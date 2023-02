Bản tin 8H: Bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế

TPO - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữa Đại tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng và Thượng tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng.

Ngày 23/2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Căn cứ vào Quyết định số 45 ngày 3/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Đại tá Ngô Nam Cường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 4. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế cho đồng chí Thượng tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phụ trách. Thượng tá Phan Thắng (SN 1976) quê ở xã Hương Phong, thành phố Huế, sinh ra và lớn lên ở Nghệ An. Ông xuất thân từ Quân chủng Hải quân (hoạt động ở huyện đảo Trường Sa 3 năm), sau đó chuyển về Quân khu 4. Trước khi chuyển vào Thừa Thiên - Huế công tác, tháng 1/2020, ông là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 335 thuộc Sư đoàn 324.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 2.1: xây dựng đường song hành (đường đô thị) địa phận TP Hà Nội thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Dự án có mục tiêu đầu tư xây dựng hệ thống đường đô thị, đường song hành qua địa phận Hà Nội với tổng chiều dài khoảng 58,2km. Tuyến đường có điểm đầu tại Km0+000 (tương ứng Km3+695 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai), thuộc địa phận xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội và điểm cuối tại Km58+200 ranh giới Hà Nội và tỉnh Hưng Yên (thuộc địa phận huyện Thường Tín, Hà Nội). Tổng mức đầu tư của dự án là 5.388 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 4.525 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP Hà Nội.

Sáng nay (24/2), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Từ ngày 24/2, ở Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế từ tối và đêm 24/2 trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15-18 độ C. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm 24/2, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ chiều và đêm 24/2, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cảnh báo mưa dông trên khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có khả năng kéo dài đến ngày 28/2.

Chiều 23/2, cơ quan Công an và Viện KSND TP. Nha Trang đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi bé trai L.T.N (SN 2021, ở khu đô thị Vĩnh Điềm Trung) bị tử vong tại trường Mầm non Bé Ngoan, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, TP. Nha Trang. Nguyên nhân ban đầu được xác định, cháu N. tử vong do viêm phổi dẫn đến suy hô hấp. Các cơ quan chức năng địa phương cũng đã thu các mẫu để xét nghiệm, giám định nguyên nhân tử vong của cháu N. Trước đó, chiều ngày 22/2, cơ quan CSĐT Công an TP. Nha Trang nhận được tin báo của ông Lê Quốc Sỹ (SN 1990) trình báo việc con trai là cháu N. tử vong trên đường đi cấp cứu từ trường Mầm non Bé Ngoan đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Nha Trang. Nhà trường thông tin với báo chí bé N. tử vong do bệnh lý nhưng gia đình hoài nghi.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 06/2023/NĐ-CP quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Theo Nghị định trên, việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức áp dụng đối với người đăng ký tuyển dụng vào công chức thông qua hình thức thi tuyển. Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được tổ chức định kỳ 2 lần vào tháng 7 và tháng 11 hàng năm. Hình thức kiểm định là thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Kết quả kiểm định được xác định theo số câu trả lời đúng trong bài thi. Thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên thì được xác định là đạt yêu cầu kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Kể từ ngày 1/8/2024, cơ quan tuyển dụng công chức chỉ tuyển dụng công chức đối với người đạt kết quả kiểm định.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng. Ông Trịnh Trường Huy sinh năm 1978; quê huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Trước đó, ông Trịnh Trường Huy từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh; Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.