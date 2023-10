Bản tin 8H: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhận thêm nhiệm vụ

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế (gọi tắt là Ban Chỉ đạo). Tại quyết định, Thủ tướng phân công Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng ban Chỉ đạo, còn Phó trưởng Ban là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 6/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1160 thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế (Ban Chỉ đạo). Theo đó, thành lập Ban Chỉ đạo để tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong quá trình xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế. Theo Quyết định của Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Phó Trưởng Ban là Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư. Các Ủy viên bao gồm lãnh đạo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ủy viên Thường trực), Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ, UBND TP.HCM, UBND TP Đà Nẵng. (XEM CHI TIẾT)

Tối 6/10, thông tin từ Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng nước bạn Lào giải cứu thành công nam thanh niên người Việt bị lừa sang gần khu vực “Tam giác vàng”. Cụ thể, vào cuối tháng 9/2023, anh L.D.N. (23 tuổi, trú tại xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) xin đi làm tại xưởng gỗ tại biên giới Việt-Lào sau khi đọc được thông tin trên mạng xã hội. Từ thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, một nhóm đối tượng đưa N. đi đường tắt qua biên giới để đến Lào, rồi di chuyển bằng ô tô suốt hai ngày. Lúc này, qua định vị trên điện thoại, anh N. phát hiện đang ở gần các khu casino ở “Tam giác vàng” - địa điểm giáp ranh giữa ba nước Thái Lan, Lào, Myanmar. Biết mình bị lừa, anh N. nhắn tin cho người thân. Sau đó, anh N. bỏ chạy đến một quán ăn, rồi được hỗ trợ đưa đến đồn công an địa phương. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Trị đã thành lập tổ công tác đặc biệt để giải cứu anh N. Đến tối 5/10, anh N. đã được giải cứu thành công, đưa về Quảng Trị.

Ngày 6/10, Đội CSGT Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã mời ông T.V.T. (44 tuổi, ngụ phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu) lên làm việc vì liên quan hành vi đăng thông tin báo chốt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng CSGT lên mạng xã hội. Trước đó, trong 4 ngày từ 18/4 đến 16/9, Công an TP Vũng Tàu phát hiện một tài khoản Facebook liên tiếp đăng thông tin lên hội nhóm "hội chấp hành luật giao thông Vũng Tàu", với nội dung ám hiệu vị trí chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT tại các tuyến đường trên địa bàn. Qua xác minh, Công an TP Vũng Tàu xác định ông T.V.T. là người đăng tải các nội dung báo chốt trên. Ông T. thừa nhận đã dùng các từ như "đang phát quà", "phát bong bóng", "phát đổi tiền ngoại tệ", "chiếu phim", "trung thu" và các thành viên trong nhóm đều hiểu có tổ kiểm tra nồng độ cồn tại các vị trí được nhắc đến.

Ngày 6/10, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định - cho biết UBND huyện Vĩnh Thạnh đã thu hồi diện tích 138 ha rừng phòng hộ cấp sai cho gia đình ông Nguyễn Đình Kim, nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh. Riêng phần đất đã cấp cho bà Võ Thị Ánh Nhạn, vợ ông Trần Công Sý - nguyên Chủ tịch UBND huyện (thuê và được cấp sổ gần 0,8 ha đất) và ông Nguyễn Chí Tranh - cháu ông Nguyễn Đình Kim (thuê và được cấp sổ khoảng 10 ha đất) đến nay vẫn chưa thu hồi được do có đơn kiến nghị. Trước đó, theo kết luận của Thanh tra tỉnh Bình Định, để được giao đất rừng phòng hộ, ông Kim tự viết đơn, giả chữ ký, làm giúp hồ sơ xin giao đất cho 3 hộ dân và một cá nhân. Những hộ dân và cá nhân này đều có quan hệ họ hàng với ông Kim. Từ khi được giao đất (năm 2004) đến nay, ông Kim trực tiếp quản lý, sử dụng.

Chiều tối 6/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) cho biết, tàu CN09 đã đưa ông Trần Văn Nhứt (42 tuổi, trú khu phố 4, phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên về đến đảo Phú Quý an toàn. Tình trạng sức khỏe nạn nhân đã ổn định và đang tiếp tục điều trị tại Trung tâm Quân dân y huyện Phú Quý. Trước đó, khoảng 23h ngày 5/10, khi tàu cá PY96549TS đang hoạt động tại khu vực cách Đông Nam đảo Phú Quý khoảng 120 hải lý, thuyền trưởng Nhứt bị cá kiếm bay lên đâm ngang bụng phía trước từ phải sang trái, nguy kịch. Đến 14h10 ngày 6/10, tàu CN09 do Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý điều động đã đến khu vực tàu cá PY96549TS để tiếp nhận nạn nhân và quay về đảo Phú Quý.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng ngày 7/10, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 100mm. Chiều và đêm 7/10, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Chiều 6/10, Văn phòng Trung ương Đảng thông báo, tại Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung 3 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. 3 Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương được bầu bổ sung, gồm: Ông Đào Thế Hoằng - Vụ trưởng Vụ Địa bàn VI, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông Lê Nguyễn Nam Ninh - Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thiếu tướng Vũ Hồng Văn - Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an. Hiện, Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện có 24 thành viên. (XEM CHI TIẾT)