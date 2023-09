Bản tin 8H: Cả giám đốc, trưởng phòng vi phạm nồng độ cồn

TPO - Qua kiểm tra, tổ công tác của Cục CSGT đã phát hiện nhiều cán bộ, công chức trên cả nước vi phạm nồng độ cồn khi lái xe.

Tối 24/9, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, cho biết ngày 23/9, lực lượng chức năng thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát xe khách, xe container và các vi phạm giao thông trên địa bàn các tỉnh: Bắc Giang, Đắk Lắk, Trà Vinh, Nghệ An, Hà Tĩnh. Qua đó, đã kiểm soát, phát hiện xử lý 199 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, có nhiều trường hợp khai nhận là phóng viên, nhà báo và nhiều cán bộ, công chức. Tại Bắc Giang, tổ công tác phát hiện Phó giám đốc Trung tâm quỹ đất TP Bắc Giang và Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Bắc Giang vi phạm nồng độ cồn. Cùng với đó, Giám đốc Bưu điện TP Buôn Ma Thuột; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ea Kar; Phó phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Ea Kar; Giám đốc Trạm đăng kiểm số 4703D (xã Ea Đar, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 24/9, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an phường Tân Tiến làm rõ đối tượng liên quan vụ bà Lê Thị Thuận (46 tuổi, tạm trú TP Biên Hòa) trình báo bị kẻ gian lừa tráo 840 tờ vé số. Bà Thuận cho biết sáng cùng ngày, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi xe máy màu đỏ, mặc áo khoác màu nâu đến hỏi mua vé số khi bà ngồi bên lề đường Dương Tử Giang, gần ngã tư Lạc Cường (khu phố 2, phường Tân Tiến, Biên Hòa). Trong lúc chờ bà Thuận thối tiền thừa, người này đánh tráo xấp vé số trong giỏ bà Thuận rồi phóng xe rời đi. Sau đó, khách hàng tiếp theo phát hiện toàn bộ vé số là số cũ (ngày 30/4/2023). Được biết, bà Thuận không tay, không chân, không biết chữ, sống bằng nghề bán vé số nhiều năm nay. Đây là lần thứ 4 bà bị người khác giật hoặc tráo đổi vé số.

17h chiều 24/9, sau nhiều ngày hồ thủy điện Nậm Sài (thị xã Sa Pa, Lào Cai) xả đáy, người dân đã phát hiện 1 thi thể bị bùn, cát vùi lấp tại khu vực lòng hồ. Thi thể được tìm thấy trong trạng thái đang phân hủy, phải mất nhiều giờ để nhận dạng. Đến gần 22 giờ đêm 24/9, danh tính nạn nhân được xác định là ông V.A.Gi. trú tại xã Liên Minh, là 1 trong 2 nạn nhân còn mất tích do lũ cuốn tại Nậm Cang. Khu vực tìm thấy nạn nhân xấu số cách nơi xảy ra lũ ống khoảng 6 - 7km. Như vậy, sau 12 ngày tìm kiếm, đã tìm thấy tổng cộng 6 nạn nhân bị thiệt mạng do lũ ống tại Nậm Cang, xã Liên Minh. Một nạn nhân bị lũ cuốn trôi vẫn mất tích. Trước đó, do mưa lớn trên thượng nguồn, tối 12/9, nước lũ tại 3 con suối Nậm Pá, Nậm Than, Nậm Cang trên địa bàn xã Liên Minh dâng lên đột ngột, gây ra trận lũ ống kinh hoàng khiến nhiều người và tài sản bị cuốn trôi.

Khoảng 7h ngày 24/9 tại cầu Lục Nam (Bắc Giang), bà Đặng Thị H. (55 tuổi, ngụ tại xã Cẩm Lý) trong lúc đi xe đạp điện qua cầu đã bị ngã xuống sông Lục Nam. Vị trí bà H. bị ngã đã có biển báo cấm xe đạp và xe máy. Nạn nhân vẫn đi qua và bàn đạp xe bị vướng vào gờ cầu gây mất lái. Khi nghe tiếng kêu cứu và tri hô, ông Lê Thanh Tuấn (37 tuổi), đang câu cá gần đó, đã bơi ra nhưng đuối sức nên đành bơi vào bờ. May mắn, bà H. được anh Chu Văn Đại, nhân viên của Cung cầu Cẩm Lý thuộc Công ty CP Đường sắt Hà Lạng, cứu thành công.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 25-26/9, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Bắc và Trung Trung Bộ lượng mưa phổ biến 50-150 mm, có nơi trên 200 mm, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ 50-80 mm, có nơi trên 100 mm. Từ đêm 26/9 đến đêm 27/9, Bắc và Trung Trung Bộ lượng mưa phổ biến 50-150 mm, có nơi trên 150 mm, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ 40-70 mm, có nơi trên 100 mm. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 25/9, Bắc Bộ có xu hướng giảm nhiệt nhẹ. Mưa cũng xuất hiện ở khu vực này nhưng chỉ xảy ra vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa rào và giông rải rác. Từ 26/9, khu vực này có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Ngày 24/9, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 6 ca mắc COVID-19, thấp nhất trong hơn 2 tuần qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.623.577 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.640.760 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Cả nước có thêm 2 bệnh nhân nặng phải thở ôxy, tăng so với ngày trước đó. Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin COVID-19.

Chiều 24/9, thông tin từ Bộ Công an cho biết, lãnh đạo Bộ Công an vừa ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với Trung úy Đỗ Văn Tú. Theo đó, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định về việc truy thăng cấp bậc hàm từ Trung uý lên Thượng uý, kể từ ngày 24/9/2023 đối với đồng chí Đỗ Văn Tú (SN 1998, quê quán Quỳnh Phụ, Thái Bình; cán bộ Công an thị trấn An Bài, Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Cùng ngày, lãnh đạo Bộ Công an quyết định hỗ trợ gia đình đồng chí Đỗ Văn Tú 100 triệu đồng trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND. (XEM CHI TIẾT)