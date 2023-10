Bản tin 8H: Công bố Quyết định nhân sự của Thủ tướng Chính phủ

TPO - Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, PGS.TS Phạm Minh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Chiều 4/10, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Cụ thể, tại Quyết định 1066/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 15/9/2023 về điều động, bổ nhiệm ông Tạ Minh Tuấn, Trợ lý đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. PGS.TS Phạm Minh Tuấn sinh năm 1974, quê quán ở tỉnh Phú Thọ. Học hàm, học vị cao nhất của ông là Phó Giáo sư Chính trị học (2009), Tiến sỹ Khoa học Chính trị (2002). Lý luận chính trị: Cao cấp.

UBND TPHCM vừa có quyết định về Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư trên địa bàn TPHCM. Theo đó, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM sẽ làm Tổ trưởng Tổ công tác này. Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách đô thị sẽ làm Tổ phó thường trực và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ phó. Tổ công tác có nhiệm vụ chính giúp UBND TPHCM xem xét, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố do các Sở, ban ngành của thành phố đang thụ lý hồ sơ nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, đảm bảo đúng trình tự và thời gian giải quyết theo quy định pháp luật.

Ngày 4/10, đại diện Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam cho biết, UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Châu Tiến (khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc). Đây là công ty đã có 4 lao động tử vong liên quan đến bệnh phổi và nhiều lao động khác đang điều trị căn bệnh này. Cụ thể, công ty trên bị xử phạt 60 triệu đồng vì không tiến hành quan trắc môi trường lao động để kiểm soát tác hại đối với sức khỏe người lao động. Tình tiết tăng nặng là vi phạm nhiều lần, từ năm 2017 tới 2022. Ngoài ra, công ty phải nộp phạt 56 triệu đồng vì không tổ chức khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho 14 người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm từ năm 2017 tới 2022.

Ngày 4/10, mạng xã hội hiện lan truyền nội dung: "Thông báo: Giám đốc Công an TP HCM chỉ đạo từ chiều tối nay tất cả lực lượng CSGT Công an thành phố tập trung xử lý nồng độ cồn. Trực tiếp TP PC08, các đồng chí phó phòng và các đội trưởng, trạm trưởng thuộc PC08 và đội trưởng CSGT Công an các quận, huyện có mặt để chỉ đạo. Dừng tất cả các phương tiện theo quy định, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Giám đốc Công an thành phố sẽ nghiêm khắc xử lý tập thể, cá nhân không thực hiện đúng chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và giám đốc Công an thành phố". Theo Phòng Tham mưu - Công an TPHCM, đây là thông tin giả mạo, không phải chính thức phát ra từ Công an TPHCM.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết trong tháng 9/2023, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 23,5 tỷ kWh (trung bình 784,9 triệu kWh/ngày), tăng 6,7% với cùng kỳ năm 2022; sản lượng ngày cao nhất đạt 869,9 triệu kWh và công suất cao nhất đạt 42.054 MW (ngày 22/9). Lũy kế 9 tháng, sản lượng toàn hệ thống đạt 209,9 tỷ kWh, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong 9 tháng năm 2023, điện sản xuất của EVN và các Tổng Công ty Phát điện (kể cả các công ty cổ phần) đạt 87,79 tỷ kWh, chiếm 41,83% sản lượng điện sản xuất của toàn hệ thống.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 25 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023. Đối tượng áp dụng là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất và trả tiền thuê đất hàng năm. Theo quyết định vừa được ký ban hành, tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 đối với người thuê đất được giảm 30%; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có). Mức giảm tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (phát sinh thu) của năm 2023 theo quy định của pháp luật. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11.

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt khung giá phát điện năm 2023. Theo đó, khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện than là 0 - 1.559,7 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Như vậy, so với khung giá phát điện năm 2022, giá trần của điện than giảm khoảng hơn 200 đồng/kWh (khung giá năm 2022 là 1.773,76/kWh). Khung giá phát điện cho nhà máy thủy điện là 0 - 1.110 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng). Khung giá thủy điện giữ nguyên so với năm 2022 và 2021. Khung giá được ban hàng năm làm cơ sở cho chủ đầu tư các dự án nhà máy điện thỏa thuận giá điện, ký kết hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đảm bảo giá điện không vượt quá khung giá do Bộ Công Thương ban hành.