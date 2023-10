Bản tin 8H: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận thêm nhiệm vụ

TPO - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Ngày 15/10, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 1202/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Theo đó, thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Hội đồng thẩm định) do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Chủ tịch. Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định.

Khoảng 12h ngày 15/10, tại đường Hai Bà Trưng, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô BKS 88A-386.53 do anh Thạch Trung Dũng (trú tại phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên) và xe máy BKS 29H - 471.37 do anh Hoàng Chính Thanh (trú tại Hợp Thịnh, Tam Dương) điều khiển. Anh Thanh bị ngã ra đường và tiếp tục va chạm với ô tô BKS 88A-415.11 do chị Trần Thị Thuý (ở Khai Quang, TP Vĩnh Yên) đi cùng chiều phía sau. Thấy anh Thanh bị thương và nằm lọt trong gầm ô tô, mọi người cùng nhau nâng phần đuôi ô tô lên để đưa nạn nhân ra ngoài, rồi đưa đi cấp tại bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Sở Y tế TPHCM vừa thông báo, trong tuần qua TPHCM đã phát hiện thêm 6 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, đưa tổng số ca mắc bệnh trên địa bàn TP lên con số 19 (trong đó có 2 ca nhập cảnh và 1 ca xuất cảnh sang Đài Loan (Trung Quốc). Hiện tại, TPHCM đang cách ly và điều trị 12 trường hợp bệnh đậu mùa khỉ, tất cả đều đang ổn định về tình trạng sức khỏe. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, TPHCM đã ghi nhận tổng cộng 14.126 ca mắc sốt xuất huyết. Trong tuần qua, TP đã ghi nhận thêm 422 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 5,3% so với trung bình của 4 tuần trước. Số ca mắc bệnh tay chân miệng tại TPHCM từ đầu năm đến nay là khoảng 30.000 ca. Riêng trong tuần qua, TPHCM đã ghi nhận 1.532 ca mắc tay chân miệng, tăng gần 1,5 lần so với trung bình của 4 tuần trước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một đợt không khí lạnh tăng cường kèm mưa giông đang tiến về nước ta, khoảng ngày 17-18/10 sẽ tác động đến thời tiết miền Bắc, khiến nền nhiệt cả khu vực giảm. Ngày 16/10, ở khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm (đêm 17/10, mưa lớn ở khu vực Quảng Bình, Quảng Trị có xu hướng gia tăng); riêng khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-350 mm, có nơi trên 500 mm. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Các khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và các nơi khác ở Nam Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Tối 15/10, ông Triệu Văn Nghĩa, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xác nhận trên địa bàn phường xảy ra vụ việc nam thanh niên tự thiêu. Theo đó, khoảng 13h12 cùng ngày, anh M.Q.H. (SN 1999, trú tại Tổ 48B1, Khu 4A, phường Cao Xanh, TP.Hạ Long, là nhân viên điều dưỡng Bệnh viện Bãi Cháy) đến trước cửa nhà chị Đ.T.N. (SN 1999, trú tại Tổ 31C, Khu 3, phường Cao Xanh, TP Hạ Long) rồi tự đổ xăng lên người và châm lửa đốt. Theo người dân sống tại khu vực, chị N. là người yêu của anh H. Không ai thấy hai người cãi nhau hay có gì bất thường trong mối quan hệ. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 15/10, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang và huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) đang điều tra, làm rõ vụ việc 2 người tử vong và một người nhập viện cùng trong một gia đình nghi bị ngộ độc. Khoảng 6h ngày 14/10, bà Phạm Thị P. (83 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) ngủ dậy phát hiện con ruột của bà là anh Phạm Văn Y. (45 tuổi) đã tử vong. Gia đình nghĩ do bệnh lý nên tổ chức đám tang, không báo công an. Tuy nhiên, bà P. được con gái pha sữa cho uống. Sau loạt biểu hiện tức ngực, khó thở, nôn ói, bà P. tử vong. Sáng sớm hôm sau, anh Phạm Minh T (55 tuổi là con ruột bà P) có biểu tượng tương tự sau khi uống sữa. Đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán nghi ngộ độc sữa. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 15/10, HĐND tỉnh Cà Mau đã ra nghị quyết về việc bãi nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Dũng, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau. Ông Dũng bị bãi nhiệm do có vi phạm, khuyết điểm với vai trò là người đứng đầu và đã bị Chủ tịch UBND tỉnh thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Giám đốc Sở Y tế. HĐND tỉnh Cà Mau cũng quyết nghị ông Dư Minh Hùng, Giám đốc Sở Y tế trúng cử Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. (XEM CHI TIẾT)