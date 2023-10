Bản tin 8H: Quyết định nhân sự của Thủ tướng Chính phủ

TPO - Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Hồ Sỹ Hùng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Hồ Sỹ Hùng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Thời hạn bổ nhiệm lại là 5 năm, tính từ ngày 9/10/2023. Trước đó, ngày 9/10/2018, tại Quyết định 1329/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Hồ Sỹ Hùng, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ KHĐT) giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Sáng 13/10, tại khu vực sông Vân, đoạn qua phường Nam Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, cô gái trẻ (chưa rõ danh tính) đang đi xe trên quốc lộ 1A bất ngờ bỏ lại phương tiện, chạy ra giữa cây cầu nối 2 bờ sông Vân rồi nhảy xuống sông tự vẫn. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, cô gái trẻ được cứu sống. Lực lượng cứu hộ đã dùng phao đưa cô gái vào bờ an toàn. Nạn nhân sau đó được đưa về Công an phường Nam Thành. Cô gái cho biết do buồn phiền chuyện tình cảm nên không giữ được bình tĩnh.

Ngày 13/10, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành văn bản về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí đăng tải về chung cư mini xây sai phép trên địa bàn xã Tân Xã, huyện Thạch Thất. Theo đó, văn bản dẫn phản ánh của báo chí về chung cư mini tên My Home nằm trên đường Phú Hữu (thôn 1, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất) xây sai phép có quy mô 9 tầng, với gần 200 căn hộ, không khác gì dự án nhà ở xã hội. Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND TP, UBND huyện Thạch Thất kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí nêu về công trình "chung cư cao cấp My Home". Đồng thời xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân (nếu có). Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Chủ tịch Trần Sỹ Thanh yêu cầu chuyển cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 13/10, Công an TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy ở nhà trọ Hải Sơn, địa chỉ 15 đường Nguyễn Thiện Thuật (phường 14, quận Bình Thạnh). Qua kiểm tra lực lượng chức năng ghi nhận căn nhà có diện tích 516m2, được xây dựng bốn tầng lầu và 1 tầng trệt (để xe). Mỗi tầng ngăn từ 25-30 phòng "hộp ngủ," tổng cộng là 125 "hộp”. Mỗi "hộp ngủ" có diện tích 2-4m2, cao 1,6m. Giá thuê là 2,2 triệu đồng/tháng, bao tiền điện, nước. Lực lượng chức năng lo ngại diện tích “hộp ngủ” không đảm bảo diện tích ở và công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Cơ sở cũng có các vi phạm nghiêm trọng liên quan đến lối thoát nạn, hành lang thoát nạn, thiết bị phòng cháy, chữa cháy... Lực lượng chức năng đã tạm đình chỉ hoạt động cơ sở này để có hướng xử lý.

Ngày 13/10, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thủy tinh Hongfei tại Khu công nghiệp Sông Mây (huyện Vĩnh Cửu) với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng do xả trái phép nước thải ra môi trường. Cụ thể, công ty trên có hành vi xả nước thải vào hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp và xả nước thải có chứa thông số về môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật chất thải từ 5 lần trở lên. Đồng thời, công ty này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động phát sinh nguồn gây ô nhiễm trong 3 tháng để rà soát, khắc phục công trình xử lý nước thải và điều chỉnh lại nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường theo quy định.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14 đến đêm 15/10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 450mm. Khu vực Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có lượng mưa từ 300-450mm, có nơi trên 800mm. Khu vực phía Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối). Từ ngày 16-17/10 khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa lớn 150-300mm, có nơi trên 700mm. Sau ngày 17/10 mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài và diễn biến phức tạp.

Khuya 13/10, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (gọi tắt là Trung tâm) cho hay đã đưa toàn bộ 14 thuyền viên cùng tàu TH 90929 TS về đến Đà Nẵng an toàn. Trước đó, vào khoảng 16h cùng ngày, do thời tiết xấu diễn ra trên diện rộng vùng biển miền Trung, tàu TH 90929 TS gồm 14 thuyền viên do ông Lê Xuân Dũng (trú ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng di chuyển về bờ tránh trú, không may bị phá nước. Đến18h10 cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được tàu TH 90929 TS. 14 thuyền viên được đưa lên tàu SAR 412 trong tình trạng kiệt sức, hoảng loạn. Tàu SAR 412 lai dắt tàu TH 90929 TS thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Đến 21h, các thuyền viên và tàu về đến bờ an toàn. (XEM CHI TIẾT)