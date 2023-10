Bản tin 8H: Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

TPO - Đại tá, PGS.TS Lê Hữu Song được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Chiều 4/10, tại Bộ Quốc phòng, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá, PGS.TS Lê Hữu Song giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108. Đồng chí Lê Hữu Song tốt nghiệp Bác sĩ tại Học viện Quân y năm 1994. Năm 2004, đồng chí đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ y học Sinh học phân tử tại Đại học Eberhard Karls, Tuebingen, Cộng hòa Liên bang Đức, được phong Phó giáo sư năm 2013. Trước khi nhận chức vụ mới, đồng chí Lê Hữu Song là Phó Giám đốc Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện TWQĐ 108; Phụ trách Giám đốc Bệnh viện.

Chiều 5/10, tại huyện Bắc Mê, Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, công bố đồng chí Trần Mạnh Tuyên thôi tham gia BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy, thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên để tham gia BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy Bắc Mê, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Bắc Mê, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chiều 5/10, ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý Vận tải đường bộ TPHCM, thông tin, từ đầu năm 2023 đến nay, Sở GTVT thành phố đã thu hồi hơn 6.200 phù hiệu đối với các phương tiện vận tải hành khách vi phạm tốc độ. Trong đó, 246 phù hiệu của các xe thuộc Công ty Thành Bưởi đã bị thu hồi. Việc thu hồi phù hiệu được căn cứ trên dữ liệu GPS gắn trên phương tiện. Các xe chạy quá tốc độ 5 lần/1.000km mỗi tháng sẽ bị tước phù hiệu. Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở GTVT thành phố cũng đã lập biên bản hơn 2.300 trường hợp đơn vị vận tải vi phạm, xử phạt là 3,5 tỷ đồng. Công ty Thành bưởi bị Sở phát hiện và lập biên bản 34 trường hợp, phạt hơn 35 triệu đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm nay (6/10) đến sáng mai, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Ngoài ra, mưa khiến nền nhiệt tại miền Bắc giảm nhanh trong hai ngày cuối tuần này (7-8/10). Trong đó, nhiều nơi như Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ có thể chuyển mát với mức nhiệt cao nhất 30 độ C, giảm khoảng 5 độ C so với một ngày trước. Trong hôm nay, mưa vẫn xuất hiện rải rác ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên không quá 32 độ, trời khá dịu mát; riêng Nam Bộ nắng mạnh với mức nhiệt cao nhất 34 độ.

Ngày 5/10, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 28 ca mắc COVID-19, tăng so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.623.802 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.640.851 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày có thêm 7 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Bộ Y tế cho biết từ đầu năm đến nay, số ca mắc trung bình tháng giảm giảm 68 lần so với 2022 (khoảng 816.000 ca/tháng). Tỉ lệ tử vong do COVID-19 tương đương hoặc thấp hơn tỉ lệ tử vong của một số bệnh truyền nhiễm nhóm B ghi nhận phổ biến tại Việt Nam.

Ngày 5/10, UBND phường Phù Đổng, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra việc một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. Theo thông tin ban đầu, buổi sáng cùng ngày, người dân sống quanh khu vực hẻm số 42 đường Huyền Trân Công Chúa (thuộc tổ 6, phường Phù Đổng) tá hoả phát hiện thi thể anh Đ.H.B. (27 tuổi) tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. Sau đó, người dân đã trình báo cho cơ quan chức năng. Người dân cho biết, anh B. hiện sống cùng mẹ ruột tại căn nhà trên. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.