổi) bị mất liên lạc khi đang quá cảnh tại sân bay ở Trung Quốc. Theo lá đơn, anh C. xuất cảnh sang Nga ngày 12/2 từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) trên chuyến bay có số hiệu CZ372 của Hãng hàng không China Southern Airlines đến TP Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc). Chuyến bay khởi hành lúc 8h15 cùng ngày. Tuy nhiên, khi quá cảnh tại sân bay của TP Quảng Châu, anh C. không lên máy bay để tiếp tục hành trình sang Nga. Hiện tại, gia đình ông P. mất liên lạc với anh C. và nghi ngờ anh bị mất tích tại sân bay này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên cầu Nhật Tân khiến 1 người tử vong. Khoảng 20h30 ngày 19/2, tài xế Đ.V.H. (SN 1990, trú tại Quốc Oai, Hà Nội) lái ô tô biển kiểm soát 29K-006.xx, lưu thông trên cầu Nhật Tân, hướng đi Sân bay Nội Bài. Đến gần giữa cầu (địa phận phường Phú Thượng, quận Tây Hồ), ô tô va chạm với xe máy mang biển số 30H1- 12XX do nam thanh niên cầm lái (chưa rõ danh tính, hướng đi). Cú va chạm mạnh khiến nam thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ. Xe máy bị biến dạng, ô tô hư hỏng phần đầu xe.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20-21/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Khoảng thời gian này, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, còn các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Theo dự báo, khoảng ngày 21-22/2, bộ phận không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến miền Bắc và được bổ sung liên tục vào các ngày 23 và ngày 24/2. Từ đêm 23 đến ngày 26/2, Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Khu vực Bắc Trung Bộ thời gian này trời rét.

Chiều 19/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh và bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Trước đó, ngày 14/2 Văn phòng Trung ương Đảng đã có Văn bản số 13402-CV/VPTW thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2020-2025; thôi giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026.