Bản tin 8H: Phó chủ tịch phường xin nghỉ việc giữa lùm xùm vụ 700 căn nhà không phép

TPO - Ông Phan Lê Việt Cường - Phó Chủ tịch UBND phường Phước Tân (TP Biên Hòa) bất ngờ xin nghỉ việc vì hoàn cảnh gia đình giữa lùm xùm vụ 700 căn nhà không phép xây dựng trong khu vực dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Ông Phan Lê Việt Cường (33 tuổi), phó chủ tịch UBND phường Phước Tân (Biên Hòa, Đồng Nai) đã gửi đơn xin nghỉ việc từ ngày 26/9 cho Ban Thường vụ Thành uỷ, UBND TP Biên Hoà, UBND, bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Phước Tân. Trong đơn, ông Cường cho biết lý do xin nghỉ việc là vì hoàn cảnh gia đình. Ông Cường sẽ bàn giao lại toàn bộ công việc cho ông Lê Kim Hường, Chủ tịch UBND phường Phước Tân sau khi được chấp thuận. Ông Cường được phân công phụ trách về công tác trật tự xây dựng trên địa bàn. Phường Phước Tân là nơi xảy ra vụ 700 căn nhà trái phép, hiện đang nằm trong phạm vi của dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Ngày 2/10, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà đã trao Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Cao Đức Chinh, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Đông đến công tác và giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký. Trước đó, ngày 29/9, ông Lê Hoàng Tú, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Đông, được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm phụ trách, quản lý, điều hành và làm chủ tài khoản Bệnh viện đa khoa Hà Đông kể từ ngày 1/10 cho đến khi Sở Y tế kiện toàn chức vụ giám đốc bệnh viện này thay cho ông Đào Thiện Tiến nghỉ hưu. Cùng ngày, ông Nguyễn Đăng Xuất, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức, cũng được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm phụ trách, quản lý, điều hành và làm chủ tài khoản Bệnh viện Tâm thần Mỹ Đức kể từ ngày 1/10, cho đến khi Sở Y tế kiện toàn chức vụ Giám đốc Bệnh viện này thay cho ông Nguyễn Quốc Thắng nghỉ hưu.

Ngày 2/10, UBND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH một thành viên Kangzin (trụ sở chính tại TPHCM, địa điểm kinh doanh thẩm mỹ Kangzin tại quận Thanh Khê) về 5 hành vi vi phạm. Tổng số tiền phạt là 320 triệu đồng. Các hình phạt bổ sung gồm đình chỉ hoạt động tại địa điểm thẩm mỹ Kangzin 22 tháng 15 ngày. Trước đó, vào tháng 8, lực lượng chức năng phát hiện thẩm mỹ Kangzin để nữ nhân viên lập công phẫu thuật can thiệp căng da mặt cho khách. Người này không xuất trình được chứng chỉ hành nghề. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này không xuất trình được các loại giấy tờ pháp lý đảm bảo đủ điều kiện hoạt động.

Tối 2/10, lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn xã Nghi Hoa vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 3 người tử vong. Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, tại xưởng đá ốp lát Phượng Tín của anh Nguyễn Văn Phượng (SN 1992, trú tại xóm Hậu Hòa, xã Nghi Hoa), các công nhân đang vận chuyển đá từ trên thùng xe tải đưa vào xưởng chế biến thì bất ngờ bị đá lăn xuống, đè lên một số lao động. Vụ tai nạn khiến 3 công nhân tử vong là các anh: Hoàng Văn Tân (SN 1987, trú xóm 4 Nghi Đồng), Nguyễn Văn Sơn (SN 1994, trú xóm 2 Nghi Diên) và Hồ Văn Khanh (SN 1978, trú xã Phú Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa).

Theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội, trong 9 tháng đầu năm 2023 (15/12/2022 - 14/9/2023), toàn quốc xảy ra 8.335 vụ tai nạn, làm chết 4.765 người, bị thương 5.802 người. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ giảm 90 vụ (-1.07%), giảm 60 người chết (-1.24%), tăng 216 người bị thương (+3.87%). Trong đó, riêng đường bộ xảy ra 8.237 vụ, làm chết 4.695 người, bị thương 5.777 người. Đáng lưu ý, trong số này có 22 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 77 người, bị thương 56 người. Khoảng thời gian này, hàng không xảy ra 1 vụ tai nạn, 81 sự cố có nguy cơ uy hiếp an toàn (1 mức B, 4 mức C và 76 mức D). Ngoài ra, lực lượng CSGT đã kiểm tra, xử lý hơn 2,5 triệu trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền hơn 4.800 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe và chứng chỉ chuyên môn của gần 485.000 trường hợp, tạm giữ hơn 770.000 phương tiện.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/10, miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày oi nóng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ C. Cùng ngày, Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 100mm. Bắc Tây Nguyên mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm. Theo dự báo, khoảng chiều tối và đêm 6/10, Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế khoảng ngày 7/10 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.