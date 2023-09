Bản tin 8H: Chủ tịch UBND TPHCM thêm nhiệm vụ mới

TPO - Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM làm Tổ trưởng Tổ công tác Tư vấn chính sách, tiền tệ thành phố. Tổ công tác có nhiệm vụ phân tích, đánh giá, đề xuất các vấn đề nhằm thúc đẩy phát triển TP HCM.

Ngày 27/9, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi đã ký quyết định thành lập Tổ công tác Tư vấn chính sách, tiền tệ trên địa bàn thành phố. Tổ công tác mới của TP HCM sẽ gồm 16 thành viên. Theo quyết định, Chủ tịch UBND TP HCM làm Tổ trưởng Tổ công tác Tư vấn chính sách, tiền tệ. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM, là Tổ phó thường trực. Tổ phó còn lại của tổ công tác là ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM. Các thành viên còn lại của tổ công tác gồm ông Trần Hoàng Ngân, Thư ký Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính và một số giám đốc sở liên quan, lãnh đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn.

Ngày 27/9, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có thông báo về việc đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng công nghiệp Thanh Hóa. Trước đó, sáng 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Hùng và hai người khác về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2017 đến năm 2019, ông Hùng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo kế toán lập khống danh sách học sinh đã bỏ học, có quyết định xóa tên để đề nghị quyết toán tiền cấp bù, miễn giảm học phí, tiền chi theo định mức cho học sinh. Hành vi trên đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền trên 4,7 tỷ đồng.

Ngày 27/9, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) điều tra nguyên nhân vụ việc người bán vé số tử vong bất thường bên đường. Vào chiều cùng ngày, đang cùng con gái đi bán vé số trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn qua phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một), Nguyễn Minh H. (SN 1988, quê Đồng Nai) ngồi nghỉ lại trước cổng nhà dân. Sau ít phút, anh H. bất ngờ nằm bất động dưới vỉa hè. Thấy vậy, con gái nhỏ của anh H. kêu cứu. Tuy nhiên, khi mọi người tới hỗ trợ, anh H. đã tử vong.

Tối 27/9, thông tin từ UBND xã Bình Lương, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết, nhóm 5 người dân địa phương mắc kẹt trong rừng khi đánh cá đã trở về nhà an toàn. Theo đó, chiều cùng ngày, nhóm 5 người dân gồm Lê Phú Trình, Hà Văn Luyến, Lương Văn Đại, Lương Văn Tuấn và Hà Văn Duy (đều trú xã Bình Lương, huyện Như Xuân) bị mắc kẹt trong rừng đã tự kết bè vượt nước lũ trở về nhà an toàn. Hiện nay lực lượng chức năng đang tìm kiếm anh Cao Ngọc Trường mất tích khi bơi qua dòng suối. Trước đó, chiều 26/7, nhóm người vào khu vực khe Hận nằm trong Vườn quốc gia Bến En để đánh cá. Đến 2h sáng ngày 27/9, trên đường trở về, anh Trường bị nước cuốn trôi mất tích. 5 người còn lại do nước suối dâng cao, chảy xiết nên bị mắc kẹt lại trong rừng.

Ngày 27/9, tại Hội nghị tăng cường vai trò của các bên liên quan trong thực hiện các giải pháp tổng thể phòng chống bệnh dại thuộc Chương trình Quốc gia 2022-2030, ông Nguyễn Lương Tâm - Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho biết mặc dù đã có vắc xin nhưng thế giới vẫn ghi nhận gần 60.000 ca tử vong vì bệnh dại mỗi năm. Tại Việt Nam, gần 500.000 người bị chó mèo cắn phải điều trị dự phòng bằng vắc xin dại tại các cơ sở y tế. Từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 64 ca tử vong do bệnh dại, trong đó Gia Lai ghi nhận 11 ca tử vong tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022. Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Hương - Trưởng Văn phòng chương trình khống chế và loại trừ bệnh Dại trên người (Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương) thông tin cả nước có đến 90% trường hợp tử vong do không đi tiêm phòng bệnh dại. Nguyên nhân chủ yếu là chủ quan vì chó nhà nuôi cắn hoặc tại thời điểm cắn chó bình thường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/9, phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Phú Thọ, Nam Sơn La, Yên Bái, phía Nam tỉnh Nghệ An mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70 mm, có nơi trên 100 mm. Thanh Hóa, phía Bắc tỉnh Nghệ An mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 60-120 mm, có nơi trên 200 mm. Hà Tĩnh, Đông Bắc, Việt Bắc và Nam Bộ mưa vừa, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 20-50 mm, có nơi trên 90 mm. Trong đó, Nam Bộ mưa tập trung vào chiều và đêm. Theo nhận định, từ đêm 29/9 đến ngày 7/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Các khu vực khác mưa rào và dông rải rác lúc chiều và tối, cục bộ mưa to.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo vừa tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá hơn 37 tỷ đồng của sản phẩm Mega 6/45. Cụ thể, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1100 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào chiều tối 27/9, Hội đồng quay thưởng của Vietlott đã xác định có 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá 37.479.466.500 đồng. Dãy số may mắn trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1100 của sản phẩm Mega 6/45 là: 03 - 12 - 22 - 30 - 37 - 39. (XEM CHI TIẾT)