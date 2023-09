Bản tin 8H: Xe máy đấu đầu làm 3 người tử vong, thai phụ bị thương nặng

TPO - Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường Hồ Chí Minh (khu vực huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) khiến 3 người tử vong. Trong số hai nạn nhân bị thương nặng có thai phụ 5 tháng.

Khoảng 23h20 ngày 22/9, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Km 447+750 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Theo đó, xe máy BKS 29M1 – 260.08 hướng Hà Nội – Thanh Hóa chở H.N.T và Q.Đ.C (cùng SN 2008, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn) va chạm với xe máy BKS 28G1- 284.40 do anh B.V.Q (SN 1999) điều khiển chở sau chị N.T.K.T (SN 2004) và em N.T.T (SN 2008, cả 3 cùng trú tại xã Cao Dương) đang di chuyển theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến Q.Đ.C tử vong tại chỗ. N.T.T và B.V.Q qua đời tại bệnh viện. Nạn nhân N.T.K.T đang mang thai 5 tháng được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật do chấn thương sọ não nặng. H.N.T cũng đang điều trị tích cực tại bệnh viện.

Tối 23/9, Tỉnh Đoàn tỉnh Thái Bình thừa ủy quyền Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Trung úy Đỗ Văn Tú, Công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ. Như đã đưa tin, khoảng 21h30 ngày 22/9, nhận được tin báo về nam thanh niên lạ mặt xuất hiện tại tổ 5, thị trấn An Bài với nhiều biểu hiện bất thường, Trung úy Đỗ Văn Tú (SN 1998) đã đến hiện trường để xác minh thông tin. Tại đây, Trung úy Tú bất ngờ bị đối tượng Võ Tiến Mạnh (SN 2002, trú tại Quang Bình, Kiến Xương, Thái Bình) dùng dao đâm, chém nhiều nhát dẫn tới trọng thương và tử vong tại bệnh viện. Mạnh bị bắt vào 13h ngày 23/9 tại Hoa Lư, Ninh Bình.

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (C08) cho biết từ ngày 31/8 đến ngày 15/9 các tổ công tác của C08 đã triển khai kiểm tra trật tự an toàn giao thông ở nhiều địa phương như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Yên Bái, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa... CSGT đã phát hiện xử lý nhiều trường hợp vi phạm điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn, đáng lưu ý; trong đó 88 trường hợp là công chức, viên chức, bộ đội, công an, nhà báo đang công tác hoặc đã nghỉ hưu, thậm chí có cả giáo viên dạy lái xe... Một số lái xe khi vi phạm được xác minh, làm rõ là bí thư, chủ tịch huyện hoặc một số cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu...

Tỉnh Quảng Ngãi vừa đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai trình Thủ tướng xem xét, hỗ trợ 220 tỷ đồng khắc phục sạt lở. UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết toàn tỉnh hiện có 290 điểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở. Trong đó có nhiều điểm đe dọa trực tiếp đến nhà dân và các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Từ nhiều nguồn kinh phí, tỉnh Quảng Ngãi đã bố trí hàng trăm tỷ đồng để khắc phục sạt lở, ổn định đời sống người dân. Tuy nhiên, nguồn lực này hiện còn hạn chế. Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, nếu được hỗ trợ, tỉnh sẽ dùng nguồn kinh phí này thực hiện 5 dự án khắc phục sạt lở sông, suối có tổng vốn 175 tỷ đồng. Nguồn kinh phí còn lại được dùng để khắc phục, phòng chống sạt lở núi và tái định cư cho người dân vùng cao.

Nghị định 42/2023/NĐ-CP của Chính phủ mới ban hành quy định việc điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng sẽ tăng từ 12,5% đến 20,8%, từ ngày 14/8/2023. Đáng chú ý, những người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng từ trước ngày 1/1/1995 sau khi điều chỉnh tăng thêm 12,5% theo mức điều chỉnh chung, mà có mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng/tháng thì mức hưởng được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng lương hưu từ 2,7 triệu đồng/tháng trở xuống. Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), có khoảng 230.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ trước ngày 1/1/1995 thuộc đối tượng điều chỉnh do ngân sách Nhà nước chi trả với kinh phí khoảng 330 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng, thời tiết hôm nay (24/9), phổ biến vẫn là đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng nhẹ; mức nhiệt cao nhất 35 độ, có nơi cao hơn. Tuy nhiên, từ khoảng đêm mai (25/9), mưa có thể gia tăng hơn trên khu vực, trời dịu mát dần. Ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Ngày 23/9, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 11 ca mắc COVID-19, thấp nhất trong gần 2 tuần qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.623.571 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó số ca được điều trị khỏi là 10.640.756 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Cùng ngày có thêm 15 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện cả nước không còn bệnh nhân nặng. Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin COVID-19.