Bản tin 8H: Ngọc Trinh bị phạt 8,5 triệu đồng

Chiều 9/10, Đội CSGT trật tự Công an TP Thủ Đức (TP HCM) phối hợp cùng Công an phường Thủ Thiêm đã mời bà Trần Thị Ngọc Trinh (34 tuổi, quê Trà Vinh, người mẫu, diễn viên) lên làm việc liên quan đến các clip tạo dáng, thả 2 tay trong khi đang điều khiển mô tô... lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, CSGT lập biên bản đối với Ngọc Trinh về 2 lỗi vi phạm Luật giao thông đường bộ hiện hành là nằm trên yên điều khiển xe mô tô và không có giấy phép lái xe. CSGT tạm giữ phương tiện là xe mô tô mà Ngọc Trinh điều khiển, xuất hiện trong các clip lan truyền trên mạng xã hội. CSGT Công an TP Thủ Đức cũng ra quyết định xử phạt hành chính đối với Ngọc Trinh về 2 lỗi trên, mức phạt là 8,5 triệu đồng. Khi bị lập biên bản, người mẫu Ngọc Trinh đã thừa nhận các vi phạm.

Đến ngày 9/10, Quỹ Phát triển đất tỉnh Gia Lai vẫn chưa thu hồi được hàng trăm tỷ đồng đã ứng để thực hiện các dự án trên địa bàn. Trong đó, có 19,3 tỷ đồng đã ứng để thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án sân Golf Đăk Đoa. Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Sở Tài chính kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh Gia Lai, các dự án cấp tỉnh, huyện hiện còn nợ quỹ quá hạn 144 tỷ đồng. Trong đó, 6 dự án cấp tỉnh đang nợ 52,4 tỷ đồng, 17 dự án cấp huyện nợ 92 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến việc các dự án nợ tiền Quỹ Phát triển đất tỉnh Gia Lai là các dự án sau khi ứng quỹ đã thực hiện đền bù nhưng chưa triển khai, chưa có nguồn vốn.

Hơn 16h ngày 9/10, người dân phát hiện bên trong trụ sở cũ của Công ty Cầu đường (đang bị bỏ hoang) có địa chỉ tại tổ dân phố 14, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình có dấu vết của vụ cháy. Khi đến gần, người dân phát hiện mùi hôi thối bốc lên từ căn phòng bên trong trụ sở nên đã báo với Công an phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới. Nhận được tin báo, lực lượng Công an đến kiểm tra hiện trường và phát hiện 1 thi thể nam giới bị cháy sém trong phòng của trụ sở. Thi thể không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

Chiều 9/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị thông tin về việc nâng cao cảnh giác phòng, chống mạo danh, giả danh quân đội để lừa đảo. Theo đó, thời gian qua, một số địa phương trong tỉnh xuất hiện nhiều vụ việc đối tượng xấu thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội gọi điện, nhắn tin đến các cơ sở kinh doanh, tự xưng là cán bộ đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự huyện, thành phố để đặt tiệc, mua cây giống, phân bón kết hợp mua thêm quà tặng, hàng hóa có giá trị nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân; gây phức tạp tình hình an ninh trật tự địa phương, ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (10/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ. Ngày và đêm 10/10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Từ khoảng đêm 10/10 đến ngày 13/10, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Thông tin từ Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, vào tối 9/10, trên địa bàn huyện đã xảy ra 1 vụ cháy nhà. Theo đó, khoảng 9h30 tối 9/10, tại đường Trâu Quỳ, thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm, Hà Nội) bất ngờ xảy ra cháy tại căn nhà 3 tầng. Đám cháy bùng phát dữ dội đã khiến người dân sinh sống tại các căn nhà liền kề xung quanh phải tháo chạy để bảo đảm an toàn. Theo Công an huyện Gia Lâm, khi lực lượng chức năng tới hiện trường, vụ hỏa hoạn cơ bản đã được người dân khống chế. Vụ việc cũng không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản của chủ hộ tạm thời được liệt kê gồm có 1 chiếc máy giặt và 1 số vật dụng khác.