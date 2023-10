Bản tin 8H: Cuối tuần, có người may mắn thành tỷ phú

TPO - Vietlott có thêm người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 5 tỷ đồng vào ngày cuối tuần.

Tối 14/10, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 với giá trị hơn 5 tỷ đồng. Theo đó, trong kỳ quay số mở thưởng loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra tối thứ Bảy, ngày 14/10, Vietlott đã tìm thấy tấm vé may mắn trúng giải Jackpot 2 với giá trị 5.040.169.200 đồng. Tờ vé số may mắn có 5 cặp số đầu tiên và cặp số đặc biệt trùng với kết quả giải Jackpot 2 là: 08-23-30-34-38-47| 10. Giải Jackpot 1 trị giá hơn 120 tỷ đã không tìm thấy tấm vé may mắn. Ngoài ra, hội đồng mở thưởng còn tìm ra 20 giải Nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng. 1.231 giải Nhì mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng. 25.555 giải Ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Chiều 14/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai cho biết, mưa lớn ở miền Trung khiến 2 người chết (ở Hà Tĩnh và Thừa Thiên - Huế). Về tài sản, 1.564 nhà bị ngập (Đà Nẵng 1.432 nhà, Huế 115 nhà, Quảng Trị 17 nhà). Bên cạnh đó, nhiều khu vực trũng thấp tại TP Đà Nẵng bị ngập lụt từ 0,3 - 0,5 m, một số nơi ngập sâu từ 1 - 1,5 m như phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê), tuyến đường Thăng Long - Hoà Thọ Tây (quận Cẩm Lệ). Mưa lũ cũng khiến 3.910 người (Huế 147 người, Đà Nẵng 3.763) phải sơ tán; học sinh toàn TP Đà Nẵng và một số địa phương vùng thấp trũng Quảng Điền, Phong Điền, Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) phải nghỉ học.

Tối 14/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang nỗ lực tìm kiếm anh VVN (22 tuổi, trú xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) trên sông Nghèn. Trước đó, khoảng 0 giờ sáng cùng ngày, anh N đứng nói chuyện với bạn gái 34 tuổi trên cầu Thạch Sơn giáp ranh giữa xã Hộ Độ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) và xã Thạch Sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh). Trong quá trình nói chuyện hai người xảy ra mâu thuẫn. Anh N bất ngờ lao lên lan can cầu rồi nhảy xuống sông Nghèn.

Chiều 14/10, UBND xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) thông tin, lực lượng chức năng địa phương vừa kịp thời ứng cứu thành công hai mẹ con bị nước lũ cuốn trôi. Sự việc xảy ra trên tuyến đường liên xã nối xã Quảng Phước với xã Quảng An (huyện Quảng Điền) vào khoảng 6h20 sáng ngày 14/10. Phát hiện sự việc, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai và người dân xã Quảng Phước đã tri hô và ứng cứu kịp thời, đưa các nạn nhân lên bờ an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (15/10), miền Bắc duy trì trạng thái khô ráo, lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Khoảng ngày 17-18/10, một đợt không khí lạnh tăng cường sẽ tác động đến thời tiết miền Bắc khiến khu vực giảm nhiệt kèm mưa dông. Trong khi đó, miền Trung tiếp diễn đợt mưa lớn cực đoan. Ngày 15-16/10, tổng lượng mưa từ Quảng Bình đến Bình Định phổ biến 150-250mm, có nơi trên 400mm. Mưa có xu hướng giảm nhưng không đáng kể, lũ tiếp tục dâng cao trên các sông, suối. Trọng tâm mưa hôm nay tiếp tục tập trung ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Mưa dông cũng xuất hiện về chiều và tối ở Nam Trung Bộ, các nơi khác ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Ngày 14/10, Chính phủ ban hành Nghị quyết 169 về kinh phí chi trả tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật. Trong đó, Chính phủ quyết định tạm ứng trước hơn 30,8 tỷ để bổ sung kinh phí cho các hội văn học nghệ thuật kịp thời chi trả tiền thưởng cho các tác giả được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Nguồn tiền này được trích từ nguồn ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi. Chính phủ giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất liên quan việc chi trả kinh phí giải thưởng; yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm toàn diện về danh sách các tác giả, đồng tác giả được nhận giải thưởng và dự toán kinh phí chi trả. (XEM CHI TIẾT)