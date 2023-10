Bản tin 8H: Vietlott có tỷ phú mới

TPO - Giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 với giá trị hơn 4,5 tỷ đồng đã tìm thấy chủ nhân vào tối 7/10.

Tối 7/10, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 với giá trị hơn 4,5 tỷ đồng. Theo đó, trong kỳ quay số mở thưởng loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra tối thứ Bảy, ngày 7/10, Vietlott đã tìm thấy tấm vé may mắn trúng giải Jackpot 2 với giá trị 4.617.950.050 đồng. Tờ vé số may mắn có 5 cặp số đầu tiên và cặp số đặc biệt trùng với kết quả giải Jackpot 2 là: 04-13-36-40-43-52| 34. Giải Jackpot 1 trị giá gần 102 tỷ đã không tìm thấy tấm vé may mắn. Ngoài ra, hội đồng mở thưởng còn tìm ra 27 giải Nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 1.576 giải Nhì mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng và 24.959 giải Ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Ông Đặng Trần Chiến, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giao thông số (VDTC) - đơn vị triển khai và vận hành hệ thống thu phí tự động ETC (Electronic Toll Collection) nhiều trạm thu phí trên cả nước - cho biết trong tháng 4/2023 có 875 xe vượt trạm thu phí, tháng 5 có 685 xe vượt trạm, tháng 6 có 598 xe vượt trạm và tháng 7 có 643 xe vượt trạm. Riêng trong tháng 8/2023 có 405 lượt xe trốn trạm không trả tiền khi qua trạm thu phí, so với tháng 7 số xe vượt trạm giảm 238 lượt (37,1%). Theo ông Chiến, qua phân loại, xe mang biển số Hà Nội vượt trạm nhiều nhất với 74 xe, Đồng Nai 58 xe. Những nơi có xe trốn trạm nhiều nhất là Trảng Bom (98 lượt), Rạch Miễu (72 lượt), Nam Cầu Giẽ (70 lượt), Cà Ná (53 lượt), Bắc Thăng Long - Nội Bài (36 lượt). Trong tháng 8, Công ty VDTC đã truy thu được 337 lượt, tương ứng với trên 14,5 triệu đồng, còn 68 lượt (khoảng 3,51 triệu đồng) chưa truy thu được.

Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết đang xây dựng kế hoạch tăng giá sử dụng dịch vụ đường bộ đối với 4 tuyến đường cao tốc vào năm 2024 để đảm bảo phương án tài chính cũng như khả năng trả nợ. 4 tuyến cao tốc này gồm Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. VEC cho biết việc xem xét tăng phí căn cứ theo lộ trình tăng phí định kỳ 3 năm một lần trong Quyết định số 2323 của Bộ trưởng Giao thông vận tải. Trong 9 tháng đầu năm 2023, các tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác đã phục vụ hơn 45,3 triệu lượt phương tiện, tăng 12,41 % so với cùng kỳ 2022.

Ngày 7/10, thông tin từ Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, đơn vị đã phối hợp với chính quyền xã Thạch Sơn (huyện Thạch Hà) tiến hành lấy mẫu nước ở sông Nghèn để tìm nguyên nhân 50 tấn cá nuôi lồng, bè chết trắng. Theo ông Lương Sỹ Công, Phó Phòng nuôi trồng thủy sản (Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh), kết quả phân tích ban đầu cho thấy chỉ số các mẫu nước chưa phát hiện dấu hiệu bất thường. Hiện đang chờ kết quả phân tích của Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc (Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I). Trước đó, rạng sáng 6/10, hàng chục tấn cá nuôi lồng, chủ yếu cá vược, ở thôn Sông Hải (xã Thạch Sơn) bất ngờ chết trắng. Thống kê của UBND xã Thạch Sơn cho thấy có 53 hộ dân nuôi cá vược trong hơn 200 lồng, bè trên sông Nghèn bị thiệt hại với số lượng khoảng 50 tấn.

Ngày 7/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) (PC08), Công an TP.HCM cho biết trong 9 tháng năm 2023, CSGT TP.HCM đã phát hiện 93.507 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện lưu thông trên đường. Trong đó, có 421 xe ô tô và 93.086 xe máy; tước giấy phép hơn 93.500 trường hợp. Trước đó, Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng PC08 và các đơn vị tổ chức thực hiện chuyên đề "Kiểm tra nồng độ cồn" bằng nhiều hình thức, trong đó có tuần tra, kiểm soát lưu động. Quá trình làm nhiệm vụ, CSGT TPHCM được quán triệt phải xử lý nghiêm với tất cả trường hợp vi phạm theo quan điểm "không có vùng cấm, không ngoại lệ".

Trong 3 năm gần đây, Đà Nẵng luôn là địa phương dẫn đầu cả nước về Chuyển đổi Số với Chỉ số Chuyển đổi Số (DTI) cải thiện dần qua các năm. Theo kết quả đánh giá mức độ Chuyển đổi Số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố, 10 địa phương xếp đầu bảng, từ vị trí thứ 1 đến vị trí thứ 10, lần lượt là Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Thừa Thiên-Huế, Cần Thơ, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Nam Định. 10 địa phương xếp cuối bảng, từ vị trí thứ 54 đến vị trí thứ 63, lần lượt là An Giang, Quảng Trị, Thái Bình, Hà Giang, Cà Mau, Phú Yên, Bạc Liêu, Cao Bằng, Gia Lai, Bắc Kạn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết miền Bắc đang bị chi phối bởi khối không khí lạnh yếu xuất hiện đầu mùa. Ngày 8/10, khu vực duy trì trạng thái mưa dông vài nơi, ngày nắng. Trời chuyển mát vào ban ngày, se lạnh về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 28-30 độ C; riêng vùng núi có nơi chuyển rét nhẹ khi nền nhiệt dưới 22 độ C. Tại Hà Nội, thời tiết mát mẻ duy trì nhiều ngày tới khi khu vực chìm sâu trong khối không khí lạnh. Bản đồ dự báo cho thấy ngày 11-12/10, nền nhiệt tiếp tục giảm nhẹ khi nhiệt độ dao động trong ngưỡng 23-28 độ C, trời chuyển lạnh về đêm và sáng. Mưa dông mở rộng xuống khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm chỉ trong vòng 24 giờ. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông có xu hướng giảm trong hôm nay. Thời tiết chuyển nắng vào ban ngày, mưa rải rác về chiều và đêm.