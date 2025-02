Bản tin 8H: Điểm bất thường tại nơi trông giữ bé gái 5 tháng tuổi tử vong ở Hà Nội

TPO - Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc bé gái 5 tháng tuổi tử vong ở Long Biên, Hà Nội. Những thông tin ban đầu cho thấy, đây không phải là cơ sở trông giữ trẻ được cấp phép.

Vụ việc bé gái 5 tháng tuổi tử vong tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội đang gây xôn xao dư luận. Chiều 18/2, ông Ngô Văn Nam, Chủ tịch UBND phường Long Biên cho biết, sau khi nhận được báo cáo của Công an phường, UBND phường đã thành lập tổ công tác xuống hiện trường xác minh thông tin. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định nhà chị N. không phải là cơ sở trông giữ trẻ, nhóm lớp mầm non. "Đây là cơ sở tự phát của cá nhân", ông Nam thông tin.

Bà Trần Thị Lan, Tổ trưởng Tổ dân phố 14 cho biết, gia đình chị N. sống tại đây từ năm 2021 và không có biển hiệu trông giữ trẻ. Chồng chị N. cho biết, vợ anh có bằng trung cấp sư phạm mầm non và từng đi dạy ở một số trường tư thục. Gần đây, chị N. nghỉ việc ở nhà và nhận trông giữ bé C.

Công an phường Long Biên đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tối 18/2, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An, xác định nam thanh niên hành hung người đi xe máy trên đường gây xôn xao mạng xã hội là Đặng Thái Hoàng (30 tuổi, trú TP Vinh). Nạn nhân bị đánh là N.Q.S. (17 tuổi, học sinh lớp 11, trú phường Quang Trung, TP Vinh). Sau khi triệu tập Hoàng lên làm việc, công an xác định nguyên nhân ban đầu xuất phát từ va chạm giao thông nhỏ dẫn đến mâu thuẫn. Vụ việc diễn ra trên đường Trần Phú (đoạn trước Bệnh viện TP Vinh), đoạn ngã tư giao nhau với đường Lê Mao (TP Vinh). Theo S., sau khi bị đánh, em vừa đau vừa lo sợ, hoảng loạn. Bác sĩ chẩn đoán S. bị gãy mũi, tổn thương vùng miệng. Công an TP Vinh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi đánh người do Hoàng thực hiện.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Trong đó, khu Tây Bắc mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Bắc Trung Bộ mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Từ đêm 19/2, khu vực này mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét. Trong 24 đến 48 giờ tới, Trung Trung Bộ mưa, mưa rào rải rác. Các khu vực khác ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi, riêng Bình Định đến Khánh Hoà từ 19/2 có mưa, mưa rào rải rác.

Chiều 18/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ, giao nhiệm vụ cho một số thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Theo nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, bộ máy Chính phủ sau kiện toàn giảm 4 bộ và 1 cơ quan ngang bộ (từ 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ xuống còn 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ). Quốc hội tín nhiệm cao, phê chuẩn bổ nhiệm và Chủ tịch nước đã có quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính; cùng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 18/2, thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai cho biết để tạo thuận lợi cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tính đến giữa tháng 2/2025, tỉnh Lào Cai có 4 giám đốc các sở xin nghỉ hưu trước tuổi. Bốn giám đốc gồm ông Ngô Đức Ảnh - Giám đốc Sở Tài chính (tháng 10/2028 đến tuổi nghỉ hưu - PV); ông Đỗ Văn Duy - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (năm 2030 đến tuổi nghỉ hưu); ông Hà Văn Thắng - Giám đốc Sở Du lịch (tháng 7/2028 đến tuổi nghỉ hưu) và ông Bùi Khắc Hiền - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (tháng 10/2028 đến tuổi nghỉ hưu). (XEM CHI TIẾT)

Ngày 18/2, ông Trần Minh Chiến, Chủ tịch UBND TP Nha Trang, thông tin UBND thành phố đã ra quyết định xử phạt loạt vi phạm hành chính đối với quán ăn Aroma Beach có địa chỉ đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Tiến. Theo quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH Đại Tâm Phát Nha Trang (quán ăn Aroma Beach), người đại diện pháp luật là ông Hồ Văn Tâm, tổng số tiền xử phạt đối với 5 vi phạm là 96,5 triệu đồng. Đây là quán ăn bị du khách Trung Quốc tố "chặt chém" gây xôn xao dư luận ngày 4/2. Theo đó, hóa đơn quán tính tiền các món ăn với giá "cắt cổ" như cà tím nướng mỡ hành 1.890.000 đồng/phần, rau muống xào tỏi là 500.000 đồng/đĩa... (XEM CHI TIẾT)