Bản tin 8H: Bộ Nội vụ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ

TPO - Ông Lê Anh Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước - giữ chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước. Ông Vũ Xuân Thanh - Giảng viên chính, Khoa Quản lý xã hội, Học viện Hành chính Quốc gia - giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

Ngày 17/10, Bộ Nội vụ tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng và điều động, bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước. Tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn công bố Quyết định số 815/QĐ-BNV ngày 16/10/2023 về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Anh Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước. Đồng thời, Vụ trưởng Tuấn cũng công bố Quyết định số 816/QĐ-BNV ngày 16/10/2023 về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Xuân Thanh - Giảng viên chính, Khoa Quản lý xã hội, Học viện Hành chính Quốc gia giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

Chiều 17/10, một lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Ninh Bình, đã thừa nhận trước lãnh đạo của Sở TN-MT, các trưởng phòng trong cuộc họp vào sáng cùng ngày về việc ứng xử thiếu chuẩn mực. Ông Dũng cũng đến tận nhà chị N.T.T. (ngụ xã Phú Sơn, huyện Nho Quan) để xin lỗi nhưng gia đình đi vắng. Ông Dũng sau đó viết thư xin lỗi tại trụ sở UBND xã Phú Sơn và nhờ Bí thư Đảng ủy xã Phú Sơn chuyển giúp, đồng thời hứa sẽ tới trực tiếp khi gia đình chị T. về. Trước đó, ngày 6/9, trong quá trình đi thực tế giải quyết việc nổ mìn khai thác đá làm ảnh hưởng đến nhà dân tại xã Phú Sơn, ông Dũng có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, nhiều lần xưng "mày, tao" với người dân.

Chiều 17/10, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định tặng bằng khen với 2 học sinh Phạm Phúc Sinh (lớp 7C) và Nguyễn Hoàng Phong (lớp 7E), Trường THCS Thạch Kim, huyện Lộc Hà vì có hành động dũng cảm, cứu 2 em nhỏ khỏi đuối nước. Ngày 28/9, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng Giấy khen cho Sinh và Phong. Trước đó, vào chiều 30/8, trong lúc đi chơi tại âu thuyền xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà), 2 bé Trần Đình Nhật Anh (8 tuổi) và Nguyễn Bảo Bình (6 tuổi) không may sảy chân rơi xuống nước. Phát hiện sự việc, Sinh và Phong đã nhảy xuống nước sâu cứu 2 nạn nhân lên bờ an toàn.

Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 99.639 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 27 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2022, số mắc giảm 58,6%, tử vong giảm 94 trường hợp. Theo thống kê của Bộ Y tế, trong những tuần qua, tính chung cả nước, số ca mắc sốt xuất huyết mới và nhập viện đều giảm so với tuần trước đó. Tuy nhiên, tại Hà Nội, số ca mắc vẫn không giảm. Tính từ cuối tháng 9/2023 đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tăng mạnh, dao động trong khoảng từ 2.500 - 2.600 ca/tuần (tăng 1,5 lần so với tuần đầu tháng 9/2023). Từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội đã có 20.548 ca mắc sốt xuất huyết (tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2022), trong đó đã có 3 ca tử vong.

Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa vừa có báo cáo kết quả triển khai Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2023. Theo Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa, đơn vị đã có công văn tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính phương án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương đợt 1 với khối lượng 500 tỷ đồng vào tháng 10 cho 3 dự án có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Các dự án gồm: Dự án đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh; Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; Dự án Nâng cấp mở rộng Cải tuyến tỉnh lộ 1B (đoạn từ Công ty TNHH đóng tàu Hyundai -Việt Nam đến Ninh Tịnh, xã Ninh Phước, TX Ninh Hòa).

Tối ngày 17/10, Công an phường 1 (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) vẫn đang phối hợp với các đơn vị chức năng tìm một người nữ nhảy từ cầu Quay xuống sông Maspero. Trước đó hơn 16h, một thiếu nữ khoảng 18 tuổi, tóc dài, mặc áo đen (chưa xác định được nhân thân) đi trên cầu Quay và bất ngờ nhảy xuống sông Maspero. Theo một số người dân ở hiện trường, cô gái đi đến giữa cầu Quay rồi bỏ dép trên cầu và nhảy xuống sông. Thời điểm đó có 2 cha con đậu ghe trên sông, thấy cô gái nhảy xuống sông, cho rằng cô gái nhảy xuống bơi nên không để ý. Chỉ đến khi thấy cô gái mất hút dưới sông, họ mới kêu lên nhưng không còn cứu kịp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/10, một đợt không khí lạnh tăng cường, kèm mưa dông sẽ tác động đến thời tiết miền Bắc khiến nền nhiệt giảm. Trong khi đó, ngày 18 - 19/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam tiếp tục đón mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 350mm. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi và KonTum có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến từ 40-150mm, có nơi trên 200mm. Từ chiều 18/10, mưa lớn trên khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum có xu hướng giảm dần. Ngày 19/10 khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa lớn; mưa lớn trên khu vực Trung Trung Bộ giảm dần.