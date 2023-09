Bản tin 8H: Vợ mạo danh kẻ bắt cóc nhắn tin đòi chồng 10 tỷ để thử lòng

TPO - Chị N.P.T. khai nhận, mục đích nhắn tin cho chồng với nội dung vợ con bị bắt cóc, đòi 10 tỷ đồng tiền chuộc là để thử thách tình cảm của chồng.

Ngày 28/9, Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử phạt hành chính đối với chị N.P.T. (32 tuổi; trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) về hành vi "Vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử". Trước đó, ngày 26/9, Công an quận Hai Bà Trưng nhận tin trình báo của anh D.H.G. (33 tuổi, trú phường Minh Khai) về việc vợ là chị T. và con trai 3 tuổi bị bắt cóc. Đối tượng nhắn tin bằng Zalo của vợ anh G. với nội dung "chuẩn bị 10 tỷ chuộc vợ con, mày báo công an tao giết cả 2 rồi tự tử". Tuy nhiên, Công an TP Hà Nội phát hiện vợ và con anh G. không bị bắt cóc mà đang chờ khám bệnh tại Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec. Tại cơ quan công an, chị T. thừa nhận nhắn tin cho chồng vì "muốn thử thách tình cảm, phản ứng của chồng"...

Chiều 28/9, lãnh đạo Cục thuế tỉnh Bình Dương xác nhận cán bộ trong ngành có hành vi thiếu chuẩn mực khi bị CSGT yêu cầu đo nồng độ cồn vào chiều 27/9. Theo đó, chiều 27/9, khi Tổ công tác số 4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp với Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) thực hiện đo nồng độ cồn tại huyện Bàu Bàng, một người đàn ông xưng là cán bộ chi cục thuế, nhất quyết không chịu chấp hành. Theo video do người dân quay lại, người đàn ông đi xe máy, mặc đồng phục của ngành thuế không chấp hành mà bỏ xe đi vào quán cà phê gần đó. Người này còn dọa quăng ly nước vào mặt cán bộ công an. Qua tìm hiểu, người đàn ông là cán bộ đội thuế huyện Bàu Bàng (Chi cục thuế khu vực Bến Cát, Bình Dương), có tiền sử động kinh, sắp về hưu.

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến 17h ngày 28/9, đợt mưa lũ gây nhiều thiệt hại về người, tài sản, hoa màu của các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Cụ thể, 4 người chết (gồm 1 người ở Quảng Trị tử vong do sét đánh; 1 bé trai ở Thanh Hóa đi chơi gần suối Đòn bị trượt chân xuống suối; 1 người chết do lũ cuốn trôi tại Hòa Bình; 1 người chết do lũ cuốn trôi tại Sơn La) và 2 người mất tích tại Sơn La. Về tài sản, 24 nhà bị ngập, 60 nhà bị cô lập (Hòa Bình); 2 nhà bị sập (Quảng Ninh); 75 nhà bị hư hỏng do sạt lở đất (Hòa Bình 49, Sơn La 6, Yên Bái 1, Lào cai 19, Phú Thọ 3); 14.782 ha lúa bị đổ; 7.213 ha hoa màu bị ngập, 3.717 ha hoa màu bị hư hại. Mưa lũ còn gây thiệt hại đáng kể về thủy lợi và giao thông.

Ngày 28/9, thông tin từ UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất khiến 2 phụ nữ và 1 trẻ em mất tích. Cụ thể, vào khoảng 7h15 cùng ngày, tại bản Đung, xã Mường Lang xảy ra vụ sạt lở đất khiến bà Đinh Thị L. (SN 1976), bà Hà Thị N. (SN 1973) và cháu Hà Hải Đ. (SN 2018, cháu nội bà N., cùng trú tại Bản Đung) mất tích. Khi các nạn nhân đang đi bộ trên đường liên bản bất ngờ bị đất đá ở trên ta luy sạt xuống. 2 người bị đất đá đẩy trôi xuống dòng nước lũ suối Bứa, 1 trẻ em nghi là bị đất vùi lấp. Đến 15h30, lực lượng chức năng tìm được thi thể bà Hà Thị N. Hai nạn nhân còn lại chưa rõ tung tích.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng 29/9, đồng bằng, trung du, Đông Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70 mm, có nơi trên 100 mm. Từ chiều 29/9, mưa lớn ở các khu vực trên giảm nhanh. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm. Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Ngày 28/9, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên đã trao Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 27/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Quang Anh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đại Từ, giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, thời gian từ ngày 1/10/2023, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Cùng ngày, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên trao Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 27/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên bổ nhiệm đồng chí Đặng Văn Huy, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, thời gian từ ngày 1/10/2023, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 28/9, bà Võ Thị Quyên - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Dương (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông trong Trường trung học cơ sở Thanh Dương. Theo đó, khoảng 12h cùng ngày, bà N.T.H. (giáo viên một trường THPT trên địa bàn) điều khiển ô tô đến trường đón con nhưng chồng đã đưa con về trước đó. Khi quay đầu trước cổng trường, ô tô lùi với tốc độ rất nhanh, vọt qua cổng trường, tông trúng cháu T. (học sinh lớp 6) đang đứng trong sân trường chờ mẹ đến đón. Ô tô ủi, ép xe máy và cháu T. vào tường khiến nữ sinh này bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu ngay nhưng nạn nhân không qua khỏi. Sau khi gây tai nạn, bà H. hoảng loạn, mọi người phải đập cửa xe, đưa tài xế ra ngoài, cho xe tiến lên để đưa nạn nhân đi cấp cứu. (XEM CHI TIẾT)