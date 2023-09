Bản tin 8H: Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế kiện toàn tổ chức bộ máy

TPO - Ngày 29/9, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong Công an tỉnh tinh, gọn, mạnh.

Tại buổi lễ ngày 29/9, Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế. Theo đó, Phòng Cảnh sát Môi trường và Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu được sáp nhập thành Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường; Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và Phòng Tham mưu sáp nhập thành Phòng Tham mưu; sáp nhập 2 phòng thuộc lực lượng an ninh; chuyển chức năng, nhiệm vụ công tác văn phòng Đảng ủy, xây dựng Đảng và công tác đảng viên từ Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị sang Phòng Tham mưu và Phòng Tổ chức cán bộ. Tổ chức bộ máy của Công an tỉnh từ 29 phòng giảm xuống còn 26 phòng, giảm 13 đội thuộc các đơn vị trực thuộc. Cũng tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định điều động, bổ nhiệm, bố trí 32 cán bộ lãnh đạo cấp phòng, Công an cấp huyện.

Theo kết luận thanh tra tỉnh Quảng Ngãi, việc chia tách thửa đất tại đảo Ngọc (ốc đảo nằm giữa sông Trà Khúc) có nhiều sai phạm. Theo đó, từ 2015 đến 2022, việc tách thửa, tự chừa đường đi khi tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất tại khu vực đảo Ngọc diễn ra với số lượng lớn. Từ 214 thửa đất gốc qua nhiều lần tách thửa đã hình thành 1.227 thửa đất nhưng phần lớn chỉ tách trên sơ đồ phân lô trong hồ sơ. Trong 1.227 thửa hình thành sau khi tách, có 737 thửa đã thực hiện 1.018 lần chuyển nhượng. Kết luận thanh tra chỉ rõ, Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường khi giải quyết thủ tục tách thửa có nhiều sai phạm. Các đơn vị đã cho phép tách thửa đất tự chừa đường nhưng không thực hiện các thủ tục có liên quan đảm bảo các quy định.

Khoảng 16h35 ngày 29/9, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km 132+590 QL3, thuộc thôn Tổng Sâu, xã Cao kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Thời điểm trên, ô tô tải BKS 29H-304.9x do tài xế Nguyễn Đăng T. (SN 1984 trú tại Hoà Phú, Ứng Hoà, Hà Nội) điều khiển hướng Bắc Kạn đi Hà Nội đã va chạm với xe ô tô cứu thương BKS 30G-908.4x do anh Lã Văn H. (SN 1992 trú tại xóm 8, Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định) điều khiển đi hướng ngược lại. Xe cứu thương có cháu Triệu Đức Th. (SN 2019, bố mẹ cháu trú tại xã Yến Dương, Ba Bể, Bắc Kạn) và một y tá đi kèm. Hậu quả, cháu Triệu Đức Th tử vong tại hiện trường, hai xe hư hỏng nặng. Được biết, gia đình thuê xe cứu thương chở cháu Th. từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương về nhà trong tình trạng nguy kịch, không may xảy ra vụ TNGT trên khiến cháu không qua khỏi.

Chiều tối 29/9, lãnh đạo UBND huyện Tương Dương, Nghệ An, cho biết đã xảy ra vụ sạt lở trên quốc lộ 7, đoạn khu vực Bản Ang, xã Xá Lượng. Khoảng 17h cùng ngày, trên đường dạy học về, hai cô giáo Lương Thị Thanh T. và Vọng Thị T. (giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lưu Kiền) không may gặp sự cố sạt lở đất, đá từ núi cao xuống. Hậu quả, hai cô giáo bị vùi lấp, kẹt vào hộ lan quốc lộ 7. Nhận được tin báo, các lực lượng của huyện, 2 xã Lưu Kiền và Xá Lượng đã có mặt kịp thời, điều động xe cứu hộ đến ứng cứu, đưa 2 cô ra khỏi đống đất. 2 cô giáo được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương trong tình trạng bị tức ngực, hoảng loạn.

Ngày 29/9, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban), còn gọi là "Siêu Ủy ban" đã tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập (29/9/2018 - 29/9/2023) theo Nghị định 131/2018 của Chính phủ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết năm 2018 (trước khi thành lập Ủy ban), tổng vốn chủ sở hữu hợp nhất 19 tập đoàn, tổng công ty từ 1,055 triệu tỷ đồng, đến năm 2023 đã tăng lên 1,154 triệu tỷ đồng. Tổng tài sản hợp nhất tăng từ 2,36 triệu tỷ đồng lên 2,491 triệu ngàn tỷ đồng (chiếm tỉ lệ khoảng 63% tổng vốn chủ sở hữu và 65% tổng tài sản của doanh nghiệp nhà nước trong cả nước). Các tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu chiếm khoảng 49% vận tải hành khách hàng không nội địa, quản lý 21/22 cảng hàng không dân dụng trên cả nước, 45% thuê bao di động, 41% băng rộng cố định mặt đất...

Ngày 29/9, Sở Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bình Thuận quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Ngọc Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Bình Thuận. Đảng ủy Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận cũng thi hành kỷ luật về Đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Nghĩa. Ông Nguyễn Ngọc Nghĩa bị cách chức do vi phạm, có khuyết điểm trong quá trình công tác. Quyết định cách chức có hiệu lực từ ngày 29/9. Ông Nguyễn Ngọc Nghĩa giữ chức Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Thuận được hơn 1 năm thì xảy ra sai phạm và bị xử lý, cách chức. (XEM CHI TIẾT)

Tối 29/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trên địa bàn huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) vừa xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người thương vong. Khoảng 19h20 cùng ngày 29/9, tại km 229+200 trái tuyến Quốc lộ 2, thuộc thị trấn Việt Quang (huyện Bắc Quang, Hà Giang) xảy ra tai nạn giữa 2 xe máy đi ngược chiều. Cú tông mạnh khiến 2 xe máy hư hỏng, 6 thanh, thiếu niên ngồi trên 2 xe văng ra đường. Vụ tai nạn làm 3 người chết tại chỗ, 3 người cấp cứu tại bệnh viện. (XEM CHI TIẾT)