Bản tin 8H: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

TPO - Bà Đặng Thị Phương Hoa được hiệp thương giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Chiều 22/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024, tổ chức hội nghị lần thứ 12 để thực hiện công tác kiện toàn nhân sự chủ chốt của Ủy ban MTTQ thành phố. Tại hội nghị, 100% ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã nhất trí bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đối với bà Đặng Thị Phương Hoa, Ủy viên Đảng Đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và bà Trần Thị Nhị Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Chủ tịch Hội Y học thành phố (thay ông Nguyễn Khắc Hiền - Nguyên Chủ tịch Hội Y học thành phố đã nghỉ hưu). Hội nghị cũng biểu quyết nhất trí hiệp thương cử đồng chí Trương Văn Nhung, Ủy viên Ủy ban, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tham gia Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Hội nghị hiệp thương cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024, đối với bà Đặng Thị Phương Hoa với 100% đại biểu tán thành.

Tối 22/9, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn khiến 2 nữ sinh viên tử vong tại chỗ. Thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, xe tải chở hàng biển số TP Hà Nội va chạm xe máy biển số Đà Nẵng tại đoạn giao đường Nguyễn Sinh Sắc với đường Hoàng Thị Loan (quận Liên Chiểu). Hậu quả, hai cô gái trên xe máy là Trần Vi Thảo N. (SN 2001, trú thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) và Lê Nhã T. (SN 2002, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) tử vong tại chỗ. Được biết, N. và T. là sinh viên tại một trường đại học trên tại Đà Nẵng, đang trên đường đi học về.

Chiều 22/9, 10 bệnh nhân trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội, được xuất viện sau 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Hiện còn 21 bệnh nhân tiếp tục điều trị tại bệnh viện, trong đó có 1 trường hợp nặng đang điều trị hồi sức tích cực tại Trung tâm Hồi sức tích cực; 1 trường hợp chấn thương gót chân hiện đang được các y bác sĩ của bệnh viện phẫu thuật; 19 trường hợp còn lại có cải thiện cần theo dõi thêm những rối loạn có thể diễn ra. Theo thống kê, trên 150 đoàn, cá nhân đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên và trao tặng tổng số tiền trên 4 tỷ đồng cho các bệnh nhân là nạn nhân trong vụ cháy đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Trong ngày 22/9, hàng loạt cột điện, đèn tại quận 5 trên các đường Trần Hưng Đạo (phường 1 và 2), Phù Đổng Thiên Vương, Hồng Bàng... đã được tháo lớp áo cỏ nhựa quấn quanh, lộ ra các vệt keo, dấu cạo xóa các giấy rao vặt từ trước. Đại diện UBND quận 5 cho biết địa phương cho tháo gỡ những thảm cỏ nhựa hư hỏng, bị giòn, gãy nhưng việc này không làm đồng loạt mà theo lộ trình. Việc quấn cỏ nhựa quanh cột điện chống rao vặt ban đầu hiệu quả, nhưng không chắc về lâu dài. Theo vị đại diện, việc gắn cỏ nhựa chỉ là giải pháp nhất thời, tình thế, còn chủ lực vẫn là việc xử lý theo quy định pháp luật về tình trạng dán quảng cáo, rao vặt. Trước mắt, quận sẽ tăng cường công tác quản lý, xử lý tình trạng này.

Theo ghi nhận của Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, ngày 22/9 huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) liên tiếp xảy ra 9 trận động đất kích thích. Sau trận động đất có độ lớn 4,4 độ xảy ra lúc 7h45 sáng 22/9 tại huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum), huyện miền núi này tiếp tục xảy ra 8 trận động đất có độ lớn từ 2,6 đến 3,9 độ. Hiện, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi hiện tượng động đất trên. Trước đó, ngày 21/9, tại huyện miền núi Kon Plông cũng xảy ra 2 trận động đất có độ lớn lần lượt là 2,7 và 2,9 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/9, nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở miền Bắc, có nơi trên 35 độ C, đề phòng mưa rào và dông lúc chiều tối. Bắc và Trung Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to lúc chiều tối và đêm. Khoảng 28-29/9, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, đồng bằng Bắc Bộ khoảng đêm 25-26/9 mưa rào và dông rải rác. Bắc Trung Bộ từ khoảng đêm 25-26/9 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Từ 29/9, khu vực này mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Trung và Nam Trung Bộ chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Ngày 22/9, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 47 ca mắc COVID-19, cao nhất trong 2 tuần qua. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.623.560 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.640.741 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Cùng ngày, có thêm 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện cả nước không còn bệnh nhân nặng. Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin COVID-19.