Bản tin 8H: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ

TPO - Đại tá Nguyễn Thái Bình - Phó Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh đã tiếp nhận bàn giao chức vụ Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh từ Đại tá Hà Học Chiến - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy BĐBP tỉnh.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Hà Học Chiến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh được nghỉ chờ hưu theo chế độ; Đại tá Nguyễn Thái Bình - Phó Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh. Tại hội nghị, Đại tá Hà Học Chiến - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh đã lần lượt bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy BĐBP Hà Tĩnh cho Đại tá Bùi Hồng Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh; bàn giao chức Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh cho Đại tá Nguyễn Thái Bình.

Ngày 3/10, UBND tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự mới. Theo đó, bà Phạm Thị Doan - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sơn La được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La. Ông Nguyễn Văn Bắc, Chủ tịch UBND huyện Mường La, tỉnh Sơn La được điều động giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sơn La. Ông Lại Như Long, Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La được điều động giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La. Thời gian giữ các chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 2/10/2023.

Ngày 3/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long cho biết, thông tin cháu bé bị bắt cóc đòi tiền chuộc là tin giả, không đúng sự thật. Cụ thể, khoảng 18h10 ngày 2/10, Công an phường Tuần Châu nhận được tin báo về trường hợp có cháu bé N.Q.L. (3 tuổi, học tại Trường mầm non Tuần Châu) chưa thấy về nhà. Sau hơn một giờ tìm kiếm, mọi người phát hiện cháu N.Q.L. tại gia đình một phụ huynh cùng trường. Qua xác minh, một phụ huynh nhờ người quen đi đón con nhưng không biết mặt cháu bé nên người được nhờ đã đón nhầm cháu cùng tên N.Q.L. về nhà. Hiện, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long giao cho công an làm rõ tài khoản Facebook Thái Ngọc đăng tin giả rằng bé L. bị bắt cóc đòi tiền chuộc.

Ngày 3/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã ký quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với hộ kinh doanh bánh mỳ Phượng 2 (địa chỉ phường Minh An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam). Hộ kinh doanh bánh mỳ Phượng 2 bị phạt 96 triệu đồng với 5 hành vi vi phạm hành chính. Cùng với đó, hộ kinh doanh bánh mỳ Phượng 2 bị đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp với thời hạn 3 tháng, thời điểm đình kể từ ngày nhận được quyết định này. Hộ kinh doanh bánh mỳ Phượng 2 phải chấp hành quyết định xử phạt này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. Tổng cộng có 313 người bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mỳ vào ngày 11 và 12/9.

Ngày 3/10, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở thượng lưu cầu Trường Định, sông Cu Đê và dự án đầu tư sửa chữa hạ tầng giao thông, kè dọc tuyến đường ven biển Hoàng Sa - Trường Sa - Võ Nguyên Giáp và kiên cố hóa đường Hoàng Sa. Tổng số tiền thực hiện 2 dự án này là 224 tỷ đồng. Được biết, đây là 2 công trình hạ tầng giao thông bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng bão số 5 năm 2022. Dự án kè chống sạt lở thượng lưu cầu Trường Định, sông Cu Đê có tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2024. Dự án còn lại có tổng mức đầu tư dự án này là hơn 104 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2023 đến 2025.

Ngày 3/10, thông tin từ lãnh đạo UBND thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lật thuyền khi đi đánh bắt cá trên Vịnh Hạ Long khiến hai người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h30, ngày 2/10, tại khu vực Hang Ma, trên Vịnh Hạ Long, ngư dân phát hiện thi thể người đàn ông trôi trên biển. Qua xác minh, nạn nhân là ông N.V.K (71 tuổi, trú tại Khu 4, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long). Theo người thân của ông K, từ sáng 1/10, ông K cùng vợ dùng thuyền ra Vịnh Hạ Long đánh cá và mất liên lạc từ đó. Đến khoảng 7h ngày 2/10, thi thể bà Đ.T.G (69 tuổi, vợ ông K) được tìm thấy gần đó và đưa về bờ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng, thực hiện Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia (Ban Chỉ đạo). Theo quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được giao nhiệm vụ Trưởng ban Chỉ đạo. Phó trưởng ban Thường trực là Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng. Các Phó trưởng ban gồm: Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Ủy viên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan có liên quan. Ban Chỉ đạo có Tổ Tư vấn giúp việc hoạt động theo chế độ chuyên gia và chế độ kiêm nhiệm do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy làm Tổ trưởng.