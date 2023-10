Bản tin 8H: Vietlott nói về thông tin người lộ mặt nhận giải Jackpot trúng tiếp tiền tỷ

TPO - Lãnh đạo Vietlott cho biết chưa xác định được thông tin người không đeo mặt nạ nhận giải Jackpot trúng tiếp tiền tỷ.

Ngày 8/10, lãnh Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết chưa tiếp nhận vé số Power 6/55 (kỳ quay số ngày 7/10) trúng giải Jackpot 2 trị giá 4,6 tỷ đồng và cũng chưa xác định được người trúng có phải ông Nguyễn Hoài Ân (người không đeo mặt nạ nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 trị giá 14,3 tỷ đồng vào ngày 3/10) hay không. Vào cùng ngày, ông Ân thông báo với báo chí tiếp tục trúng giải Jackpot 2 thuộc loại hình xổ số Power 6/55. Ông mua tờ vé số trong một chuyến đi công tác ở Hà Nội. Trước đó, cuối ngày 7/10, ông Nguyễn Thanh Đạm - Chủ tịch Vietlott, cho biết do vé trúng giải Jackpot 2 loại hình vé số Power 6/55 thuộc kỳ quay cùng ngày được phát hành từ một điểm bán hàng nên chưa kiểm chứng được thông tin người trúng là ai.

Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh cô gái chạy mô tô phân khối lớn, đứng trên xe và dang tay, có đoạn để hai chân sang một bên, quỳ trên xe để chạy xe... Qua tìm hiểu, clip gốc đăng tải trên mạng xã hội Tiktok Ngọc Trinh vào ngày 24/9. Đoạn clip được quay tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TP HCM), đoạn đường do chủ đầu tư là Công ty Đại Quang Minh quản lý, chưa bàn giao cho nhà nước. Ngày 8/10, mạng xã hội của Ngọc Trinh xác nhận cô gái trong clip là nữ người mẫu và cô bị ngã trong lúc ghi hình. Công an TP Thủ Đức cho hay đã nắm bắt về thông tin cô gái tạo dáng nguy hiểm, thả 2 tay khi điều khiển mô tô, diễn ra ở địa bàn. Lãnh đạo Công an TP Thủ Đức đã chỉ đạo Đội CSGT xác minh, mời cô gái này lên làm việc.

Ngày 8/10, ông Giàng A Sáy - Chủ tịch UBND xã Xà Hồ (huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) cho biết, một người đàn ông quê ở Hải Phòng đã tử vong trong quá trình chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù. Khoảng 8h sáng cùng ngày, khi trong hành trình leo lên đỉnh ngọn núi Tà Chì Nhù (cao 2.979m), ông Nguyễn Thanh T. (SN 1962, trú tại TP Hải Phòng) bất ngờ đổ gục xuống trong lúc ngồi nghỉ ở độ cao hơn 2.000 m. Người dẫn đường sơ cứu nhưng không cứu được, thi thể ông T. được người dân địa phương hỗ trợ cáng, vận chuyển xuống núi. Theo ông Sáy, ông T. đi leo núi dạng tự do, đi cùng 2 người phụ nữ và 1 người địa phương dẫn đường. Sau khi nghỉ chụp ảnh, ông T. có biểu hiện chóng mặt và gục xuống tử vong.

Ngày 8/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Đức Hiếu (SN 2005, trú tại phường Nam Đồng, TP Hải Dương). Theo thông tin ban đầu, vào 21h30 ngày 7/10, Tổ công tác 151 Công an TP Hải Dương phát hiện Hiếu lái xe máy BKS 34B4-094.92 không đội mũ bảo hiểm, chạy nhanh trên đường Trường Chinh. Cán bộ Đội CSGT - Trật tự đã ra tín hiệu yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Hiếu không chấp hành mà tiếp tục lái xe bỏ chạy về phía trước, tông thẳng vào Trung tá Đặng Xuân Hoàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đang làm nhiệm vụ tại hiện trường. Hậu quả, Trung tá Hoàn bị thương, vỡ xương vùng mặt, phải đi cấp cứu. Công an TP Hải Dương đo nồng độ cồn với đối tượng Hiếu, kết quả ghi nhận là 0,375mg/L khí thở.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất từ ngày 6 đến 8/10 đã khiến 3 người chết tại Yên Bái do sạt lở đất; 1 người mất tích tại Thái Nguyên do lũ cuốn. Về tài sản, tại Yên Bái có 2 nhà sập hoàn toàn; 53 nhà bị ảnh hưởng, hư hại; 6 hộ di dời khẩn cấp; 339 nhà bị ngập (Yên Bái 333 nhà, Tuyên Quang 6 nhà). Về nông nghiệp, 128 ha lúa, hoa màu bị ngập, hư hại (Yên Bái 92,5 ha, Tuyên Quang 35,4ha); 45,5 ha cây công nghiệp bị hư hại. Về thủy sản, hơn 64 ha ao cá tại Yên Bái bị tràn. Về giao thông, tại Yên Bái sạt lở nhiều điểm đường giao thông với khối lượng đất đá trên 12.300 m3; 2 cầu bị cuốn trôi; 2 ngầm tràn bị sập gãy.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 9/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ C, cao nhất 25-28 độ C. Khu vực vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C. Ngày 9/10, khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).