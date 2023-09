Bản tin 8H: Vietlott có tỷ phú mới vào ngày cuối tháng

TPO - Vào ngày cuối cùng của tháng 9, Vietlott tìm thấy chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 với giá trị gần 7 tỷ đồng.

Tối 30/9, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Power 6/55 với giá trị gần 7 tỷ đồng. Theo đó, trong kỳ quay số mở thưởng loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra tối 30/9, Vietlott đã tìm thấy tấm vé may mắn trúng giải Jackpot 2 với giá trị 6.877.471.800 đồng. Tờ vé số may mắn có 5 cặp số đầu tiên và cặp số đặc biệt trùng với kết quả giải Jackpot: 03-13-19-30-38-44| 51. Giải Jackpot 1 trị giá hơn 87 tỷ đã không tìm thấy tấm vé may mắn. Trong kỳ quay lần này, hội đồng mở thưởng còn tìm ra 14 giải Nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 1.001 giải Nhì mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng và 19.647 giải Ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Ngày 30/9, đại diện Trường Tiểu học – THCS – THPT Ngô Thời Nhiệm (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) xác nhận có sự việc nữ sinh rơi lầu tử vong tại khu nội trú của trường. Nạn nhân là em N.T.K.A (SN 2008, quê Bình Phước), học sinh lớp 10. Theo đó, khoảng 13h15 ngày 29/9, trong lúc các học sinh nội trú di chuyển lên khu phòng học, em A. bất ngờ quay lại lầu 4 khu nội trú rồi leo qua cửa sổ, rơi xuống đất. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, A. tử vong vào sáng 30/9 do chấn thương nặng.

Số liệu từ Tổng cục Thống kê vừa công bố về tai nạn giao thông cho hay, trong tháng 9 số vụ tai nạn giao thông tăng 4,4% so với tháng trước và tăng 49,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, số vụ tai nạn giao thông tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng (từ 15/8 đến 14/9/2023), trên địa bàn cả nước đã xảy ra 1.231 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 894 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 337 vụ va chạm giao thông, làm 641 người chết, 510 người bị thương và 367 người bị thương nhẹ. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong 9 tháng năm nay tăng 0,3% (số vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên tăng 5%; số vụ va chạm giao thông giảm 10,6%); số người chết tăng 1,1%; số người bị thương tăng 13,4% và số người bị thương nhẹ giảm 5,4%.

Sáng 29/9, tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ đã chủ trì Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục Hải quan) đối với ông Trần Lê Thăng. Tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng tân Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Lê Thăng. Ông Trần Lê Thăng, sinh năm 1989, quê quán Nghệ An, có trình độ thạc sĩ, cao cấp lý luận chính trị. Ông Trần Lê Thăng từng công tác ở Sở Tư pháp Nghệ An, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An. Từ tháng 11/2015 đến 7/2017, ông Trần Lê Thăng là thư kí Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, sau đó ông Thăng về làm việc tại Tổng cục Hải quan cho đến nay.

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2036/QĐ-BTC xuất hơn 37.207 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các học sinh nghèo và các trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn của 41 tỉnh, thành phố. Theo đó, Bộ Tài chính giao Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) xuất cấp (không thu tiền) 37.207.138 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia giao cho các tỉnh để hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2023 - 2024. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục DTNN đã ban hành Quyết định số 415/QĐ-TCDT giao nhiệm vụ cho 19 Cục DTNN khu vực xuất cấp (không thu tiền) gạo dự trữ quốc gia, vận chuyển, giao gạo cho các tỉnh tại trung tâm quận, huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2023 - 2024, với thời hạn hoàn thành giao nhận gạo xong trước ngày 30/11.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu , Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam cho biết, ngày 30/9 hệ thống báo tin động đất và cảnh báo sóng thần của Trung tâm đã ghi nhận 2 trận động đất xảy ra tại Quảng Nam và Kon Tum. Theo đó, trận động đất được ghi nhận tại Quảng Nam có độ lớn 3.1, xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.055 độ vĩ Bắc, 108.192 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Tại Kon Tum, động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.022 độ vĩ Bắc, 108.210 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, tính từ tháng 6 đến ngày 29/9, toàn tỉnh ghi nhận 33.120 trường hợp đau mắt đỏ, đa số là học sinh. Trong số hơn 30.000 ca bệnh đau mắt đỏ thì có hơn 29.000 ca được ghi nhận trong các trường học. 3 huyện ghi nhận số ca mắc nhiều nhất là Buôn Đôn, Cư Kuin và Cư M’gar, đều ở mức trên 2.000 ca. Trước tình hình đó, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường các hoạt động điều tra, giám sát, cách ly và truyền thông về các biện pháp phòng, chống tại trường học và cộng đồng. Cùng với đó, các cơ sở y tế cũng đã chủ động nguồn thuốc để cung cấp kịp thời cho những trường hợp bị bệnh và sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân.