Bản tin 8H: Thủ tướng ký quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo 4 cơ quan

TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới đây đã ký các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cho 4 cơ quan.

Ngày 12/10/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1175/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm bà Nông Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng giữ chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Tại Quyết định số 1177/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Đại tá Phạm Hải Trung, Tư lệnh Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó trưởng ban, phụ trách Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ chức Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại Quyết định 1179/QĐ-TTg, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tại Quyết định 1176/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Hằng, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TPHCM, vừa ký văn bản gửi lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức về nội dung xóa đăng ký thường trú theo quy định của Luật Cư trú. Qua công tác quản lý cư trú trên địa bàn, toàn thành phố đang có 225.686 nhân khẩu vắng mặt không xác định được nơi ở hiện tại. Để không bị xóa đăng ký thường trú, Công an TPHCM đề nghị người dân chấp hành đúng nghĩa vụ công dân về đăng ký cư trú. Về kết quả cấp căn cước công dân và định danh điện tử, tính đến ngày 8/10, toàn địa bàn đã nhận hơn 7,5 triệu hồ sơ đăng ký cấp căn cước công dân gắn chip và đã cấp hơn 6,5 triệu căn cước.

Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội thông tin để tiếp tục thực hiện đơn giản hóa giấy tờ, thủ tục, tiết kiệm thời gian đối với người dân nói chung, người lao động nói riêng khi giao dịch, thuận tiện cho cán bộ, nhân viên trong thực hiện nghiệp vụ tại các đơn vị, kể từ ngày 15/10/2023, BHXH thành phố dừng việc in thẻ bảo hiểm y tế giấy chuyển đến Trung tâm Dịch vụ việc làm để trả cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp như hiện nay. Thay vào đó, đơn vị thực hiện gia hạn thẻ trên hệ thống dữ liệu do ngành quản lý và người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp vẫn tiếp tục sử dụng mã số BHXH cũ trước khi nghỉ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Người lao động vẫn có thể sử dụng thẻ BHYT giấy đã được cấp trước đó để đi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, vì dữ liệu đã được cơ quan Bảo hiểm Xã hội thành phố tích hợp điện tử.

Ngày 12/10, ông Thái Văn Truyền, Tổng Giám đốc Công ty CP Đường sắt Sài Gòn, cho biết hơn 200.000 vé tàu Tết Giáp Thìn 2024 sẽ được ngành đường sắt phục vụ người dân. Theo đó, lịch chạy tàu phục vụ Tết nguyên đán 2024 của Công ty CP Đường sắt Sài Gòn từ ngày 26/1 đến hết 26/2/2024 (tức từ 16 tháng Chạp đến 17 tháng Giêng) với 10 đôi tàu Thống Nhất (Sài Gòn - Hà Nội và ngược lại); 10 đôi tàu khu đoạn gồm TP HCM đi Vinh, Đồng Hới, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết và ngược lại. Số chỗ cung ứng là hơn 200.000 cho 10 ngày trước Tết và 15 ngày sau Tết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13 đến ngày 14/10, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 700mm. Khu vực phía Bắc Nghệ An và Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm. Ngoài ra, khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận; Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối). Từ ngày 15-16/10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa lớn 150-300mm, có nơi trên 500mm. Sau ngày 17/10, mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài và có diễn biến phức tạp.

Chiều 12/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Âu Thế Thái đã công bố quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm sỹ quan Công an nhân dân biệt phái. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tiếp nhận Thượng tá Phạm Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy; bổ nhiệm có thời hạn giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy kể từ ngày 10/10/2023. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 12/10, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã có công văn hỏa tốc số 376/VT gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai về việc khẩn trương báo cáo về sự cố Công trình thủy điện Ia Glae 2 (xã Ia Ga, huyện Chư Prông). Văn phòng thường trực phê bình Ban Chỉ huy tỉnh Gia Lai nộp báo cáo có nội dung sơ sài và không có thông tin về sự cố Công trình thủy điện Ia Glae 2; yêu cầu rút kinh nghiệm về việc báo cáo, đề nghị cung cấp thông tin phải kịp thời, đầy đủ nội dung. Văn phòng thường trực cũng yêu cầu đơn vị chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá nguyên nhân xảy ra sự cố tại Công trình thủy điện Ia Glae 2 và có biện pháp xử lý đảm bảo an toàn; khẩn trương hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, sản xuất. (XEM CHI TIẾT)