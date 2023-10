Bản tin 8H: Ngày thứ hai liên tiếp tìm thấy tỷ phú Vietlott, giải sau nhiều gấp đôi

TPO - Sau giải Jackpot 2 gần 7 tỷ của sản phẩm Power 6/55, Vietlott tiếp tục tìm ra tấm vé trúng gần 14 tỷ đồng của sản phẩm Mega 6/45.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo vừa tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá gần 14 tỷ đồng của sản phẩm Mega 6/45. Cụ thể, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1102 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào tối 1/10, Hội đồng quay thưởng của Vietlott đã xác định có 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá 13.646.085.500 đồng. Dãy số may mắn trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1102 của sản phẩm Mega 6/45 là: 02 - 11 - 13 - 16 - 41 - 43. Ngoài ra, Hội đồng quay thưởng còn tìm ra 69 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.131 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 12.621 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng. Trước đó một ngày, kỳ quay số mở thưởng loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 cũng tìm ra tấm vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá gần 7 tỷ đồng.

Liên quan đến clip nữ sinh quỳ, khóc xin cô giáo tha lỗi, báo cáo của Trường THPT Đa Phúc (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết mọi chuyện bắt nguồn từ việc em N.T.K.C. (SN 2006, là bí thư lớp) đặt bánh sinh nhật khác với thống nhất với cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị P. Cô giáo yêu cầu học sinh đứng ở cửa lớp và yêu cầu C. giải quyết chiếc bánh. Sau đó, C. quỳ ở cửa lớp, cùng các bạn khóc. Cô P. bảo C. đứng lên nhưng không được. Do sức khỏe không tốt, C. nằm ra cửa lớp. Cô P. xác nhận có kéo áo C. chưa được chuẩn mực. Theo nhà trường, C. nhận mắc nhiều lỗi, bố của C. cũng chung ý kiến. Ngoài ra, một nam học sinh xác nhận quay clip từ trong bục giáo viên rồi gửi cho bạn cùng lớp. Hiện cô P. không còn dạy môn Giáo dục công dân và chủ nhiệm 12D4 nữa. Nhà trường cũng không cử cô P. làm công tác tư vấn học đường.

Ngày 1/10, Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, trụ trì Chùa Sắc tứ Khải Ðoan (thành phố Buôn Ma Thuột) cho biết, đã đưa ông L.V.T. (pháp danh M.T.) đi điều trị tại bệnh viện tâm thần. Trước đó, tối 30/9, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh ông T. mặc trang phục thầy tu, điều khiển xe máy lạng lách, phóng nhanh trên đường, đầu không đội mũ bảo hiểm. Trong clip khác, ông T. chặn đầu ô tô của người dân rồi đánh nhau với người đi đường. Hòa thượng Thích Châu Quang lý giải ông T. có tiền sử bệnh tâm thần, lâu lâu lại lên cơn quậy phá rồi la hét trong chùa, sau đó ra ngoài đường gây ra những hành vi phản cảm.

Tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc, cảnh quan dự án xây dựng trụ sở làm việc cơ quan tỉnh này. Trụ sở cơ quan tỉnh Khánh Hòa mới sẽ được xây dựng trên nền trụ sở cũ với diện tích hơn 2,3 ha nằm tại số 1 đường Trần Phú (thành phố Nha Trang). Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 544,6 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh. Trụ sở mới được xây dựng sẽ thay thế trụ sở hiện nay của các cơ quan như Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh. Công trình này dự kiến khởi công vào tháng 4/2024, mục tiêu hoàn thành trước tháng 9/2025.

Ngày 1/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết từ ngày 22 đến 29/9, trên địa bàn thành phố có 2.578 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã (tăng gần 200 trường hợp so với tuần trước đó và tăng 1,5 lần so với tuần đầu tiên của tháng 9/2023). Đây cũng là tuần có số ca mắc cao nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay. Các địa phương ghi nhận nhiều bệnh nhân nhất trong tuần là Thanh Oai (190 ca), Phú Xuyên (187 ca), Phúc Thọ (174 ca), Hoàng Mai (173 ca). Cộng dồn 9 tháng năm 2023, thành phố đã ghi nhận 15.354 trường hợp mắc sốt xuất huyết (tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2022), trong đó có nhiều ổ dịch phức tạp kéo dài.

Tối 1/10, một vụ cháy xảy ra tại toà E3 chung cư The Emerald Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Khoảng 20h20, người dân thấy lửa ngùn ngụt tại một căn hộ toà nhà chung cư trên nên thông báo cho cơ quan chức năng và ban quản lý toà nhà. Nhận được tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm xuất 2 xe chữa cháy và 1 xe cứu hộ cứu nạn. Đến 20h45, đám cháy được khống chế, vài phút sau đó được dập tắt hoàn toàn. Theo lời chủ căn hộ, đám cháy xuất phát từ nồi chiên không dầu đang nướng cá để ngoài ban công, sau đó cháy lan ra ban công. Trong quá trình chữa cháy, một nhân viên tòa nhà bị ngạt khói nhẹ, hiện đã tỉnh táo bình thường và đã được kiểm tra y tế.

Chiều 1/10, Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) huy động lực lượng tìm kiếm học sinh bị lũ cuốn trôi. Trước đó, khoảng 24h ngày 30/9 đến 1h ngày 1/10, 2 học sinh Trường THPT Quỳ Hợp 3 là Ngô Quốc Chinh (SN 2008, bản Công, xã Châu Hồng, lớp 10) và Lương Minh Hữu (SN 2007, trú tại xóm Hạ Đông, xã Châu Cường, lớp 11C6) đi xe đạp điện từ khu vực nhà trọ gần trường ở xã Châu Quang (huyện Quỳ Hợp) về bản Mường Ham (xã Châu Cường). Đến giữa cầu tràn Mường Ham, do trời mưa to và nước chảy xiết, 2 học sinh đã bị cuốn trôi. May mắn em Hữu đã bơi được vào bờ, còn Chinh bị nước lũ cuốn mất tích. (XEM CHI TIẾT)